Находка на «Азовстали», Дания и Голландия без нашего газа, и duty free для летающих по России. Что еще произошло 31 мая

Главное за 31 мая
-
Минобороны РФ, брифинг 31 мая:
— За сутки ВКС РФ поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов. Потери ВСУ: до 290 бойцов и 23 единицы военной техники. Кроме того, сбит самолет Су-25;
— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Российские военнослужащие нашли в подземных сооружениях завода «Азовсталь» изотермический фургон, в котором лежали 152 тела украинских солдат. Российская сторона намерена передать обнаруженные тела представителям Украины. Во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. По мнению ведомства, «минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева» с целью провокации, заявили в Минобороны РФ.
- Бойцы чеченских подразделений и Народная милиция ЛНР завершили «тотальную зачистку» Северодонецка в Луганской области Украины, город находится под полным контролем российских военных, написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. Руководитель украинской военно-гражданской администрации региона Сергей Гайдай признал потерю большей части Северодонецка.
- В Северодонецке на комбинате «Азот» взорвалась емкость с азотной кислотой, он контролируется украинскими военными, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
- Денис Пушилин заявил, что часть судов в порту Мариуполя переведут под «юрисдикцию ДНР». У республики появится собственный торговый флот. Первое судно вышло из возобновившего работу порта Мариуполя в Ростов-на-Дону.
- Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ РФ обеспечат беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, заявил Сергей Лавров.
- С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 4 074 мирных жителя, 4 826 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 30 мая. В числе погибших — 262 ребенка.
Экономика, что с ней происходит
- Болгария откажется от российской нефти к концу 2024 года, сообщил премьер-министр Кирил Петков. По его словам, стране предоставят временную отсрочку от эмбарго на поставки нефти из России.
- Дания и Голландия пополнили перечень стран, которые перестали получать российский газ из-за отказа платить за него в рублях. Поставки по контрактам с датской энергокомпанией Orsted и голландским газовым трейдером GasTerra останавливаются с 31 мая и 1 июня. Таким образом, внедрение новой схемы оплаты привело к отказу от российского газа пяти стран ЕС, что сократило контрактный портфель «Газпрома» примерно на 26,5 млрд кубометров в год, или на 13%.
- Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии, — осуществил первый платеж «Газпрому» по новой схеме, сообщает Reuters.
- Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если от нее будут требовать пойти на такой шаг, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
- Запрет на поставки сырой нефти из России начнет действовать через полгода после введения санкций, а на нефтепродукты — через восемь месяцев, рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.
- Лидеры стран ЕС договорились отключить от SWIFT Сбербанк, который уже заявил, что это никак не повлияет на его работу.
- Финский YIT продал девелоперу Etalon строительный бизнес в России.
- Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию, сообщают «Ведомости».
- Украинский бюджет лишь на треть финансируется за счет собственных доходов, еще две трети составляют международные гранты и кредиты, заявил министр финансов Украины Марченко.
- Инфляция в зоне евро в мае вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении после 7,4% в апреле, сообщил Евростат.
- Инфляция в Польше побила очередной антирекорд, составив в мае в годовом выражении 13,9%.
- Минздрав РФ не фиксирует отказов поставлять зарубежные медикаменты в страну, сообщил первый замминистра ведомства.
- Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку в 1,73 фунтов или $2,18 за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщил телеканал Sky News.
- С 24 февраля операции между рублем и юанем выросли на 1 067%, сообщает Bloomberg.
- Хлебопеки просят регуляторов продлить продажу нефасованной продукции сетям после 1 июня, когда истекает эта мера.
- Центробанк до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физическими лицами, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Что в России предпринимают для стабильности
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы полностью освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам. В 2023—2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями.
- Кабмин РФ вводит с 1 июня по 31 декабря мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, сообщили в пресс-службе правительства.
- Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 6 млрд руб. на возмещение затрат туроператорам, которые вывозили туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов.
- Правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений до 31 декабря, чтобы предупредить дефицит на российском рынке и не допустить роста цен на продукты.
Политика: встречи и обсуждения
- Новые санкции ЕС в сфере энергетики в ближайшее время ударят по самим европейцам, тогда как Россия продолжит продавать сырье на других рынках, заявил лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.
- Поставки оружия Украине не помогут остановить военные действия, быстрой победы нельзя добиться применением силы, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Турецкий министр отметил, что между Москвой и Киевом снова наметилась «тенденция к диалогу» и подчеркнул, что Анкара это поддерживает, так как «издержки от войны, в особенности для Украины, очень высокие».
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецким изданиям, что у Германии в скором времени будет самая большая армия среди европейских стран, входящих в НАТО. Его слова приводит Spiegel. «Германия скоро будет иметь самую большую регулярную армию в Европе в рамках НАТО», — сказал Шольц.
- Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшем будущем не предвидится из-за возражений большинства стран, заявил премьер Италии Марио Драги.
Реакция: люди, сообщества
- Количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы 2022 года превысило тысячу и продолжает расти, в то время как за весь прошлый год таких случаев было около 300, сообщили РИА Новости в МИД России.
- На Украине ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов» заподозрили в поддержке военной спецоперации России. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
— Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам, — говорится в сообщении.
Информация, которую вы могли пропустить
- Аэропорты попросили власти разрешить открыть duty free для летающих по России.
— Пассажирам это даст возможность покупать товары по более низким ценам, а самим аэропортам — дополнительно заработать на фоне снижающегося трафика.
- С 1 июня при въезде в Турцию больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Накануне в стране отменили обязательное ношение масок в общественных местах.
- Американский маркетплейс iHerb сообщил о невозможности сейчас вернуть деньги за недоставленные товары российским покупателям на банковские карты, сообщает «Коммерсант».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 61,61₽
- EUR 62,74₽
Прекрасного дня! Кстати, загляните, что произошло 30 мая: взрыв в Мелитополе, индексация выплат и проданный «Челси».