Одному из лидеров ОПГ, которая терроризировала сирот в Алтайском крае, дали 11 лет тюрьмы

В 2016 году выпускник детского дома, являясь лидером организации, обратился к криминальному авторитету с предложением похищать деньги с банковских счетов детдомовцев. В апреле того же года авторитет создал на территории Алтайского края преступное сообщество, состоявшее из двух групп. Одну из них он доверил возглавить инициатору всей деятельности, 23-летнем парню.
Чуть более двух лет преступники похищали деньги сирот, которые выпустились из детдомов.
«При этом способы завладения деньгами у участников преступной группы были разными — от уговоров, до обмана и угроз», — подчеркивают в СК.
От действий группировок пострадало 20 человек, на момент преступлений среди них было двое несовершеннолетних ребят.
Сумма похищенных средств составила более 4,5 млн рублей. Многие сироты оказались бомжами и остались без средств к существованию. В правоохранительные органы они не обращались, опасаясь за свою жизнь.
Пресечь деятельность ОПГ удалось оперативным сотрудникам Управлений ФСБ и МВД по Алтайскому краю в апреле 2018 года.
Лидер структурного подразделения заключил досудебное соглашение со следствием и уголовное дело в отношении выделили в отдельное производство. Суд назначил ему 11 лет строгого режима.
Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и его участников еще рассматривает суд.