Неудачи украинских военных, срыв нефтяного эмбарго и пострадавший Суворов. Что еще произошло 29 мая

Главное за 29 мая

Минобороны РФ, брифинг 28 мая:

— ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», радиолокационная станция, пять складов боеприпасов;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов и до 50 единиц военной техники;

— Средствами ПВО сбит в воздухе Су-25. Уничтожены четыре беспилотника. Перехвачен снаряд системы залпового огня «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов;

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета.