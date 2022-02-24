Разбор. Что делать с телефоном и интернетом в случае смерти абонента и надо ли гасить за него долги

Есть два варианта, как поступить с номером телефона умершего близкого человека. Во-первых, можно расторгнуть договор с сотовым оператором. Во-вторых — переоформить номер на себя.
«Расторгнуть или переоформить договор в случае смерти владельца номера может его официальный наследник при условии подтверждения данного статуса (паспорта, копии справки о смерти, документов, подтверждающих родство или факт вступления в наследство)», — пояснили в пресс-службе компании «ВымпелКом» («Билайн»).
«Чтобы расторгнуть договор, следует обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов и предъявить оригинал свидетельства о смерти», — пояснил представитель пресс-службы другого сотового оператора, попросивший не упоминать свою компанию.
Если наследник не планирует пользоваться услугами связи дальше (по этому договору), платить за нее не нужно, объяснили в «ВымпелКоме».
Система не даст сформироваться задолженности более чем за один расчетный период (день или месяц — в зависимости от тарифного плана). А для списания этой задолженности достаточно расторгнуть договор и написать заявление на аннулирование долга. После расторжения личный кабинет абонента перестает существовать, сказал представитель мобильного оператора.
Представитель другого оператора дал такие разъяснения: после того, как договор расторгнут, начисления прекратятся, и если баланс на номере телефона умершего — отрицательный, то при расторжении договора долг будет аннулирован.
«Если же никто не обратится в салон связи со свидетельством о смерти, а баланс лицевого счета станет равным или ниже порога отключения, при этом срок неактивности номера истечет, договор будет расторгнут автоматически. Срок одностороннего расторжения зависит от условий тарифа, которым пользовался абонент», — также сказали в пресс-службе этого оператора.
Возможно, вы захотите переоформить на себя номер (допустим — вы не хотите терять контакты умершего).
В «ВымпелКоме» посоветовали поступить так: необходимо будет оплатить долг или своевременно оплачивать услуги связи в течение всего срока, так как переоформление возможно только при полном погашении задолженности.
В другой сотовой компании подход тот же: задолженность на счете необходимо погасить для заключения нового договора на наследника как на нового абонента.
Бывает, что на номере телефона образовалась переплата. Тогда при переоформлении номера остаток суммы переносится на новый договор с наследником, сказали в «ВымпелКоме».
А при расторжении договора переплата возвращается по письменному заявлению наличными в магазинах компании. Или же остаток будет перенесен на любой из действующих номеров телефона или договоров на домашний интернет-билайн наследника.
«При положительном балансе наследник в течение трех лет вправе лично обратиться в компанию за возмещением денежных средств, предъявив паспорт и свидетельство о праве на наследство», — рассказала пресс-служба другого оператора.
Еще один важный момент — к номеру телефона привязаны аккаунты в Telegram и WhatsApp. Если вы откажетесь от номера, он со временем перейдет к другому человеку — если, конечно, наследник расторгнет договор на услуги связи. Увидит ли он всю переписку вашего родственника?
«Мы рекомендуем заблаговременно позаботиться об этом вопросе, обратившись в поддержку сервисов, куда привязан номер, и решив вопрос в рамках процедур данных организаций. Со своей стороны, как оператор связи мы гарантируем сохранность персональных данных своих абонентов», — отметили в компании.
Но, вообще, как утверждает сервис WhatsApp, вся переписка хранится на телефоне, и новый владелец номера не сможет загрузить чаты и увидеть список контактов.
«Во избежание недоразумений с используемыми повторно телефонными номерами мы отслеживаем неактивные аккаунты. Если аккаунт не использовался в течение 45 дней, а затем был вновь активирован на другом мобильном устройстве, мы расцениваем это как признак того, что этот номер отныне принадлежит другому пользователю. В таких случаях мы удаляем данные прежнего аккаунта, привязанные к номеру телефона, такие как фото профиля и раздел „Сведения“», — объяснили на сайте сервиса.
Договор надо расторгнуть. В пресс-службе алтайского филиала «Ростелекома» объяснили: это можно сделать дистанционно.
При расторжении договора и отказе от услуг в связи с уходом из жизни абонента, его близкий родственник или наследник может подать заявку на расторжение, обратившись на горячую линию компании или написать на сайт компании в раздел «Обратная связь» (в нижнем меню сайта).
Для обращения на горячую линию необходимо располагать следующей информацией: ФИО абонента, лицевой счет (номер договора об оказании услуг связи), адрес оказания услуги, реквизиты свидетельства о смерти.
При обращении на сайт оператора нужно выполнить команды контекстного меню, а также прикрепить в чат фото или скан-копию своего заявления и приложений к нему. При расторжении договора в любом порядке имеющаяся на лицевом счете абонента задолженность должна быть предварительно погашена.
В «Ростелекоме» также рассказали, что договор можно переоформить на другого пользователя.