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Свиную голову в парике подбросили под дверь Алексею Венедиктову

Свиную голову в парике подбросили под дверь Алексею Венедиктову, бывшему главному редактору ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы».

Алексей Венедиктов.
Алексей Венедиктов.
wikipedia.org/

Жуткий снимок Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале. На фото видно, что на дверь приклеили наклейку с антисемитской надписью, а у порога лежит свиная голова.

«Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры?», — подписал фотографию Венедиктов.

Свиная голова.
Свиная голова.
t. me/aavst2022

Позже он выложил снимок с камеры наблюдения, на котором замечен «доставщик еды» с рюкзаком. Предположительно это и есть злоумышленник, оставивший наклейку.

«Отзвонили ребята из Delivery Club. Сказали, что человек, устроивший антисемитскую выходку у моей квартиры, был в устаревшей форме и с рюкзаком, который разносчикам уже два года как не выдается. Никаких заказов в наш дом не делалось, говорят они», — также поделился с подписчиками бывший главный редактор «Эха Москвы».

Как уточнили РБК в пресс-службе Delivery Club, человек на видео действительно не имеет к ним никакого отношения.

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