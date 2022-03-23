Алтайского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии

Демину оштрафовали на 40 тыс. рублей. В суде решили, что она высказала ложную информацию об использовании Вооруженных Сил РФ на территории Украины.
«Признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
20.3.3.КоАП РФ», — отмечает издание.
Депутат намерена обжаловать решение суда.
Напомним, наказание появилось в законодательство недавно — 4 марта. Ответственность предусмотрена за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях».
Наказание для на физлиц — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение в течение года — уголовная ответственность.
По данным местных СМИ, в республике кроме Деминой еще четыре человека привлекаются к ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ.