В Барнауле директора строительной фирмы отправили в колонию за хищение 102 млн у дольщиков

В Барнауле суд признал виновным в мошенничестве директора компании "Сибирь Звезда". Подсудимый похитил более 102 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что с июля 2013 по ноябрь 2014 года мужчина обманул 56 человек на сумму больше 102 млн рублей. Потерпевшие думали, что вкладывают деньги в строительство дома на Канатном проезде в Барнауле. Они заключили договоры о беспроцентном займе денег.
Следствие установило, что работы по строительству дома проводили не на деньги дольщиков, а усилиями других юридических лиц, которым директор "Сибирь Звезда" обещал предоставить квартиры в обмен на работы. Подрядчики выполнили работы или представили материалы для строительства на сумму около 13 млн рублей. Строительство прекратили на начальном этапе.
Суд приговорил злоумышленника к 6 годам лишения свободы. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф 530 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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