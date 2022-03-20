Российское правительство открыло официальную группу в «Одноклассниках»

На странице будут ежедневно публиковаться данные о ключевых решениях правительства, а также размещаться отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

На новом ресурсе кабмина в «Одноклассниках» уже размещена различная информация, пишет bfm.ru.

Правительство РФ присутствует и на других платформах, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал своих подписчиков в Instagram перебраться в российские соцсети.