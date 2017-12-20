Барнаулец потерял больше 60 тысяч рублей из-за вируса в телефоне

Полицейские ищут злоумышленников, которые с помощью вируса украли с карты жителя Барнаула 64 тыс. рублей.
По предварительной информации, мужчина заходил на разные сайты с телефона. Спустя время ему пришло сообщение о снятии с карты 64 тыс. рублей. К номеру был привязан "Мобильный банк". Выяснилось, что мужчина занес в телефон вирус.
Полицейские ведут разбирательство.
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