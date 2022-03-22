22 марта
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Политика

Почему не стоит пользоваться Facebook* и Instagram*, рассказал эксперт

Пользователям Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) стоит быть осторожнее, потому что взаимодействие с этими соцсетями может быть признано экстремизмом, указал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, пишут РИА «Новости».

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com

«Надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно… Соцсети признаны экстремистскими, и Instagram, и Facebook. Соответственно, любое взаимодействие с этими площадками может быть признано экстремистским», — пояснил эксперт.

По его словам, помимо покупки рекламы или инвестиций в акции компании Meta (признана экстремистской организацией в России), это может распространиться, в том числе на переписку в этих социальных сетях.

«Надо быть осторожнее, потому что непонятно, как потом все это развернется», — резюмировал Зыков.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил в России соцсети Facebook и Instagram, пишет Газета.Ru.

В Генпрокуратуре при этом пояснили, что российских пользователей не будут наказывать за использование Facebook или Instagram.

Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta и принадлежащих ей социальных сетей.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил следователей читать комментарии в соцсетях.

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