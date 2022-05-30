Неудачи украинских военных, срыв нефтяного эмбарго и пострадавший Суворов. Что еще произошло 29 мая

Главное за 29 мая
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Минобороны РФ, брифинг 28 мая:
— ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», радиолокационная станция, пять складов боеприпасов;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов и до 50 единиц военной техники;
— Средствами ПВО сбит в воздухе Су-25. Уничтожены четыре беспилотника. Перехвачен снаряд системы залпового огня «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов;
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Правительство Польши заявило о поставках Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab.
- Украинские военные предприняли 2 неудачные попытки прорвать линию обороны в Херсонской области, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Стремоусов. По его словам, в результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла около 200 военных и 20 единиц техники.
- Единство ЕС во внешнеполитических вопросах начинает «снова крошиться», заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.
Экономика, что с нею происходит
- Европейская комиссия направила правительствам стран ЕС пересмотренное предложение, которое позволит «пощадить» поставки нефти через трубопровод «Дружба» — основной источник импорта сырой нефти в Венгрию, сообщает Bloomberg.
- Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщает ТАСС.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов Россия сообщил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Инвесторы должны будут открывать счета в российских банках и давать поручение на покупку валюты, пишут «Ведомости». 24 мая Минфин США сообщил об отказе в продлении лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг.
- Правительство поручило Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Президенты Путин и Вучич провели телефонный разговор, условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, сообщили в Кремле. Сербия согласовала поставки газа из России на три года.
- Подземные хранилища газа Германии заполнены недостаточно для того, чтобы без ограничений пережить следующую зиму в случае перебоев с поставками топлива из России или их прекращения, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
- Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиакомпаний. Ранее субсидии авиаперевозчикам, занимающимся грузами, отдельно не предоставлялись. На это может быть потрачено до 2,9 млрд руб.
- Правительство утвердило рост железнодорожных тарифов по наиболее чувствительному для грузоотправителей сценарию — на 11% с 1 июня. Также на лето будут отменены льготы для перевозок угля. Повышение не коснется импорта потребительских товаров и внутренних перевозок продовольствия и стройматериалов.
- Японский производитель строительной техники и оборудования Komatsu возобновил поставки своей продукции на Украину, сообщил президент компании. Поставки в Россию не возобновились.
- «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу через Украину. Транзит газа проходит через станцию «Суджа», сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Объем суточных поставок топлива сохраняется в объеме 44,1 млн куб. м в сутки.
- Власти Казахстана в летний период намерены увеличить количество авиарейсов заграницу, в том числе Россию.
- Прогноз по турпотоку в РФ на 2022 год сохраняется, несмотря на продление закрытия ряда аэропортов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС.
- Запорожская область традиционно экспортировала в Россию продукцию на миллиарды долларов, однако Украина заблокировала такую возможность для региона.
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказался за экспорт зерна и удобрений за рубли.
- Украинская сеть магазинов «АТБ-Маркет» на территории Запорожской области, контролируемой Украиной, ввела ограничения на продажу сахара и соли из-за дефицита продуктов.
- Сотни спортивно-плавательных комплексов и тренажерных залов по всей Великобритании могут закрыться в ближайшее время в связи с нарастающим энергетическим кризисом на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.
Политика: встречи и обсуждения
- Президент Турции Эрдоган сообщил, что телефонные разговоры с Россией и с Украиной состоятся в понедельник, он также сказал, что его не устроили итоги переговоров с представителями делегаций Швеции и Финляндии о перспективах вступления этих стран в НАТО.
- Рассуждая в интервью «Би-би-си» о том, может ли Россия применить тактическое ядерное оружие на Украине, посол Андрей Келин, исключив такую вероятность, заявил, что Россия решит ситуацию на Украине «посредством операции, проводимой ограниченными конвенциональными средствами».
— Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем число наших войск там. Нам представляется, что их достаточно, чтобы разобраться с ситуацией, — сказал он.
Реакция: люди, сообщества
- В России с пониманием относятся к решению Украинской православной церкви, объявившей независимость от Московского патриархата, но в то же время надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство» верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.
- Боевых действий на Украине можно было избежать, если бы президент страны Владимир Зеленский пообещал отказаться от стремления в НАТО или предоставить особый статус республикам Донбасса, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью The Economist.
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- На яхтах, которые, предположительно, связаны с попавшими под санкции Великобритании российскими бизнесменами, в том числе суда, которые имеют отношение к Дерипаске и Алекперову, начали отключать устройства, позволяющие отслеживать местонахождение судов, говорится в расследовании The Observer. Так бизнесмены пытаются уберечь свои яхты от ареста.
- В Измаиле, городе в Одесской области на границе с Румынией, облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову. Памятник уже очищают от краски коммунальные службы. Суворов брал Измаил во время войны против Османской империи в 1790 году.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
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Продуктивного понедельника и отличного настроения! Загляните, что произошло 28 мая: Северодонецк под контролем, Германия сводит к минимуму поставки оружия, и «Россия навсегда».