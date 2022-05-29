Северодонецк под контролем, Германия сводит к минимуму поставки оружия, и «Россия навсегда». Что еще произошло 28 мая

Главное за 28 мая
- Минобороны РФ, брифинг 28 мая:
— ВКС России были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар. Поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Потери ВСУ: 260 бойцов. Кроме того, истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25;
— Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также, за сутки сбиты в воздухе 18 беспилотников. Перехвачена ракета «Точка-У» и сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе «крайне тяжелая».
- Администрация президента США Джо Байдена включит реактивные системы залпового огня в следующий пакет помощи Украине, пишет The New York Times.
- В порт Мариуполя зашло первое с начала боевых действий судно, сообщил представитель порта ТАСС. Оно загрузит 2,7 тыс. т металла и отправится в Ростов-на-Дону.
- Военные ведут бои за стратегически важный населенный пункт Камышеваха близ Попасной в ЛНР, силы республики овладели частью посёлка, передает корреспондент РИА Новости. Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль город Северодонецк в Луганской области.
- Завершение кризиса на Украине в кратчайшие сроки уже сейчас приоритетно для Германии, Франции и Италии, пишет Newsweek.
- За последние девять недель Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума, сообщает газета Welt.
- По меньшей мере 4031 мирный житель погиб с начала конфликта на Украине. Еще 4735 человека получили ранения, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Экономика, что с ней происходит
- Число голодающих в мире вырастет на 18 млн человек и достигнет 218 млн из-за боевых действий на Украине, сообщил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина.
- В апреле россияне заняли первое место по числу открытых иностранцами в Турции компаний. Они зарегистрировали 136 компаний, что на 112% больше, чем месяцем ранее. Лидируют россияне и среди иностранных покупателей недвижимости в Турции — за апрель они приобрели в стране 1152 объекта жилой недвижимости, что на 186,6% больше, чем в апреле прошлого года, сообщает РБК.
- Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня B-/B — «в высокой степени спекулятивные» до CCC+/C — «близки к дефолту». Агентство считает, что кризис на Украине будет затяжным.
- Евросоюз на саммите 30−31 мая обсудит растущий риск голода в странах, зависящих от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины.
- Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер.
- Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти» в стране, сообщили в ведомстве.
- Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года, поскольку импортеры российского газа стали выполнять требования РФ по уплате энергоносителей в рублях.
- Главы стран ЕАЭС одобрили макроэкономические ориентиры на 2022−2023 годы, которые позиционированы как инструмент адаптации к новой ситуации. Приняты решения о продлении режима свободной торговли с Ираном и о начале соответствующих переговоров с Индонезией.
- Сбербанк 28 мая снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,9% годовых.
- Показатели лизинговой отрасли в России продемонстрировали значительную просадку по сравнению с началом года.
- Российские потребители столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты. Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi’s, приостановивших работу в России.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главные заявления Кремля:
— Стороны обсудили продовольственную безопасность. Путин сказал Макрону и Шольцу, что проблемы с поставками стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций;
— Путин заявил, что «накачка» Украины оружием опасна и в этой связи предупредил о рисках «обострения гуманитарного кризиса».
— Россия готова наращивать экспорт удобрений и сельхозпродукции при условии снятия санкций. Кроме того, Москва готова способствовать поиску вариантов вывоза украинского зерна из черноморских портов;
— Президент РФ сообщил, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса;
— Москва открыта к возобновлению диалога с Украиной, но переговоры заморожены по инициативе Киева. Макрон и Шольц во время переговоров призвали Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с «Азовстали», рассказали в Елисейском дворце. Также они попросили президента РФ провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским и найти дипломатическое решение конфликта.
- Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине, иначе они войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, сообщает ТАСС.
- Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу написал, что российским властям стоит ввести более жесткую ответственность для лиц, работающих в интересах иностранного государства.
— Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций, — подчеркнул он.
Реакция: люди, сообщества
- За первые шесть месяцев из России уедет около 40 тыс. IT-специалистов, но до половины из них вернутся в страну до конца года. Об этом говорится в исследовании ассоциации компаний—разработчиков программного обеспечения «Руссофт».
- Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись «Россия навсегда», устанавливать табличку помогала певица Юлия Чичерина.
- Российский футбольный союз не думает, что отстранение клубов и сборных от участия в турнирах УЕФА продлится долго, и надеется, что команда РФ сможет выступить в отборе на чемпионат Европы 2024 года, рассказал глава РФС Александр Дюков.
Информация, которую вы могли пропустить
- На этой неделе создан Мелитопольский госуниверситет. В него вошли Мелитопольский аграрный, классический, а также Мелитопольский и Бердянский педагогические университеты. Все выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат дипломы одного из престижных московских вузов.
- Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную, стихи Пушкина и Лермонтова изучались в переводе, рассказала РИА Новости депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 66,4₽
- EUR 69,44₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 27 мая: 8 тысяч военнопленных, евразийский Оскар и «Алешка» вместо «Аленки».