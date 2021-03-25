Бастрыкин потребовал отчет о ситуации с сиротским жильем на Алтае

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. С ним на связь вышла жительница Алтайского края, которая столкнулась с жилищной проблемой.

Она обратилась в интересах своего внука. Мальчик в 2005 году остался на ее попечении в связи с потерей родителей. Бабушка сообщила, что 20-летнему внуку не предоставляют положенного по закону жилья, говорится в сообщении на сайте СК.

Пока юноша служит в армии, после которой ему просто некуда возвращаться. Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, одному из фигурантов уже предъявлено обвинение.

«Заслушав доклад по уголовному делу, Александр Бастрыкин остался недоволен ходом и сроками расследования. Он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Алтайском крае и еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении — неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на решение этой проблемы», — заявили в ведомстве.

Пикет барнаульских сирот. civilpatrol.info

В Алтайском крае право на жилье на 1 января имеют 5973 сироты. При этом в 2020 году из федерального бюджета на эти цели выделили 926 млн рублей и 285 млн рублей из регионального.

Больше половины денег не освоили и, по заверению местных властей, вернули в бюджет.

Бастрыкин потребовал тщательно изучить этот момент и удостовериться, что неосвоенные денежные средства действительно вернулись по назначению.

Также он остался недоволен безынициативностью подчиненных, которые в рамках расследования уголовного дела ограничиваются формальным подходом, не опрашивают причастных должностных лиц в полном объеме.