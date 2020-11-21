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Жизнь

Обеспеченность жильем сирот в Алтайском крае не превышает 5%

Алтайский край демонстрирует крайне низкий уровень обеспечения сирот жильем. К такому выводу пришел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообщался в формате видео-конференц-связи с детьми-сиротами и представителями власти регионов. В том числе из Алтайского края. Темой встречи стало обеспечение жильем.

Около 268 тысяч детей-сирот в России нуждаются в жилье. Очередь с 2015 года ежегодно увеличивалась в среднем на 13 тыс. человек. Порядка 45% прироста составляют лица из числа детей-сирот в возрасте старше 23 лет. «Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует целый комплекс проблем», — говорится в сообщении.

«Для Омской области и для Алтайского края такой порядок распределения жилья наблюдался в течение 2019−2020 годов. Вместе с тем увеличение количества судебных решений несет в себе потенциал создания второй очереди из числа детей-сирот, имеющих право на получение благоустроенного жилого помещения, а в условиях ограниченных возможностей регионов — еще и возникновения поводов для возбуждения уголовных дел по фактам неисполнения решений суда», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уровень обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот, состоящих на учете, в СК называют «крайне низким» — в Алтайском крае он не превышает и 5%.

Ранее сообщалось, что Следком начинает проверку в региональном минстрое с целью дать правовую оценку действиям чиновников по выполнению программы обеспечения жильем детей-сирот.

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