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Политика

Российское правительство открыло официальную группу в «Одноклассниках»

Российский кабмин открыл официальную группу в соцсети «Одноклассники».

Деньги и "Одноклассники".
Деньги и "Одноклассники".
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

На странице будут ежедневно публиковаться данные о ключевых решениях правительства, а также размещаться отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

На новом ресурсе кабмина в «Одноклассниках» уже размещена различная информация, пишет bfm.ru.

Правительство РФ присутствует и на других платформах, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал своих подписчиков в Instagram перебраться в российские соцсети.

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