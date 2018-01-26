Вирус поразил бухгалтерские программы в России

Троянец Mezzo крадет валюту и криптовалюту, подменяя реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. Распространение вируса происходит через программы-загрузчики. Mezzo "охотится" за текстовыми файлами бухгалтерского ПО и следит за открытием диалогового окна, куда вводятся реквизиты. Тогда троянец подменяет данные в момент передачи информации, и деньги уходят на счет к злоумышленникам.

Эксперты "Лаборатории Касперского" допускают, что вирус не ограничивается только бухгалтерскими программами, и может иметь множество разных функций, пишет bfm.ru.

Большинство случаев заражения Mezzo произошло в России.