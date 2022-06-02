Ежедневные потери ВСУ, новые побратимы, чиновники в VK. Что еще произошло 1 июня

Что произошло 1 июня в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 1 июня Минобороны РФ , брифинг 1 июня: — ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; — Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 140 бойцов, а также 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ»; — Средствами ПВО за сутки сбит самолет Су-25 вертолет Ми-8, семь украинских беспилотников. Также перехвачены две ракеты системы залпового огня «Смерч»; — Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 бойцов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе: батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов. Германия на следующей неделе направит Украине наземные системы противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T. Канцлер Германии Щольц рассказал , что на Украину Германией было поставлено более 15 тонн боеприпасов , 100 тыс. ручных гранат , более 5 тыс. противотанковых мин.

с ракетами IRIS-T. Канцлер Германии Щольц рассказал что на Украину Германией было поставлено более 15 тонн боеприпасов 100 тыс. ручных гранат более 5 тыс. противотанковых мин. Минобороны сообщило , что в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности , «с помощью которых планируется наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города , что должно спровоцировать ответный огонь». При этом планируется задействовать журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими».

что в ближайшее время в город Сумской области ожидается ракетных систем большой дальности «с помощью которых планируется наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города что должно спровоцировать ответный огонь». При этом планируется задействовать журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими». Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать в себя в том числе мобильные ракетные системы залпового огня Himars , дальность стрельбы которых достигает 80 километров. В военном ведомстве США заявили , что получили заверения Киева , что они будут использоваться лишь в оборонительных целях.

, дальность стрельбы которых достигает 80 километров. В военном ведомстве США заявили что получили заверения Киева что они будут использоваться лишь в оборонительных целях. Число беженцев , прибывших в Россию с Украины и из Донбасса , приблизилось к 1,6 млн , сообщает ТАСС.

прибывших в Россию с Украины и из Донбасса приблизилось к , сообщает ТАСС. В Польше решили остаться 2 млн беженцев из Украины , заявил глава польского МИД.

из Украины заявил глава польского МИД. Более 100 украинских военнопленных по результатам расследования получили статус подозреваемых и перемещены в СИЗО , сообщил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко.

и перемещены в СИЗО сообщил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко. Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине , это результат изменения подхода к ведению боевых действий , заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Экономика , что с ней происходит

Решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения российского и украинского продовольствия на мировой рынок , заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

российского и украинского продовольствия на мировой рынок заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Проблемы с поставками зерна из Украины на мировые рынки можно решить за одну-две надели , считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

за одну-две надели считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Украина потеряла 35% ВВП страны и 200 заводов из-за боевых действий , сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в среду.

из-за боевых действий сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в среду. Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2022 года выросла в 1,2 раза , до $78,81 за баррель , сообщили в Минфине РФ.

, до $78,81 за баррель сообщили в Минфине РФ. Газпром с 1 июня полностью остановил поставку газа датской компании Orsted Salg & Service и компании Shell Energy Europe. Компании Orsted в 2021 году было поставлено 1,97 млрд куб. м газа , что составляло две трети общего потребления Дании , а Shell Energy Europe Limited поставлялось до 1,2 млрд куб. м российского газа в год в Германию.

Orsted Salg & Service , логотип. lsvinacns.vn/orsted

Газпром с начала года снизил добычу газа на 4,8% — до 211,4 млрд куб. м. Холдинг с начала года снизил экспорт газа на 27,6% — до 61 млрд куб. м.

— до 61 млрд куб. м. Энергетическая компания RWE , базирующаяся в немецком Эссене , сообщила , что ей удалось оплатить майские поставки российского газа в евро через счет в Газпромбанке.

базирующаяся в немецком Эссене сообщила что ей майские поставки российского газа в евро через счет в Газпромбанке. Австрийская OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме , он прошел без проблем , сказал представитель.

за российский газ по новой схеме он прошел без проблем сказал представитель. Финская госкомпания Gasum продолжает получать из России сжиженный природный газ , сообщила ее представитель Ольга Вяйсянен.

из России сжиженный природный газ сообщила ее представитель Ольга Вяйсянен. Правительство Нидерландов будут ежегодно тратить на оборону на €5 млрд больше , прирост расходов составит 40%, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

на €5 млрд больше прирост расходов составит 40%, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен. Средний ежедневный доход России от экспорта газа и нефти по итогам года может составить примерно $800 млн , сообщает Bloomberg.

по итогам года может составить примерно $800 млн сообщает Bloomberg. Годовой товарооборот России и КНР может достигнуть $200 млрд , сообщили в МИДе РФ.

, сообщили в МИДе РФ. Китай впервые с 2018 года поставил в Россию крупные партии глинозема . Тогда это объяснялось санкциями в отношении «Русала», в результате которых были блокированы поставки из Ирландии и Ямайки.

. Тогда это объяснялось санкциями в отношении «Русала», в результате которых были блокированы поставки из Ирландии и Ямайки. Гостиничные сети Marriott ( также работает под брендами Sheraton , Ritz-Carlton , Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть Россию , сообщили «Известия».

Hilton в Новосибирске. www.hilton.ru/

Такси-сервис Gett прекратил работу в России.

прекратил работу в России. Литовская компания VMG grupe , одно из крупнейших предприятий Балтии по деревообработке и производству мебели , прекратила работу в Белоруссии.

, одно из крупнейших предприятий Балтии по деревообработке и производству мебели прекратила работу в Белоруссии. Основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов заявил , что во втором квартале выкупит организацию в России. Турлов добавил , что будет проведен ребрендинг , после чего бизнес продадут команде топ-менеджмента Freedom Finance.

Тимур Турлов заявил что во втором квартале выкупит организацию в России. Турлов добавил что будет проведен ребрендинг после чего бизнес продадут команде топ-менеджмента Freedom Finance. Правительство РФ запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами , без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Ставка по этим займам будет составлять не более 9%.

Политика: встречи и обсуждения

На Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ , заявил в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.

— Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою, — сказал он. По словам главы государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

Президент США Джо Байден опубликовал в газете The New York Times программную статью , излагающую ключевые задачи американской стратегии на Украине. Пообещав продолжение помощи Киеву , он заявил , что США не стремятся к войне с Россией и не видят у нее намерений применить ядерное оружие.

Херсонская область Украины , ЛНР и ДНР войдут в состав России — в этом нет никаких сомнений , то же самое будет с Запорожской областью , где должен пройти референдум , как только позволит ситуация , заявил в интервью РИА Новости секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Реакция: люди , сообщества

Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и назначенный ДНР руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— В первую очередь Петербург будет помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру. Это электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, транспортная инфраструктура, дороги. Это, прежде всего, подготовка города к зиме, подготовка к новому учебному году — школы, детские сады, поликлиники, — рассказал Беглов.

России нельзя разрывать контакты с учеными из недружественных стран, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на общем собрании членов академии.

— Если брать общие затраты на исследования, то США, Европа и Япония — это 64% мировых затрат на исследования и разработки. Это недружественные страны, с которыми мы теперь очень сложно сотрудничаем. На долю дружественных стран всего-навсего 17% исследований и разработок — мы это должны понимать, — цитирует Сергеева РБК.

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов 1 июня выставил на аукцион свою медаль в американском аукционном доме Heritage Auctions. Все вырученные средства пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

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Более 200 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США , основное предлагаемое название — « площадь Донецкой Народной Республики» .

основное предлагаемое название — « . Минцифры планирует перевести рабочую переписку чиновников в разработанный VK мессенджер. Им планируется заменить не только Telegram и WhatsApp , но и почту Microsoft Exchange , а также сервисы для видеоконференций Zoom и Skype.

«ВКонтакте». СС0

Венгрия потребовала , чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного Брюсселем санкционного списка , сообщает Bloomberg.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

USD 61,47₽

EUR 63,66₽

Хорошего дня! Вот что произошло 31 мая: находка на «Азовстали», Дания и Голландия без нашего газа, и duty free для летающих по России.