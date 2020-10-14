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14 октября
Жизнь

Дело о халатности возбудили в Алтайском крае из-за ненадлежащего обеспечения сирот жильем

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» в Алтайском крае по факту ненадлежащего обеспечения жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

«По данным следствия, в текущем году в Алтайском крае число детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений, составило более 5 тысяч человек. При этом в 2020 году на предоставление жилья для данной категории граждан государством выделено более 1 миллиарда 211 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов», — указывают в ведомстве.

Также в СКР подчеркивают, что вопросы приобретения и предоставления жилья сиротам, а также контроля за использованием жилых помещений на территории региона возложены на чиновников краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление» и краевого минстроя.

«Несмотря на выделенные государством субсидии, до настоящего времени нуждающиеся в жилье люди не получили положенных им помещений, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 миллионов рублей, то есть лишь 4 процента от финансирования», — добавляют в Следкоме.

В этой связи правоохранители констатируют — в регионе нарушены конституционные права детей-сирот.

Отметим, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным следственным органам проанализировать обеспеченность детей-сирот жильем.

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