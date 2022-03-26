Можно ли постить в Instagram*, рассказал сенатор

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в большом интервью РБК рассказал, угрожает ли теперь человеку уголовное дело, если он продолжит писать посты в Facebook или Instagram (компания Meta и ее соцсети признаны в России экстремистскими организациями).

Санкций за наличие аккаунтов в указанных соцсетях и написание постов нет, заявил сенатор. В том числе он не видит препятствий и для юридических лиц, у которых есть официальные страницы.

«Знаете, с чем могут быть действительно сложности, это с перечислением средств, включая рекламу. Я бы воздержался от такого рода действий, потому что сейчас практически это финансирование экстремистской организации», — указал Клишас.

Он добавил, что сам не имеет страницы ни в Facebook, ни в Instagram (признаны экстремистскими в России) «по морально-этическим вещам» и считает пользование ими для себя «абсолютно недопустимым».

Клишас также отметил, что ответственности за использование сервисов VPN в законодательстве нет, и не планируется.