Эксперты обнаружили новую угрозу для Android-устройств

Ботнет ADB.miner сканирует открытые порты отладки, включая порт 5555, который дает доступ к важным функциям операционной системы устройств. Вредоносное ПО запускает на зараженных устройствах добычу криптовалюты Monero.

Эксперты пояснили, что вирус поражает смартфоны, смарт-телевизоры, ТВ-приставки и другие устройства на Android.

Пока есть данные, что ботнет проник на 7400 устройств, но распространяется он очень быстро. Исследователи выяснили, что количество пораженных гаджетов удваивается каждые 12 часов.

Большинство пострадавших пользователей — жители Китая и Южной Кореи.