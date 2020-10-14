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Жизнь

Бастрыкин поручил детально проанализировать выдачу жилья детям-сиротам в Алтайском крае

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным следственным органам проанализировать обеспеченность детей-сирот в Алтайском крае и еще нескольких регионах, где ситуация «продолжает оставаться острой». Об этом говорится на сайте федерального СК.

Пикет барнаульских сирот.
Пикет барнаульских сирот.
civilpatrol.info

Алтайский край Бастрыкин назвал среди тех субъектов, где наблюдается наиболее низкий уровень обеспеченности жильем сирот и при этом в данной сфере «отмечаются криминальные проявления».

«В ходе совещания глава ведомства заслушал руководителей следственных управлений СК России по Забайкальскому и Алтайскому краям, Омской, Волгоградской и Иркутской областям, где положение с предоставлением жилья детям-сиротам стабильно неблагополучно, дав конкретные указания и поручения об устранении отмеченных пробелов в работе их подразделений», — отметили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин потребовал от каждого региона доклады с детальным анализом ситуации с обеспечением и очередностью в получении жилья детьми-сиротами, а также выделением и целевым использованием средств на это.

Ранее суд вынес приговор 23-летнему лидеру одно из структурных подразделений преступной группировки, которая с 2016 года терроризировала детей-сирот в Алтайском крае. От действий ОПГ пострадали 20 человек. Они лишились денег, квартир, но долгое время не могли сообщить о происходящем в полицию.

По данным краевого минстроя, в 2020 году сумма государственной поддержки на приобретение жилья детям-сиротам составляет более 920 млн рублей. С начала года заключены контракты на покупку почти 280 жилых помещений более чем на 300 млн рублей.

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