В Алтайском крае сиротам могут начать выдачу сертификатов вместо квартир

«Похоже, вопрос об обеспечении жильем детей-сирот наконец-то начал сдвигаться с мёртвой точки и получил предсказуемое, но все равно несколько неожиданное направление своего решения», — прокомментировал депутат.
Возможность выдачи сертификатов уже обсуждалась на краевом уровне в 2019 году, в пример приводилось несколько регионов, где эту практику начали.
«Опыт жилищных сертификатов очень интересен, однако нужно учитывать и то, как дети-сироты ими будут распоряжаться, не повлечет ли это каких-либо криминальных историй», — комментировал тогда спикер АКЗС Александр Романенко.
Алтайский край демонстрирует крайне низкий уровень обеспечения сирот жильем — он не превышает и 5%. К такому выводу ранее пришел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В целом в регионе системно не решается вопрос с приобретением квартир для детей-сирот, считают в Следственном комитете.