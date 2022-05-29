29 мая
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Политика

Северодонецк под контролем, Германия сводит к минимуму поставки оружия, и «Россия навсегда». Что еще произошло 28 мая

Что произошло 28 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 28 мая

  • Минобороны РФ, брифинг 28 мая:

— ВКС России были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар. Поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Потери ВСУ: 260 бойцов. Кроме того, истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25;

— Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также, за сутки сбиты в воздухе 18 беспилотников. Перехвачена ракета «Точка-У» и сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе «крайне тяжелая».
  • Администрация президента США Джо Байдена включит реактивные системы залпового огня в следующий пакет помощи Украине, пишет The New York Times.
  • В порт Мариуполя зашло первое с начала боевых действий судно, сообщил представитель порта ТАСС. Оно загрузит 2,7 тыс. т металла и отправится в Ростов-на-Дону.
  • Военные ведут бои за стратегически важный населенный пункт Камышеваха близ Попасной в ЛНР, силы республики овладели частью посёлка, передает корреспондент РИА Новости. Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль город Северодонецк в Луганской области.
  • Завершение кризиса на Украине в кратчайшие сроки уже сейчас приоритетно для Германии, Франции и Италии, пишет Newsweek.
  • За последние девять недель Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума, сообщает газета Welt.
  • По меньшей мере 4031 мирный житель погиб с начала конфликта на Украине. Еще 4735 человека получили ранения, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Экономика, что с ней происходит

  • Число голодающих в мире вырастет на 18 млн человек и достигнет 218 млн из-за боевых действий на Украине, сообщил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина.
  • В апреле россияне заняли первое место по числу открытых иностранцами в Турции компаний. Они зарегистрировали 136 компаний, что на 112% больше, чем месяцем ранее. Лидируют россияне и среди иностранных покупателей недвижимости в Турции — за апрель они приобрели в стране 1152 объекта жилой недвижимости, что на 186,6% больше, чем в апреле прошлого года, сообщает РБК.
Недвижимость в Турции. Квартира.
Недвижимость в Турции. Квартира.
statusproperty.ru/
  • Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня B-/B — «в высокой степени спекулятивные» до CCC+/C — «близки к дефолту». Агентство считает, что кризис на Украине будет затяжным.
  • Евросоюз на саммите 30−31 мая обсудит растущий риск голода в странах, зависящих от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины.
  • Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев, заявил заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер.
  • Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти» в стране, сообщили в ведомстве.
  • Американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года, поскольку импортеры российского газа стали выполнять требования РФ по уплате энергоносителей в рублях.
  • Главы стран ЕАЭС одобрили макроэкономические ориентиры на 2022−2023 годы, которые позиционированы как инструмент адаптации к новой ситуации. Приняты решения о продлении режима свободной торговли с Ираном и о начале соответствующих переговоров с Индонезией.
  • Сбербанк 28 мая снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,9% годовых.
  • Показатели лизинговой отрасли в России продемонстрировали значительную просадку по сравнению с началом года.
  • Российские потребители столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты. Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi’s, приостановивших работу в России.
Подарочный сертификат Zara.
Подарочный сертификат Zara.
mywishboard.com/

Политика: встречи и обсуждения

  • Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главные заявления Кремля:

— Стороны обсудили продовольственную безопасность. Путин сказал Макрону и Шольцу, что проблемы с поставками стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций;

— Путин заявил, что «накачка» Украины оружием опасна и в этой связи предупредил о рисках «обострения гуманитарного кризиса».

— Россия готова наращивать экспорт удобрений и сельхозпродукции при условии снятия санкций. Кроме того, Москва готова способствовать поиску вариантов вывоза украинского зерна из черноморских портов;

— Президент РФ сообщил, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса;

— Москва открыта к возобновлению диалога с Украиной, но переговоры заморожены по инициативе Киева. Макрон и Шольц во время переговоров призвали Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с «Азовстали», рассказали в Елисейском дворце. Также они попросили президента РФ провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским и найти дипломатическое решение конфликта.

  • Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине, иначе они войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, сообщает ТАСС.
  • Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу написал, что российским властям стоит ввести более жесткую ответственность для лиц, работающих в интересах иностранного государства.

— Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций, — подчеркнул он.

Высказывание Дмитрия Медведева.
Высказывание Дмитрия Медведева.
t.me/medvedev_telegram

Реакция: люди, сообщества

  • За первые шесть месяцев из России уедет около 40 тыс. IT-специалистов, но до половины из них вернутся в страну до конца года. Об этом говорится в исследовании ассоциации компаний—разработчиков программного обеспечения «Руссофт».
  • Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись «Россия навсегда», устанавливать табличку помогала певица Юлия Чичерина.
Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись &quot;Россия навсегда&quot;.
Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили на надпись «Россия навсегда».
t.me/rian_ru
  • Российский футбольный союз не думает, что отстранение клубов и сборных от участия в турнирах УЕФА продлится долго, и надеется, что команда РФ сможет выступить в отборе на чемпионат Европы 2024 года, рассказал глава РФС Александр Дюков.

Информация, которую вы могли пропустить

  • На этой неделе создан Мелитопольский госуниверситет. В него вошли Мелитопольский аграрный, классический, а также Мелитопольский и Бердянский педагогические университеты. Все выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат дипломы одного из престижных московских вузов.
  • Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную, стихи Пушкина и Лермонтова изучались в переводе, рассказала РИА Новости депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина.
Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную.
Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную.
Кадр из видео t.me/rian_ru
Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную.
Русскую литературу на находившихся под контролем Киева территориях ЛНР преподавали как иностранную.
Кадр из видео t.me/rian_ru

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 66,4₽
  • EUR 69,44₽

Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 27 мая: 8 тысяч военнопленных, евразийский Оскар и «Алешка» вместо «Аленки».

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