Вирус поразил бухгалтерские программы в России

Вчера, 16:20.
Происшествия

Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили крадущий деньги вирус в популярной российской бухгалтерской программе, говорится на сайте компании.

Вирус-шифровальщик.
Вирус-шифровальщик. Фото из архива редакции.

Троянец Mezzo крадет валюту и криптовалюту, подменяя реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. Распространение вируса происходит через программы-загрузчики. Mezzo "охотится" за текстовыми файлами бухгалтерского ПО и следит за открытием диалогового окна, куда вводятся реквизиты. Тогда троянец подменяет данные в момент передачи информации, и деньги уходят на счет к злоумышленникам.

Эксперты "Лаборатории Касперского" допускают, что вирус не ограничивается только бухгалтерскими программами, и может иметь множество разных функций, пишет bfm.ru.

Большинство случаев заражения Mezzo произошло в России.

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