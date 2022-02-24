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Разбор. Что делать с телефоном и интернетом в случае смерти абонента и надо ли гасить за него долги

Как бы тяжело ни было переживать смерть родного человека, решать бытовые проблемы после его ухода придется. Кто будет платить за его сотовый телефон и легко ли его отключить? Как отказаться от интернета, надо ли расторгать договор или он расторгается автоматом? Должны ли мы гасить долги за умершего родственника? Ответить на эти и другие связанные с темой вопросы мы попросили сотовых операторов и интернет-провайдера. Вот о чем они рассказали.

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com
1 Что делать с телефонным номером после смерти родственника?

Есть два варианта, как поступить с номером телефона умершего близкого человека. Во-первых, можно расторгнуть договор с сотовым оператором. Во-вторых — переоформить номер на себя.

2 Как расторгнуть договор с сотовым оператором?

«Расторгнуть или переоформить договор в случае смерти владельца номера может его официальный наследник при условии подтверждения данного статуса (паспорта, копии справки о смерти, документов, подтверждающих родство или факт вступления в наследство)», — пояснили в пресс-службе компании «ВымпелКом» («Билайн»).

«Чтобы расторгнуть договор, следует обратиться в офис продаж и обслуживания клиентов и предъявить оригинал свидетельства о смерти», — пояснил представитель пресс-службы другого сотового оператора, попросивший не упоминать свою компанию.

Оплата услуг сотовой связи.
Оплата услуг сотовой связи.
Pixabay.com
3 Надо ли платить за телефон до тех пор, пока договор не расторгнут?

Если наследник не планирует пользоваться услугами связи дальше (по этому договору), платить за нее не нужно, объяснили в «ВымпелКоме».

Система не даст сформироваться задолженности более чем за один расчетный период (день или месяц — в зависимости от тарифного плана). А для списания этой задолженности достаточно расторгнуть договор и написать заявление на аннулирование долга. После расторжения личный кабинет абонента перестает существовать, сказал представитель мобильного оператора.

Представитель другого оператора дал такие разъяснения: после того, как договор расторгнут, начисления прекратятся, и если баланс на номере телефона умершего — отрицательный, то при расторжении договора долг будет аннулирован.

«Если же никто не обратится в салон связи со свидетельством о смерти, а баланс лицевого счета станет равным или ниже порога отключения, при этом срок неактивности номера истечет, договор будет расторгнут автоматически. Срок одностороннего расторжения зависит от условий тарифа, которым пользовался абонент», — также сказали в пресс-службе этого оператора.

Договор.
Договор.
Pixabay.com
4 Если я хочу переоформить на себя номер, должен ли я погасить долги прежнего абонента?

Возможно, вы захотите переоформить на себя номер (допустим — вы не хотите терять контакты умершего).

В «ВымпелКоме» посоветовали поступить так: необходимо будет оплатить долг или своевременно оплачивать услуги связи в течение всего срока, так как переоформление возможно только при полном погашении задолженности.

В другой сотовой компании подход тот же: задолженность на счете необходимо погасить для заключения нового договора на наследника как на нового абонента.

Телефон.
Телефон.
СС0
5 Если на номере образовалась переплата, кому переходят эти деньги?

Бывает, что на номере телефона образовалась переплата. Тогда при переоформлении номера остаток суммы переносится на новый договор с наследником, сказали в «ВымпелКоме».

А при расторжении договора переплата возвращается по письменному заявлению наличными в магазинах компании. Или же остаток будет перенесен на любой из действующих номеров телефона или договоров на домашний интернет-билайн наследника.

«При положительном балансе наследник в течение трех лет вправе лично обратиться в компанию за возмещением денежных средств, предъявив паспорт и свидетельство о праве на наследство», — рассказала пресс-служба другого оператора.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО
6 Получит ли чужой человек доступ к аккаунтам умершего абонента?

Еще один важный момент — к номеру телефона привязаны аккаунты в Telegram и WhatsApp. Если вы откажетесь от номера, он со временем перейдет к другому человеку — если, конечно, наследник расторгнет договор на услуги связи. Увидит ли он всю переписку вашего родственника?

«Мы рекомендуем заблаговременно позаботиться об этом вопросе, обратившись в поддержку сервисов, куда привязан номер, и решив вопрос в рамках процедур данных организаций. Со своей стороны, как оператор связи мы гарантируем сохранность персональных данных своих абонентов», — отметили в компании.

Но, вообще, как утверждает сервис WhatsApp, вся переписка хранится на телефоне, и новый владелец номера не сможет загрузить чаты и увидеть список контактов.

«Во избежание недоразумений с используемыми повторно телефонными номерами мы отслеживаем неактивные аккаунты. Если аккаунт не использовался в течение 45 дней, а затем был вновь активирован на другом мобильном устройстве, мы расцениваем это как признак того, что этот номер отныне принадлежит другому пользователю. В таких случаях мы удаляем данные прежнего аккаунта, привязанные к номеру телефона, такие как фото профиля и раздел „Сведения“», — объяснили на сайте сервиса.

Интернет-каналы.
Интернет-каналы.
СС0
7 Нужно ли нам расторгать договор на интернет после смерти абонента?

Договор надо расторгнуть. В пресс-службе алтайского филиала «Ростелекома» объяснили: это можно сделать дистанционно.

При расторжении договора и отказе от услуг в связи с уходом из жизни абонента, его близкий родственник или наследник может подать заявку на расторжение, обратившись на горячую линию компании или написать на сайт компании в раздел «Обратная связь» (в нижнем меню сайта).

Для обращения на горячую линию необходимо располагать следующей информацией: ФИО абонента, лицевой счет (номер договора об оказании услуг связи), адрес оказания услуги, реквизиты свидетельства о смерти.

При обращении на сайт оператора нужно выполнить команды контекстного меню, а также прикрепить в чат фото или скан-копию своего заявления и приложений к нему. При расторжении договора в любом порядке имеющаяся на лицевом счете абонента задолженность должна быть предварительно погашена.

В «Ростелекоме» также рассказали, что договор можно переоформить на другого пользователя.

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