8 тысяч военнопленных, евразийский Оскар и «Алешка» вместо «Аленки». Что еще произошло 26 мая

Главное за 26 мая
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Минобороны РФ, брифинг 26 мая:
— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов, уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки. Кроме того, уничтожены: пусковая установка комплекса «Оса-АКМ», и радиолокатор наведения комплекса С-300;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Потери ВСУ: более 350 бойцов и 96 единиц военной техники;
— Средствами ПВО сбит вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет. Уничтожены 13 беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов. Уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1 019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3 266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1 682 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Тель-Авив отказался разрешить поставки на Украину летальных вооружений, в том числе ракет Spike, которые производятся по израильской технологии в Германии, сообщило издание Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля.
- В Луганской и Донецкой народных республиках сейчас находятся около восьми тысяч украинских военнопленных, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надо готовиться к длительным боевым действиям на Украине, «войне на истощение».
- Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе, заявил глава генсовета партии Андрей Турчак.
Экономика, что с ней происходит
- Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия политически мотивированных санкций, заявил Владимир Путин.
- Компания Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие) заявила, что не планирует уходить из России. Предприятия компании продолжат работу и выпуск продукции.
- В 2022 году Россия снизит нефтедобычу на 5−8%, с 524 млн до 480−500 млн т. Такой прогноз представил вице-премьер Александр Новак.
- Нефтекомпании за январь—май могут получить рекордные 1,2 трлн руб. в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок, выяснил «Коммерсант». Это почти вдвое превосходит уровень выплат за весь 2021 год.
- Венгерские власти запретили иностранным автомашинам заправляться на АЗС на территории страны.
- Геополитический кризис и сложности с логистикой привели к резкому падению доли и темпов продаж импортного пива в России. В апреле они снизились более чем на 30%.
- Разработчик решений для резервного копирования Veeam Software принял решение прекратить все бизнес-процессы в России. Штаб-квартира компании.
- находится в США, в Петербурге располагался отдел разработок и исследований.
- Россия с 2014 года потратила 160 млрд руб., чтобы уйти от зависимости от украинских и иностранных комплектующих в оборонно-промышленном комплексе, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
- Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе, заявил глава генсовета партии Андрей Турчак.
- Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области, рассказал глава администрации.
- Федеральная пассажирская компания планирует дополнительно назначить не менее 250 рейсов поездов на юг России на летний период. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минтранса.
- В ближайшее время в продажу поступят около 500 тыс. дополнительных билетов на поезда к югу России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Центробанк подтвердил прогноз по росту ипотеки в 2022 году на 10−15% на фоне расширения госпрограммы.
- Ипотеку без первоначального взноса впервые запускает Сбербанк. Для этого нужно оформить в залог имеющуюся в собственности клиента квартиру в пользу банка.
- Власти столицы не планируют выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. К работе собираются привлечь иностранных партнеров, сообщил Сергей Собянин.
- «КамАЗ» до конца года планирует заместить все необходимые импортные компоненты, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Что в России предпринимают для стабильности
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.
— Значительный — 300 базовых пунктов — шаг показателя вниз ЦБ обосновал замедлением инфляции быстрее прогноза, укреплением рубля и переходом населения и компаний к сберегательной модели при низкой кредитной активности в экономике, тогда как ожидаемая регулятором ее «структурная перестройка» и адаптация к санкциям требует роста предложения денег для обеспечения необходимого уровня спроса.
- Россия найдет инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
Политика: встречи и обсуждения
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Из выступления Владимира Путина на Евразийском форуме:
— Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно;
— Санкции отражаются на всех: в развитых странах такой инфляции не было 40 лет. Для экономики — это не шутки. Россия становится от санкций в чем-то сильнее;
— О заморозке активов России: воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто этим занимается;
— Об уходе иностранных компаний: и слава богу, мы займем их нишу, для населения ничего не изменится;
— Импортозамещение — это не панацея, и Россия не собирается только им заниматься. Ничего страшного, что не все успели заместить;
— Россия сделала все необходимое по тем направлениям, что обеспечивают суверенитет страны.
- В конфликте на Украине необходимо прикладывать больше усилий к мирному урегулированию, а не «подливать масла в огонь», заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
- Эльвира Набиуллина заявила, что «ближайшие кварталы не будут простыми». «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала она.
- Дмитрий Песков заявил журналистам: «Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева. «Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — уточнил Песков.
Реакция: люди, сообщества
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Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию, сообщает РИА Новости. «Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. <…> это будет евразийский „Оскар“. В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем», — заявил он в своей речи на первом Евразийском экономическом форуме, который проходит в Бишкеке.
— По его мнению, происходит мощнейшая атака на евразийскую цивилизацию — единственную защиту нравственности и традиционных ценностей. В то же время искусством сейчас называют то, что им не является, а толерантностью — неспособность защитить свои интересы, пояснил Михалков.
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Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.
— Ранее Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России. В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.
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ДДТ продолжит свои концерты в России. Юрий Шевчук не заявлял о прекращении концертной деятельности. Группа может и хочет выступать, сообщили музыканты в своей группе «ВКонтакте».
Информация, которую вы могли пропустить
- В Белгороде начали делать шоколад «Алешка» — в честь мальчика, встречающего российских военных. На обертке нарисовали шлем летчика, воинское приветствие и сирень. Шоколад решили сделать темным, так как он, по мнению губернатора Вячеслава Гладкова, полезен для восстановления сил. Шоколадку «Алешка» купить нельзя. Пробную партию выдали военным на передовой и в госпиталях.
- После укрепления курса рубля россияне стали активно покупать бывшие в употребления автомобили на аукционах в Японии. Глава приморской компании Carwin Дмитрий Забора в мае из Японии в России будет ввезено около 20 тыс. б/у машин.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 62,05₽
- EUR 64,44₽
Прекрасной пятницы и отличного настроения! Загляните, что произошло 25 мая: наступление, дефляция в России, рост пенсий и минимального размера оплаты труда.