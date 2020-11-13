Следком: ситуация с приобретением жилья детям-сиротам в Алтайском крае становится все хуже и хуже

В Алтайском крае системно не решается вопрос с приобретением квартир для детей-сирот. А за последние годы ситуация даже ухудшилось. К такому выводу пришли участники совещания представителей силовых структур (МВД, ФСБ, Сественный комитет, служба судебных приставов), которое прошло в региональном управлении СК РФ.

Участники совещания пришли к нескольким выводам:

1. Уровень обеспеченности жилыми помещениями, определяемый как доля получивших жилье в общем числе детей-сирот, состоящих на учете, снижается.

2. Ежегодно предоставляемые денежные средства из федерального и краевого бюджетов для приобретения жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явно недостаточны, а практика строительства новых жилых помещений для данной категории граждан на территории Алтайского края отсутствует.

3. Со стороны следственных органов СК по Алтайскому краю предпринимаются различные меры для разрешения сложившейся ситуации — от профилактики совершения преступлений в сфере закупок и обеспечения жилыми помещениями граждан до расследования уголовных дел о халатности должностных лиц органов власти.

4. Проблема обеспечения жильем детей-сирот носит комплексный характер и должна решаться совместно всеми органами власти.

5. Силовыми ведомствами будет принят ряд мер, направленных на выявление преступлений при закупке квартир, а также на пресечение злоупотреблений со стороны чиновников, отвечающих за данное направление. Кроме того, будет организован действенный контроль за качеством предоставляемых данной категории граждан жилых помещений и за эффективным освоением бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Следком начинает проверку в региональном минстрое с целью дать правовую оценку действиям чиновников по выполнению программы обеспечения жильем детей-сирот.