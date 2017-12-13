Барнаульский лжеинвестор обманул предпринимателей на 3,2 млн рублей

В Барнауле вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве. Он выманил у предпринимателей 3,2 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что в 2015 году барнаулец обратился к трем предпринимателям, которые хотели расширить бизнес за счет заемных денег. Мужчина рассказал, что он — представитель крупной инвестиционной компании и готов помочь с предоставлением многомиллионных вложений.
Предприниматели поверили мошеннику и отдали ему больше 3,2 млн рублей для оформления документов. После этого мужчина какое-то время рассказывал о ходе инвестирования, а потом исчез и перестал выходить на связь.
У мошенника уже была условная судимость. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
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