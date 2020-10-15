СК проверит алтайский минстрой на эффективность обеспечения жильем дитей-сирот

Правоохранительные органы проводят проверку эффективности обеспечения жильем детей-сирот в региональном Министерстве строительства и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края.

В ряде субъектов России, в том числе в Алтайском крае, проводится оценка эффективности обеспечения жильем детей-сирот. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В Алтайском крае обеспечением жильем занимается подведомственная организация краевого минстроя — Региональное жилищное управление. Министерство уже предоставило правоохранителям все необходимые документы для дальнейшего изучения.

Ежегодно из федерального бюджета для обеспечения сирот жильем выделяется 200 млн рублей. Также деньги поступают из краевого бюджета.

В 2020 году Алтайскому краю выделили 512 млн рублей. Их планировали потратить на приобретение не менее 369 квартир. В данный момент уже закуплены 281 жилое помещение на общую сумму 360,5 млн рублей.

«Целевой показатель, предусмотренный соглашением с Минпросвещения РФ (199 квартир) исполнен полностью. Проведение закупочных процедур продолжается.», — сообщили в правительстве региона.

Однако, в конце августа краю дополнительно выделено 700 млн рублей. Деньги поступили в бюджет только в середине сентября — за три месяца до окончания финансового года. Таким образом целевой показатель увеличился до 757 квартир.

В случае если министерство не успеет провести конкурсные процедуры из-за позднего поступления средств, правительство региона обратится в Москву с просьбой перенести эти средства в бюджет 2021 года.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» в Алтайском крае по факту ненадлежащего обеспечения жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот.