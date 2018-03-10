Хакеры попытались заразить мощным трояном 300 тысяч компьютеров россиян

Специалисты обнаружили цифровые следы 12-часовой атаки 80 тысяч сложных троянов, способных к маскировке. Вирусы пытались преодолеть защитные модули. Атаку отразил программный продукт "Защитник Windows". Представители Microsoft заявили о том, что программа обнаружила вирусы благодаря недавно внедренным возможностям машинного обучения и облачных вычислений.

Вирус оказался майнером, который пытался приспособить зараженные компьютеры под добычу криптовалюты Electroneum. Почти все потенциальные жертвы находились на территории России.

Это не первый вирус, который так или иначе связан с криптовалютами. Напомним, вирус NotPetya в июне 2017 года заблокировал системы компаний и потребовал выкуп в биткоинах. Атаке подверглись украинские компании, аэропорты, министерства, российские нефтяные гиганты, многие предприятия Великобритании, Италии, США, Чехии, германии и других стран.

В 2018 году американские СМИ, со ссылкой на доклад ЦРУ, сообщили о причастности к кибератаке Минобороны РФ. Российские власти называют подобные обвинения бредом.