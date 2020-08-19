Одному из лидеров ОПГ, которая терроризировала сирот в Алтайском крае, дали 11 лет тюрьмы

Суд вынес приговор 23-летнему лидеру одно из структурных подразделений преступной группировки, которая с 2016 года терроризировала детей-сирот в Алтайском крае. От действий ОПГ пострадали 20 человек. Они лишились денег, квартир, но долгое время не могли сообщить о происходящем в полицию.