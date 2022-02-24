Разбор. Что делать с телефоном и интернетом в случае смерти абонента и надо ли гасить за него долги

3 Надо ли платить за телефон до тех пор , пока договор не расторгнут?

Если наследник не планирует пользоваться услугами связи дальше (по этому договору), платить за нее не нужно, объяснили в «ВымпелКоме».

Система не даст сформироваться задолженности более чем за один расчетный период (день или месяц — в зависимости от тарифного плана). А для списания этой задолженности достаточно расторгнуть договор и написать заявление на аннулирование долга. После расторжения личный кабинет абонента перестает существовать, сказал представитель мобильного оператора.

Представитель другого оператора дал такие разъяснения: после того, как договор расторгнут, начисления прекратятся, и если баланс на номере телефона умершего — отрицательный, то при расторжении договора долг будет аннулирован.

«Если же никто не обратится в салон связи со свидетельством о смерти, а баланс лицевого счета станет равным или ниже порога отключения, при этом срок неактивности номера истечет, договор будет расторгнут автоматически. Срок одностороннего расторжения зависит от условий тарифа, которым пользовался абонент», — также сказали в пресс-службе этого оператора.