Бастрыкин поручил детально проанализировать выдачу жилья детям-сиротам в Алтайском крае

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным следственным органам проанализировать обеспеченность детей-сирот в Алтайском крае и еще нескольких регионах, где ситуация «продолжает оставаться острой». Об этом говорится на сайте федерального СК.

Алтайский край Бастрыкин назвал среди тех субъектов, где наблюдается наиболее низкий уровень обеспеченности жильем сирот и при этом в данной сфере «отмечаются криминальные проявления».

«В ходе совещания глава ведомства заслушал руководителей следственных управлений СК России по Забайкальскому и Алтайскому краям, Омской, Волгоградской и Иркутской областям, где положение с предоставлением жилья детям-сиротам стабильно неблагополучно, дав конкретные указания и поручения об устранении отмеченных пробелов в работе их подразделений», — отметили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин потребовал от каждого региона доклады с детальным анализом ситуации с обеспечением и очередностью в получении жилья детьми-сиротами, а также выделением и целевым использованием средств на это.

Ранее суд вынес приговор 23-летнему лидеру одно из структурных подразделений преступной группировки, которая с 2016 года терроризировала детей-сирот в Алтайском крае. От действий ОПГ пострадали 20 человек. Они лишились денег, квартир, но долгое время не могли сообщить о происходящем в полицию.

По данным краевого минстроя, в 2020 году сумма государственной поддержки на приобретение жилья детям-сиротам составляет более 920 млн рублей. С начала года заключены контракты на покупку почти 280 жилых помещений более чем на 300 млн рублей.