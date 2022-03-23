24 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайского депутата оштрафовали за дискредитацию российской армии

В Республике Алтай депутата Госсобрания Марию Демину привлекли к административной ответственности за распространение информации, направленной на дискредитацию ВС РФ, сообщают «Новости Горного Алтая».

Мария Демина, депутат Республики Алтай.
Мария Демина, депутат Республики Алтай.
кадр из видео.

Демину оштрафовали на 40 тыс. рублей. В суде решили, что она высказала ложную информацию об использовании Вооруженных Сил РФ на территории Украины.

«Признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ», — отмечает издание.

Депутат намерена обжаловать решение суда.

Напомним, наказание появилось в законодательство недавно — 4 марта. Ответственность предусмотрена за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях».

Наказание для на физлиц — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение в течение года — уголовная ответственность.

По данным местных СМИ, в республике кроме Деминой еще четыре человека привлекаются к ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ.

Ранее Демина нелестно отозвалась о некоторых избирателях.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость