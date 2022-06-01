Находка на «Азовстали», Дания и Голландия без нашего газа, и duty free для летающих по России. Что еще произошло 31 мая

Главное за 31 мая

Минобороны РФ, брифинг 31 мая:

— За сутки ВКС РФ поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов. Потери ВСУ: до 290 бойцов и 23 единицы военной техники. Кроме того, сбит самолет Су-25;

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов.