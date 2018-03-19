Новый вирус перехватывает звонки с телефонов Android для кражи денег

Как работает вирус?

Вирус может получить доступ как к исходящим, так и к входящим звонкам. Если с зараженного смартфона позвонить в банк, вирус перенаправит звонок на номер мошенников. Соответственно, полученную от пользователя информацию они могут использовать для кражи денег. А если мошенники сами звонят на зараженный смартфон, вирус замаскирует звонок под вызов из банка.

Как не поймать вирус на телефон?

Эксперты предупреждают, что не стоит устанавливать приложения из ненадежных источников. Кроме того, желательно регулярно обновлять программное обеспечение.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что специалисты компании Microsoft зафиксировали массовую кибератаку, которая была нацелена на заражение компьютеров троянами-криптомайнерами. Жертвами преступников могли стать 400 тысяч человек.