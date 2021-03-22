Посетители популярной базы отдыха «Бирюзовая Катунь» смогут порадоваться скоростному интернету от МТС, которого часто не хватает на природе.

Теперь прямо на берегу Катуни можно смотреть качественное онлайн видео, вести собственные «прямые репортажи», общаться с друзьями в социальных сетях на своих смартфонах.

Зона вещания нового телеком-оборудования МТС охватывает всю территории комплекса: от горнолыжных трасс до озера, в экстрим-парке и многочисленных базах отдыха и кафе.

Иннокентий Цой,

директор МТС в Алтайском крае:

— Алтайский край ежегодно посещают более двух миллионов туристов, а в этом году мы ожидаем еще больший туристический бум. «Бирюзовая Катунь» — один из самых популярных курортов крае, причем если раньше сюда приезжали в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей из центральных регионов России, в том числе из Москвы. Впереди летний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих.

Справка

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» располагается на левом берегу реки Катунь, около горы «Красный камень» и имеет площадь более 3 га, территориально граничит с Республикой Алтай. Имеет развитую инфраструктуру: на ее территории действуют около 30 объекта, в том числе искусственное озеро для купания и рыбной ловли, 3 горнолыжных спуска, круглогодичные гостиничные комплексы, парк экстремальных развлечений, пасека, выставочные помещения, магазины и кафе. Традиционно на туркомплексе проходит праздник «Цветение маральника», который в этом году состоится 1 мая.