В мессенджере WhatsApp нашли вирус, крадущий сообщения

Вирусе Skygofree обнаружили сотрудники "Лаборатории Касперского" в популярном мессенджере WhatsApp, пишет РИА "Новости". Эта вредоносная программа может распространяться через поддельные сайты крупных сотовых операторов, где пользователям предлагают установить "ускоритель интернет-подключения".
По словам экспертов, Skygofree является программой-шпионом. Она не только крадет ваши сообщения из WhatsApp, но и sms-ки, а также делает записи разговоров, ворует данные GPS и события из календаря. Когда зараженное этим вирусом устройство находится в определенном месте, вредоносная программа записывает звуки вокруг гаджета. А еще Skygofree позволяет подключать устройства к Wi-Fi-сетям, которые также контролируют злоумышленники.
В "Лаборатории Касперского" считают, что это "один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы".
Этот вирус назвали одним из самых мощных для Android. Наибольшее распространение Skygofree пришлось на 2015 год.
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