8 тысяч военнопленных, евразийский Оскар и «Алешка» вместо «Аленки». Что еще произошло 26 мая

Что произошло 26 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 26 мая Минобороны РФ, брифинг 26 мая: — За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов, уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки. Кроме того, уничтожены: пусковая установка комплекса «Оса-АКМ», и радиолокатор наведения комплекса С-300; — Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Потери ВСУ: более 350 бойцов и 96 единиц военной техники; — Средствами ПВО сбит вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет. Уничтожены 13 беспилотников; — Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов. Уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1 019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3 266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1 682 орудия полевой артиллерии и миномета. Тель-Авив отказался разрешить поставки на Украину летальных вооружений , в том числе ракет Spike , которые производятся по израильской технологии в Германии , сообщило издание Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

поставки на Украину летальных вооружений в том числе ракет Spike которые производятся по израильской технологии в Германии сообщило издание Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля. В Луганской и Донецкой народных республиках сейчас находятся около восьми тысяч украинских военнопленных, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что надо готовиться к длительным боевым действиям на Украине , «войне на истощение» .

что надо готовиться к длительным боевым действиям на Украине . Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе , заявил глава генсовета партии Андрей Турчак.

Экономика , что с ней происходит

Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия политически мотивированных санкций , заявил Владимир Путин.

при условии снятия политически мотивированных санкций заявил Владимир Путин. Компания Unilever ( бренды Dove , Axe , Rexona , «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos , Cif и другие) заявила , что не планирует уходить из России. Предприятия компании продолжат работу и выпуск продукции.

бренды Dove Axe Rexona «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos Cif и другие) заявила что не планирует уходить из России. Предприятия компании продолжат работу и выпуск продукции. В 2022 году Россия снизит нефтедобычу на 5−8%, с 524 млн до 480−500 млн т. Такой прогноз представил вице-премьер Александр Новак.

на 5−8%, с 524 млн до 480−500 млн т. Такой прогноз представил вице-премьер Александр Новак. Нефтекомпании за январь—май могут получить рекордные 1,2 трлн руб. в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок , выяснил «Коммерсант». Это почти вдвое превосходит уровень выплат за весь 2021 год.

за поставки топлива на внутренний рынок выяснил «Коммерсант». Это почти вдвое превосходит уровень выплат за весь 2021 год. Венгерские власти запретили иностранным автомашинам заправляться на АЗС на территории страны.

на территории страны. Геополитический кризис и сложности с логистикой привели к резкому падению доли и темпов продаж импортного пива в России. В апреле они снизились более чем на 30%.

продаж импортного пива в России. В апреле они снизились более чем на 30%. Разработчик решений для резервного копирования Veeam Software принял решение прекратить все бизнес-процессы в России. Штаб-квартира компании.

Veeam Software , логотип. careers.veeam.com/

находится в США , в Петербурге располагался отдел разработок и исследований.

в Петербурге располагался отдел разработок и исследований. Россия с 2014 года потратила 160 млрд руб., чтобы уйти от зависимости от украинских и иностранных комплектующих в оборонно-промышленном комплексе , сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

от украинских и иностранных комплектующих в оборонно-промышленном комплексе сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе , заявил глава генсовета партии Андрей Турчак.

, заявил глава генсовета партии Андрей Турчак. Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области , рассказал глава администрации.

на территории Херсонской области рассказал глава администрации. Федеральная пассажирская компания планирует дополнительно назначить не менее 250 рейсов поездов на юг России на летний период. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минтранса.

не менее 250 рейсов поездов на юг России на летний период. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минтранса. В ближайшее время в продажу поступят около 500 тыс. дополнительных билетов на поезда к югу России , заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

на поезда к югу России заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Центробанк подтвердил прогноз по росту ипотеки в 2022 году на 10−15% на фоне расширения госпрограммы.

в 2022 году на 10−15% на фоне расширения госпрограммы. Ипотеку без первоначального взноса впервые запускает Сбербанк. Для этого нужно оформить в залог имеющуюся в собственности клиента квартиру в пользу банка.

впервые запускает Сбербанк. Для этого нужно оформить в залог имеющуюся в собственности клиента квартиру в пользу банка. Власти столицы не планируют выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. К работе собираются привлечь иностранных партнеров , сообщил Сергей Собянин.

старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault. К работе собираются привлечь иностранных партнеров сообщил Сергей Собянин. «КамАЗ» до конца года планирует заместить все необходимые импортные компоненты , сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Техника КАМАЗ. ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»

Что в России предпринимают для стабильности

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.

— Значительный — 300 базовых пунктов — шаг показателя вниз ЦБ обосновал замедлением инфляции быстрее прогноза, укреплением рубля и переходом населения и компаний к сберегательной модели при низкой кредитной активности в экономике, тогда как ожидаемая регулятором ее «структурная перестройка» и адаптация к санкциям требует роста предложения денег для обеспечения необходимого уровня спроса.

Россия найдет инструмент , чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Политика: встречи и обсуждения

Из выступления Владимира Путина на Евразийском форуме:

— Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, нас хотят выдавить, но это невозможно;

— Санкции отражаются на всех: в развитых странах такой инфляции не было 40 лет. Для экономики — это не шутки. Россия становится от санкций в чем-то сильнее;

— О заморозке активов России: воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто этим занимается;

— Об уходе иностранных компаний: и слава богу, мы займем их нишу, для населения ничего не изменится;

— Импортозамещение — это не панацея, и Россия не собирается только им заниматься. Ничего страшного, что не все успели заместить;

— Россия сделала все необходимое по тем направлениям, что обеспечивают суверенитет страны.

В конфликте на Украине необходимо прикладывать больше усилий к мирному урегулированию , а не «подливать масла в огонь», заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

а не «подливать масла в огонь», заявил Эльвира Набиуллина заявила , что «ближайшие кварталы не будут простыми». «Пока экономика будет адаптироваться , будет сложно и компаниям , и гражданам», — сказала она.

Дмитрий Песков заявил журналистам: «Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто , реальной ситуации , которая существует», — сказал Песков , отвечая на вопрос о том , каких уступок ждет Москва от Киева. «Это не территориальные уступки. Киеву нужно , еще раз повторяю , признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — уточнил Песков.

Реакция: люди , сообщества

Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию, сообщает РИА Новости. «Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. <…> это будет евразийский „Оскар“. В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем», — заявил он в своей речи на первом Евразийском экономическом форуме, который проходит в Бишкеке.

— По его мнению, происходит мощнейшая атака на евразийскую цивилизацию — единственную защиту нравственности и традиционных ценностей. В то же время искусством сейчас называют то, что им не является, а толерантностью — неспособность защитить свои интересы, пояснил Михалков.

Из программы финальной части международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.

— Ранее Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России. В ответ на это итальянский оркестр FVG Orchestra отказался от участия в нем.

ДДТ продолжит свои концерты в России. Юрий Шевчук не заявлял о прекращении концертной деятельности. Группа может и хочет выступать, сообщили музыканты в своей группе «ВКонтакте».

Информация , которую вы могли пропустить

В Белгороде начали делать шоколад «Алешка» — в честь мальчика , встречающего российских военных. На обертке нарисовали шлем летчика , воинское приветствие и сирень. Шоколад решили сделать темным , так как он , по мнению губернатора Вячеслава Гладкова , полезен для восстановления сил. Шоколадку «Алешка» купить нельзя. Пробную партию выдали военным на передовой и в госпиталях.

После укрепления курса рубля россияне стали активно покупать бывшие в употребления автомобили на аукционах в Японии. Глава приморской компании Carwin Дмитрий Забора в мае из Японии в России будет ввезено около 20 тыс. б/у машин.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 62,05₽

EUR 64,44₽

Прекрасной пятницы и отличного настроения! Загляните, что произошло 25 мая: наступление, дефляция в России, рост пенсий и минимального размера оплаты труда.