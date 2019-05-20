В Алтайском крае могут ввести жилищные сертификаты для сирот

Власти Алтайского края будут рассматривать вопрос о введении жилищных сертификатов для детей-сирот, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания. Такое поручение дал спикер АКЗС Александр Романенко.

Жилищные сертификаты ввели в Приморском крае. В декабре 2018 года местный парламент принял поправки в региональный закон. Первые три сертификата уже выдали. Их получили дети-сироты старше 25 лет, имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых вынесены судебные акты.

Аналогичную инициативу в Госдуму внесли и законодатели Самарской области.

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ не исключил возможности ввести такую практику по всей стране, но только после тщательного изучения.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Опыт жилищных сертификатов очень интересен, однако нужно учитывать и то, как дети-сироты ими будут распоряжаться, не повлечет ли это каких-либо криминальных историй. Нам в любом случае надо рассмотреть все способы скорейшего разрешения проблемы: покупка жилья на первичном рынке, на вторичном, использование сертификатов. Главное на сегодня — стопроцентное, честное и эффективное использование средств на покупку жилья. А на перспективу надо определиться, какая схема решения жилищного вопроса будет предпочтительной. Попрошу комитет по социальной политике совместно с курирующими органами провести ряд совещаний на эту тему.

Также он рассказал, что тема находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Около 7,3 тыс. детей-сирот имеют право на получение жилья, 5,3 тыс. уже обратились за реализацией этого права, около 1 тыс. человек подали иски в суды.

Члены комитета социальной политики вместе с министерством строительства и ЖКХ Алтайского края уже изучают опыт Приморья. Вопросы рассмотрят на выездном совещании комитета в Бийске 19 июня.