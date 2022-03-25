25 марта
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Происшествия

Два жителя Алтая ответят рублем за дискредитацию российской армии

Двух жителей Республики Алтай привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил региональный главк МВД.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

39-летнюю жительницу Шебалинского района поймали за проведением несанкционированного пикета, а 61-летнего мужчину из Чемальского района уличили в публикации дискредитационной информации под новостью в одной из социальных сетей.

«Оба гражданина публично выражали свое негативное мнение о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — пояснили в полиции.

Сельчане теперь обязаны выплатить штрафы по 30 тыс. рублей (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

А ранее депутата Госсобрания Алтая Марию Демину привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние. Ее оштрафовали на 40 тыс. рублей.

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