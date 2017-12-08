В Барнауле директора строительной фирмы отправили в колонию за хищение 102 млн у дольщиков

Суд установил, что с июля 2013 по ноябрь 2014 года мужчина обманул 56 человек на сумму больше 102 млн рублей. Потерпевшие думали, что вкладывают деньги в строительство дома на Канатном проезде в Барнауле. Они заключили договоры о беспроцентном займе денег.

Следствие установило, что работы по строительству дома проводили не на деньги дольщиков, а усилиями других юридических лиц, которым директор "Сибирь Звезда" обещал предоставить квартиры в обмен на работы. Подрядчики выполнили работы или представили материалы для строительства на сумму около 13 млн рублей. Строительство прекратили на начальном этапе.

Суд приговорил злоумышленника к 6 годам лишения свободы. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф 530 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.