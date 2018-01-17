В мессенджере WhatsApp нашли вирус, крадущий сообщения

По словам экспертов, Skygofree является программой-шпионом. Она не только крадет ваши сообщения из WhatsApp, но и sms-ки, а также делает записи разговоров, ворует данные GPS и события из календаря. Когда зараженное этим вирусом устройство находится в определенном месте, вредоносная программа записывает звуки вокруг гаджета. А еще Skygofree позволяет подключать устройства к Wi-Fi-сетям, которые также контролируют злоумышленники.

В "Лаборатории Касперского" считают, что это "один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы".

Этот вирус назвали одним из самых мощных для Android. Наибольшее распространение Skygofree пришлось на 2015 год.