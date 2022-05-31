31 мая
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Политика

Взрыв в Мариуполе, индексация выплат и проданный «Челси». Что еще произошло 30 мая

Что произошло 30 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 30 мая

  • Минобороны РФ, брифинг 30 мая:

— Силами ВКС поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, 34 района сосредоточения живой силы и военной техники;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 320 бойцов, а также 47 единиц военной техники;

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены 9 украинских снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг», а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. Уничтожены четыре установки «Град», 46 единиц вооружения, а также склад боеприпасов. Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет.

  • Вооруженные силы ЛНР совместно с российскими войсками заняли плацдарм в Северодонецке, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
  • Минобороны РФ перебросило дополнительные войска и артиллерию в Курскую область из-за обстрелов со стороны Украины.
  • В центре Мелитополя в Запорожской области произошел взрыв, два человека пострадали. По данным «Интерфакса», взорвался автомобиль, припаркованный недалеко от зданий городской администрации. Источник агентства заявил, что пострадавшие — волонтеры, которые развозили гуманитарную помощь.
  • США не будут поставлять Украине ракеты, которые смогут достичь России, заявил президент Байден.

Экономика, что с ней происходит

  • Лидеры стран Евросоюза договорились о запрете на импорт двух третьих нефти из России, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. При этом эмбарго временно не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу. Кроме того, лидеры стран решили отключить Сбербанк от SWIFT.
  • Июньские платежи по долгу Россия будет предлагать инвесторам в обход западной инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, Россия исполнит все контрактные обязательства, несмотря на введенные санкции.
  • Годовая инфляция в Германии достигла рекордной отметки в 7,9%, сообщило Федеральное статистическое агентство.
  • Индия нарастила поставки российской нефти до 34 млн баррелей с начала спецоперации на Украине. Это в три раза больше общего объема импорта из России, включая другие продукты, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
  • Поставки газа в Турцию через газопровод «Голубой поток» возобновились после завершения планового обслуживания.
  • В России за апрель число сделок на рынке первичной и вторичной недвижимости в среднем сократилось на треть, а количество зарегистрированных ипотечных сделок — на 43%, в мае наблюдается постепенное восстановление, сообщили «Коммерсанту» в Росреестре.
  • Маркетплейс Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту. Также Wildberries запустил новый сервис для поиска запчастей, сообщает ТАСС.
Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту.
Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту.
www.wildberries.ru/
  • Компания МЦСТ, выпускающая процессоры «Эльбрус», обсуждает перенос производства из Тайваня на зеленоградскую фабрику «Микрон», сообщает РБК. Источник издания заявил, что смена места производства обойдется компании минимум в несколько миллиардов рублей.
  • Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в Россию, сообщает ТАСС. Также решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные и российские заводы.
  • Около 140 автозаправок российских компаний передаются украинскому «Нафтогазу» для создания госсети автозаправок, сообщает «Коммерсант».
  • «Ростех» начал переговоры с предприятиями северо-запада России о производстве белой офисной бумаги с помощью разработанного в госкорпорации химиката.
  • Израильские авиационные власти отказались обслуживать самолеты белорусской авиакомпании Belavia, из-за чего компании пришлось отменить все рейсы в Тель-Авив на летний сезон до 27 октября. При этом ранее Belavia было выдано разрешение на полеты.
Самолет Belavia.
Самолет Belavia.
belavia. by
  • Запрет США на импорт краба из РФ начнет действовать с середины июня, но российские добытчики из-за разрушенной логистики уже столкнулись с трудностями с отгрузкой продукции за границу. На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба. Производители пока видят один выход — приостановить промысел, пишет «Коммерсант».

Что в России предпринимают для стабильности

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 июня по поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты. Среди них МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии для неработающих пенсионеров. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 млрд руб., что позволит оказать поддержку более чем 50 млн россиян.

Политика: встречи и обсуждения

  • Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США чаще других нарушают международные правила. «США не имеют никакого права говорить о правилах. По мнению Вашингтона, международные правила всегда должны служить интересам и гегемонии США. Я хотел бы попросить США ответить на несколько вопросов: когда США по своему желанию развязывают войны против суверенных стран и провоцируют цветные революции, в чем заключаются правила?» — сказал дипломат во время брифинга.
  • Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента. Турция вновь готова организовать встречу между Россией, Украиной и ООН в Стамбуле. Также турецкая сторона готова взять на себя роль наблюдателя на Украине, если делегации России и Украины согласятся на это.

Реакция: люди, сообщества

  • Вице-президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун считает разумным снижение добычи нефти в России в условиях существующих ограничений из-за ситуации на Украине. Он высказал это мнение в статье для РБК. По его мнению, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создать инфраструктурные заделы, чем накапливать сомнительные долговые обязательства, которые к тому же ежегодно обесцениваются в силу неконтролируемой девальвации.

— Поэтому зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7−8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта, — пишет он.

Леонид Федун.
Леонид Федун.
wikipedia.org

  • Спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян, и в течение трех месяцев, прошедших с ее начала, поддержка сохраняется на высоком уровне. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел опрос граждан страны об их отношении к спецоперации. Не поддерживают спецоперацию 18%. Затруднились ответить 10%.

  • О результатах «Мониторинга текущего состояния бизнеса в России», проводимого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей, рассказал РБК. В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 6003 компаний из 85 субъектов РФ. 77,4% опрошенных российских компаний или уже приспособились к работе в новых условиях, или надеются адаптироваться к санкциям.

— Однако 11,7% компаний не сумели этого сделать и вынуждены полностью или частично остановить бизнес.

— Ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценивается негативно: у 67,1% бизнес-показатели падают, из них 12,8% признались, что уже находятся в кризисе, а 22,4% «балансируют около нуля».

— При этом действия правительства по поддержке бизнеса положительно, как спокойные и эффективные, оценили 34,7%, больше половины — 56,4% — оценивают их как недостаточные. Столько же бизнесменов — 56,4% — считают, что экономическая ситуация в стране сложная и заставляет «отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры». России нужна новая экономическая модель, которая позволит бизнесу «удобно, выгодно и безопасно работать».

Информация, которую вы могли пропустить

  • Роман Абрамович перестал быть владельцем лондонского футбольного клуба «Челси». Теперь командой владеет консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital. Сумма сделки составляет £4 млрд. В начале марта Абрамович объявил, что передаст прибыль от продажи клуба на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине.
Футбольный клуб &quot;Челси&quot;.
Футбольный клуб «Челси».
chelseanews.ru/chelsea_history.html
  • Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС. Они требуют снять с них санкции, введенные 28 февраля. В суды ЕС поступило уже по меньшей мере четыре иска о снятии санкций с российских миллиардеров: ранее это сделали Алексей Мордашов и Алишер Усманов.
  • За последние два месяца на книжном рынке произошли изменения в спросе: продажи книг о бизнесе, инвестициях и саморазвитии упали, а спрос на художественную литературу вырос.
  • 28 россиян подали коллективный иск к Sony Interactive Entertainment на 280 млн руб. из-за приостановки работы PlayStation Store.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

  • USD 63,1₽
  • EUR 64,72₽

Хорошего дня! Загляните, что произошло 29 мая: неудачи украинских военных, срыв нефтяного эмбарго и пострадавший Суворов.

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