Северодонецк под контролем, Германия сводит к минимуму поставки оружия, и «Россия навсегда». Что еще произошло 28 мая

Что произошло 28 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 28 мая Минобороны РФ , брифинг 28 мая: — ВКС России были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар. Поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов; — Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Потери ВСУ: 260 бойцов. Кроме того, истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25; — Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также, за сутки сбиты в воздухе 18 беспилотников. Перехвачена ракета «Точка-У» и сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч»; — Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град»; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что ситуация в Донбассе «крайне тяжелая» .

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Экономика , что с ней происходит

Число голодающих в мире вырастет на 18 млн человек и достигнет 218 млн из-за боевых действий на Украине , сообщил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина.

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Недвижимость в Турции. Квартира. statusproperty.ru/

Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня B-/B — «в высокой степени спекулятивные» до CCC+/C — «близки к дефолту» . Агентство считает , что кризис на Украине будет затяжным.

. Агентство считает что кризис на Украине будет затяжным. Евросоюз на саммите 30−31 мая обсудит растущий риск голода в странах , зависящих от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины.

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которые позиционированы как к новой ситуации. Приняты решения о продлении режима свободной торговли с Ираном и о начале соответствующих переговоров с Индонезией. Сбербанк 28 мая снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта , минимальная ставка составит 15,9% годовых.

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Политика: встречи и обсуждения

Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главные заявления Кремля:

— Стороны обсудили продовольственную безопасность. Путин сказал Макрону и Шольцу, что проблемы с поставками стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций;

— Путин заявил, что «накачка» Украины оружием опасна и в этой связи предупредил о рисках «обострения гуманитарного кризиса».

— Россия готова наращивать экспорт удобрений и сельхозпродукции при условии снятия санкций. Кроме того, Москва готова способствовать поиску вариантов вывоза украинского зерна из черноморских портов;

— Президент РФ сообщил, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса;

— Москва открыта к возобновлению диалога с Украиной, но переговоры заморожены по инициативе Киева. Макрон и Шольц во время переговоров призвали Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с «Азовстали», рассказали в Елисейском дворце. Также они попросили президента РФ провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским и найти дипломатическое решение конфликта.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине , иначе они войдут в историю как президенты , устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу , сообщает ТАСС.

иначе они войдут в историю как президенты устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы в субботу сообщает ТАСС. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу написал , что российским властям стоит ввести более жесткую ответственность для лиц , работающих в интересах иностранного государства.

— Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций, — подчеркнул он.

Высказывание Дмитрия Медведева. t.me/medvedev_telegram

Реакция: люди , сообщества

За первые шесть месяцев из России уедет около 40 тыс. IT-специалистов , но до половины из них вернутся в страну до конца года. Об этом говорится в исследовании ассоциации компаний—разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

, но до половины из них вернутся в страну до конца года. Об этом говорится в исследовании ассоциации компаний—разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись «Россия навсегда», устанавливать табличку помогала певица Юлия Чичерина.

Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись «Россия навсегда». t.me/rian_ru

Российский футбольный союз не думает , что отстранение клубов и сборных от участия в турнирах УЕФА продлится долго , и надеется , что команда РФ сможет выступить в отборе на чемпионат Европы 2024 года , рассказал глава РФС Александр Дюков.

Информация , которую вы могли пропустить

На этой неделе создан Мелитопольский госуниверситет . В него вошли Мелитопольский аграрный , классический , а также Мелитопольский и Бердянский педагогические университеты. Все выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат дипломы одного из престижных московских вузов.

. В него вошли Мелитопольский аграрный классический а также Мелитопольский и Бердянский педагогические университеты. Все выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат дипломы одного из престижных московских вузов. Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную , стихи Пушкина и Лермонтова изучались в переводе , рассказала РИА Новости депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина.

Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную. Кадр из видео t.me/rian_ru Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную. Кадр из видео t.me/rian_ru

Финансы

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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 27 мая: 8 тысяч военнопленных, евразийский Оскар и «Алешка» вместо «Аленки».