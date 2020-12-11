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Политика

В Алтайском крае сиротам могут начать выдачу сертификатов вместо квартир

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в АКЗС законопроект о возможности выдачи сиротам не жилья, а сертификатов на его покупку. Об этом в Telegram-канале сообщил парламентарий Александр Молотов.

Пикет барнаульских сирот.
Пикет барнаульских сирот.
civilpatrol.info

«Похоже, вопрос об обеспечении жильем детей-сирот наконец-то начал сдвигаться с мёртвой точки и получил предсказуемое, но все равно несколько неожиданное направление своего решения», — прокомментировал депутат.

Возможность выдачи сертификатов уже обсуждалась на краевом уровне в 2019 году, в пример приводилось несколько регионов, где эту практику начали.

«Опыт жилищных сертификатов очень интересен, однако нужно учитывать и то, как дети-сироты ими будут распоряжаться, не повлечет ли это каких-либо криминальных историй», — комментировал тогда спикер АКЗС Александр Романенко.

Алтайский край демонстрирует крайне низкий уровень обеспечения сирот жильем — он не превышает и 5%. К такому выводу ранее пришел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В целом в регионе системно не решается вопрос с приобретением квартир для детей-сирот, считают в Следственном комитете.

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