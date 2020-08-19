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Происшествия

Одному из лидеров ОПГ, которая терроризировала сирот в Алтайском крае, дали 11 лет тюрьмы

Суд вынес приговор 23-летнему лидеру одно из структурных подразделений преступной группировки, которая с 2016 года терроризировала детей-сирот в Алтайском крае. От действий ОПГ пострадали 20 человек. Они лишились денег, квартир, но долгое время не могли сообщить о происходящем в полицию.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

В 2016 году выпускник детского дома, являясь лидером организации, обратился к криминальному авторитету с предложением похищать деньги с банковских счетов детдомовцев. В апреле того же года авторитет создал на территории Алтайского края преступное сообщество, состоявшее из двух групп. Одну из них он доверил возглавить инициатору всей деятельности, 23-летнем парню.

Чуть более двух лет преступники похищали деньги сирот, которые выпустились из детдомов.

«При этом способы завладения деньгами у участников преступной группы были разными — от уговоров, до обмана и угроз», — подчеркивают в СК.

От действий группировок пострадало 20 человек, на момент преступлений среди них было двое несовершеннолетних ребят.

Сумма похищенных средств составила более 4,5 млн рублей. Многие сироты оказались бомжами и остались без средств к существованию. В правоохранительные органы они не обращались, опасаясь за свою жизнь.

Пресечь деятельность ОПГ удалось оперативным сотрудникам Управлений ФСБ и МВД по Алтайскому краю в апреле 2018 года.

Лидер структурного подразделения заключил досудебное соглашение со следствием и уголовное дело в отношении выделили в отдельное производство. Суд назначил ему 11 лет строгого режима.

Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и его участников еще рассматривает суд.

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