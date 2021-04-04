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Жизнь

Бастрыкин попросил следователей читать комментарии в соцсетях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о важности работы с гражданами в социальных сетях, пишет «Российская газета».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Он отметил, что это «не только площадка для выражения мнения, но и источник информации, которым необходимо пользоваться как инструментом для повышения качества и эффективности работы следственных органов».

Бастрыкин также напомнил, что о многих проблемах региона можно узнать из комментариев пользователей.

Но при этом он подчеркнул, что нужно взвешивать адекватность каждого высказывания.

«Уже несколько лет продолжается информационная война против нашего государства. И Следственный комитет как ведомство, расследующее наиболее опасные преступления в разных сферах, в том числе связанные с международной тематикой, нередко попадает под волну необоснованной критики. Нередко даже при очевидных наших успехах в социальных сетях находятся лица, которые искусственно пытаются сформировать негативное общественное мнение по отношению к структуре и в целом к системе государственных органов», — сказал глава Следственного комитета.

Ранее Бастрыкин потребовал отчет о ситуации с сиротским жильем на Алтае. Он остался недоволен ходом и сроками расследования дела жительницы Алтайского края, которой не предоставили положенного законом жилья.

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