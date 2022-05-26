Наступление, дефляция в России, рост пенсий и минимального размера оплаты труда. Что еще произошло 25 мая

Главное за 25 мая

Минобороны РФ, брифинг 25 мая:

— В Мариуполе завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме;

— Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе;

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи; радиотехнический центр ВСУ; логистический центр 72-й мотопехотной бригады; две базы горючего; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов и 46 единиц военной техники;

— Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также сбиты в воздухе 11 беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет.