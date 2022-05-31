Взрыв в Мариуполе, индексация выплат и проданный «Челси». Что еще произошло 30 мая

Главное за 30 мая
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Минобороны РФ, брифинг 30 мая:
— Силами ВКС поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, 34 района сосредоточения живой силы и военной техники;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 320 бойцов, а также 47 единиц военной техники;
— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены 9 украинских снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг», а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Уничтожены четыре установки «Град», 46 единиц вооружения, а также склад боеприпасов. Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет.
- Вооруженные силы ЛНР совместно с российскими войсками заняли плацдарм в Северодонецке, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
- Минобороны РФ перебросило дополнительные войска и артиллерию в Курскую область из-за обстрелов со стороны Украины.
- В центре Мелитополя в Запорожской области произошел взрыв, два человека пострадали. По данным «Интерфакса», взорвался автомобиль, припаркованный недалеко от зданий городской администрации. Источник агентства заявил, что пострадавшие — волонтеры, которые развозили гуманитарную помощь.
- США не будут поставлять Украине ракеты, которые смогут достичь России, заявил президент Байден.
Экономика, что с ней происходит
- Лидеры стран Евросоюза договорились о запрете на импорт двух третьих нефти из России, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. При этом эмбарго временно не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу. Кроме того, лидеры стран решили отключить Сбербанк от SWIFT.
- Июньские платежи по долгу Россия будет предлагать инвесторам в обход западной инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, Россия исполнит все контрактные обязательства, несмотря на введенные санкции.
- Годовая инфляция в Германии достигла рекордной отметки в 7,9%, сообщило Федеральное статистическое агентство.
- Индия нарастила поставки российской нефти до 34 млн баррелей с начала спецоперации на Украине. Это в три раза больше общего объема импорта из России, включая другие продукты, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
- Поставки газа в Турцию через газопровод «Голубой поток» возобновились после завершения планового обслуживания.
- В России за апрель число сделок на рынке первичной и вторичной недвижимости в среднем сократилось на треть, а количество зарегистрированных ипотечных сделок — на 43%, в мае наблюдается постепенное восстановление, сообщили «Коммерсанту» в Росреестре.
- Маркетплейс Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту. Также Wildberries запустил новый сервис для поиска запчастей, сообщает ТАСС.
- Компания МЦСТ, выпускающая процессоры «Эльбрус», обсуждает перенос производства из Тайваня на зеленоградскую фабрику «Микрон», сообщает РБК. Источник издания заявил, что смена места производства обойдется компании минимум в несколько миллиардов рублей.
- Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в Россию, сообщает ТАСС. Также решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные и российские заводы.
- Около 140 автозаправок российских компаний передаются украинскому «Нафтогазу» для создания госсети автозаправок, сообщает «Коммерсант».
- «Ростех» начал переговоры с предприятиями северо-запада России о производстве белой офисной бумаги с помощью разработанного в госкорпорации химиката.
- Израильские авиационные власти отказались обслуживать самолеты белорусской авиакомпании Belavia, из-за чего компании пришлось отменить все рейсы в Тель-Авив на летний сезон до 27 октября. При этом ранее Belavia было выдано разрешение на полеты.
- Запрет США на импорт краба из РФ начнет действовать с середины июня, но российские добытчики из-за разрушенной логистики уже столкнулись с трудностями с отгрузкой продукции за границу. На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба. Производители пока видят один выход — приостановить промысел, пишет «Коммерсант».
Что в России предпринимают для стабильности
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 июня по поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты. Среди них МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии для неработающих пенсионеров. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 млрд руб., что позволит оказать поддержку более чем 50 млн россиян.
Политика: встречи и обсуждения
- Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США чаще других нарушают международные правила. «США не имеют никакого права говорить о правилах. По мнению Вашингтона, международные правила всегда должны служить интересам и гегемонии США. Я хотел бы попросить США ответить на несколько вопросов: когда США по своему желанию развязывают войны против суверенных стран и провоцируют цветные революции, в чем заключаются правила?» — сказал дипломат во время брифинга.
- Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента. Турция вновь готова организовать встречу между Россией, Украиной и ООН в Стамбуле. Также турецкая сторона готова взять на себя роль наблюдателя на Украине, если делегации России и Украины согласятся на это.
Реакция: люди, сообщества
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Вице-президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине. Он высказал это мнение в статье для РБК. По его мнению, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать сомнительные долговые обязательства, которые к тому же ежегодно обесцениваются в силу неконтролируемой девальвации.
— Поэтому зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7−8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта, — пишет он.
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Спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян, и в течение трех месяцев, прошедших с ее начала, поддержка сохраняется на высоком уровне. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел опрос граждан страны об их отношении к спецоперации. Не поддерживают спецоперацию 18%. Затруднились ответить 10%.
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О результатах «Мониторинга текущего состояния бизнеса в России», проводимого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей, рассказал РБК. В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 6003 компаний из 85 субъектов РФ. 77,4% опрошенных российских компаний или уже приспособились к работе в новых условиях, или надеются адаптироваться к санкциям.
— Однако 11,7% компаний не сумели этого сделать и вынуждены полностью или частично остановить бизнес.
— Ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценивается негативно: у 67,1% бизнес-показатели падают, из них 12,8% признались, что уже находятся в кризисе, а 22,4% «балансируют около нуля».
— При этом действия правительства по поддержке бизнеса положительно, как спокойные и эффективные, оценили 34,7%, больше половины — 56,4% — оценивают их как недостаточные. Столько же бизнесменов — 56,4% — считают, что экономическая ситуация в стране сложная и заставляет «отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры». России нужна новая экономическая модель, которая позволит бизнесу «удобно, выгодно и безопасно работать».
Информация, которую вы могли пропустить
- Роман Абрамович перестал быть владельцем лондонского футбольного клуба «Челси». Теперь командой владеет консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Сумма сделки составляет £4 млрд. В начале марта Абрамович объявил, что передаст прибыль от продажи клуба на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине.
- Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС. Они требуют снять с них санкции, введенные 28 февраля. В суды ЕС поступило уже по меньшей мере четыре иска о снятии санкций с российских миллиардеров: ранее это сделали Алексей Мордашов и Алишер Усманов.
- За последние два месяца на книжном рынке произошли изменения в спросе: продажи книг о бизнесе, инвестициях и саморазвитии упали, а спрос на художественную литературу вырос.
- 28 россиян подали коллективный иск к Sony Interactive Entertainment на 280 млн руб. из-за приостановки работы PlayStation Store.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 63,1₽
- EUR 64,72₽
Хорошего дня! Загляните, что произошло 29 мая: неудачи украинских военных, срыв нефтяного эмбарго и пострадавший Суворов.