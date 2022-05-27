27 мая
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Политика

8 тысяч военнопленных, евразийский Оскар и «Алешка» вместо «Аленки». Что еще произошло 26 мая

Что произошло 26 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 26 мая

  • Минобороны РФ, брифинг 26 мая:

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов, уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки. Кроме того, уничтожены: пусковая установка комплекса «Оса-АКМ», и радиолокатор наведения комплекса С-300;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Потери ВСУ: более 350 бойцов и 96 единиц военной техники;

— Средствами ПВО сбит вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет. Уничтожены 13 беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов. Уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1 019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3 266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1 682 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Тель-Авив отказался разрешить поставки на Украину летальных вооружений, в том числе ракет Spike, которые производятся по израильской технологии в Германии, сообщило издание Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля.
  • В Луганской и Донецкой народных республиках сейчас находятся около восьми тысяч украинских военнопленных, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надо готовиться к длительным боевым действиям на Украине, «войне на истощение».
  • Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе, заявил глава генсовета партии Андрей Турчак.

Экономика, что с ней происходит

  • Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия политически мотивированных санкций, заявил Владимир Путин.
  • Компания Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие) заявила, что не планирует уходить из России. Предприятия компании продолжат работу и выпуск продукции.
  • В 2022 году Россия снизит нефтедобычу на 5−8%, с 524 млн до 480−500 млн т. Такой прогноз представил вице-премьер Александр Новак.
  • Нефтекомпании за январь—май могут получить рекордные 1,2 трлн руб. в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок, выяснил «Коммерсант». Это почти вдвое превосходит уровень выплат за весь 2021 год.
  • Венгерские власти запретили иностранным автомашинам заправляться на АЗС на территории страны.
  • Геополитический кризис и сложности с логистикой привели к резкому падению доли и темпов продаж импортного пива в России. В апреле они снизились более чем на 30%.
  • Разработчик решений для резервного копирования Veeam Software принял решение прекратить все бизнес-процессы в России. Штаб-квартира компании.
Veeam Software, логотип.
Veeam Software, логотип.
careers.veeam.com/
  • находится в США, в Петербурге располагался отдел разработок и исследований.
  • Россия с 2014 года потратила 160 млрд руб., чтобы уйти от зависимости от украинских и иностранных комплектующих в оборонно-промышленном комплексе, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
  • Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе, заявил глава генсовета партии Андрей Турчак.
  • Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области, рассказал глава администрации.
  • Федеральная пассажирская компания планирует дополнительно назначить не менее 250 рейсов поездов на юг России на летний период. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минтранса.
  • В ближайшее время в продажу поступят около 500 тыс. дополнительных билетов на поезда к югу России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
  • Центробанк подтвердил прогноз по росту ипотеки в 2022 году на 10−15% на фоне расширения госпрограммы.
  • Ипотеку без первоначального взноса впервые запускает Сбербанк. Для этого нужно оформить в залог имеющуюся в собственности клиента квартиру в пользу банка.
  • Власти столицы не планируют выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. К работе собираются привлечь иностранных партнеров, сообщил Сергей Собянин.
  • «КамАЗ» до конца года планирует заместить все необходимые импортные компоненты, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Техника КАМАЗ.
Техника КАМАЗ.
ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»

Что в России предпринимают для стабильности

  • Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.

— Значительный — 300 базовых пунктов — шаг показателя вниз ЦБ обосновал замедлением инфляции быстрее прогноза, укреплением рубля и переходом населения и компаний к сберегательной модели при низкой кредитной активности в экономике, тогда как ожидаемая регулятором ее «структурная перестройка» и адаптация к санкциям требует роста предложения денег для обеспечения необходимого уровня спроса.

  • Россия найдет инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Политика: встречи и обсуждения

  • Из выступления Владимира Путина на Евразийском форуме:

— Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно;

— Санкции отражаются на всех: в развитых странах такой инфляции не было 40 лет. Для экономики — это не шутки. Россия становится от санкций в чем-то сильнее;

— О заморозке активов России: воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто этим занимается;

— Об уходе иностранных компаний: и слава богу, мы займем их нишу, для населения ничего не изменится;

— Импортозамещение — это не панацея, и Россия не собирается только им заниматься. Ничего страшного, что не все успели заместить;

— Россия сделала все необходимое по тем направлениям, что обеспечивают суверенитет страны.

  • В конфликте на Украине необходимо прикладывать больше усилий к мирному урегулированию, а не «подливать масла в огонь», заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
  • Эльвира Набиуллина заявила, что «ближайшие кварталы не будут простыми». «Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала она.
  • Дмитрий Песков заявил журналистам: «Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева. «Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — уточнил Песков.

Реакция: люди, сообщества

  • Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию, сообщает РИА Новости. «Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. <…> это будет евразийский „Оскар“. В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем», — заявил он в своей речи на первом Евразийском экономическом форуме, который проходит в Бишкеке.

— По его мнению, происходит мощнейшая атака на евразийскую цивилизацию — единственную защиту нравственности и традиционных ценностей. В то же время искусством сейчас называют то, что им не является, а толерантностью — неспособность защитить свои интересы, пояснил Михалков.

  • Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.

— Ранее Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России. В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.

  • ДДТ продолжит свои концерты в России. Юрий Шевчук не заявлял о прекращении концертной деятельности. Группа может и хочет выступать, сообщили музыканты в своей группе «ВКонтакте».

Информация, которую вы могли пропустить

  • В Белгороде начали делать шоколад «Алешка» — в честь мальчика, встречающего российских военных. На обертке нарисовали шлем летчика, воинское приветствие и сирень. Шоколад решили сделать темным, так как он, по мнению губернатора Вячеслава Гладкова, полезен для восстановления сил. Шоколадку «Алешка» купить нельзя. Пробную партию выдали военным на передовой и в госпиталях.
  • После укрепления курса рубля россияне стали активно покупать бывшие в употребления автомобили на аукционах в Японии. Глава приморской компании Carwin Дмитрий Забора в мае из Японии в России будет ввезено около 20 тыс. б/у машин.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

  • USD 62,05₽
  • EUR 64,44₽

Прекрасной пятницы и отличного настроения! Загляните, что произошло 25 мая: наступление, дефляция в России, рост пенсий и минимального размера оплаты труда.

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