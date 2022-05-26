Наступление, дефляция в России, рост пенсий и минимального размера оплаты труда. Что еще произошло 25 мая

Главное за 25 мая
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Минобороны РФ, брифинг 25 мая:
— В Мариуполе завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме;
— Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе;
— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи; радиотехнический центр ВСУ; логистический центр 72-й мотопехотной бригады; две базы горючего; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов и 46 единиц военной техники;
— Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также сбиты в воздухе 11 беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет.
- Российские военные, а также силы ЛНР вошли в Лисичанск — город на западе республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил агентству ТАСС, что республиканские силы взяли в оперативное окружение город Северодонецк.
- Армия ДНР уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы республик, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
- Минобороны объявило об открытии двух коридоров для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей.
- Специалисты из Санкт-Петербурга примут участие в восстановлении Октябрьского района Мариуполя, заявил губернатор города Александр Беглов.
- Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Экономика, что с ней происходит
- Кризис, связанный с военными действиями на Украине, может привести к дефолту в 70 развивающихся странах мира, предупредил администратор программы развития ООН Ахим Штайнер. Это связано с глобальным ростом инфляции, цен на продовольствие и энергоносители.
- Президент Сенегала Маки Салла приедет в Москву для обсуждения поставок зерновых культур и удобрений на африканский континент, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
- Росстат впервые с прошлого лета сообщил о недельной дефляции: за период с 14 по 20 мая 2022 года цены в России в среднем снизились на 0,02%. Если считать данные год к году, годовая инфляция составила 17,5%, сообщает Росстат.
- Страны Евросоюза в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около €23 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. США заморозили активы российского ЦБ на $100 млрд.
- Минфин РФ в связи с ограничениями со стороны США продолжит обслуживание и погашение всех долговых обязательств в российской валюте вместо долларов США.
- Белоруссия из-за санкций и конфликта на Украине недополучит до конца года $14 млрд экспортной выручки, снижение экспорта оценивается в 30%.
- В бюджет Украины поступят только $7,5 млрд из выделенного США 40-миллиардного пакета помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
- Банк России в четверг, 26 мая, проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.
- ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу. Как пишет Bloomberg, первый миллион баррелей нефти были отправлены в Роттердам на танкере «Москоу Спирит».
- Спрос россиян на недвижимость в Турции и ОАЭ в январе-апреле 2022 года увеличился примерно в три раза, в Грузии — на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
- Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем. О закрытии заводов в Нижнем Новгороде или Калуге речи пока не идет.
- Британский производитель одежды Marks & Spencer покинет российский рынок.
- Норвежская компания Equinor сообщила о том, что передала «Роснефти» свои доли участия в четырех совместных предприятиях в России и заявила о выходе из проекта по разработке Харьягинского месторождения.
- Система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, на самом деле продолжила работу в стране, воспользовавшись серьезным снижением конкуренции.
- Samsung и Apple на фоне остановки поставок техники в Россию тем не менее подают заявки на документы, позволяющие продавать ее в Евразийском экономическом союзе. Между тем телефоны Samsung, не представленные официально в стране, уже попали к российским ритейлерам через параллельный импорт, сообщает «Коммерсант».
Что в России предпринимают для стабильности
- Владимир Путин объявил, что прожиточный минимум в России с 1 июня вырастет на 10%. Минимальный размер оплаты труда, по его словам, с 1 июня составит 15 279 руб. Президент также предложил с 1 июня на 10% увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Он добавил, что инфляция в 2022 году не превысит 15%.
- Правительство выделит 153 млрд руб. на субсидирование льготных займов аграриев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это поможет субсидировать 19 тысяч кредитов.
- Ряд российских банков из-за кризиса будет нуждаться в докапитализации, Центробанк обсудит возможность участия правительства в этом процессе, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
Политика: встречи и обсуждения
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Нельзя допустить «охоты на ведьм» в отношении тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
— Я думаю, что само общество дало ответ, реакция общества дала ответ на некоторые поступки некоторых людей. Это самое важное — что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны, об обеспечении безопасности, о защите суверенитета, — сказала Матвиенко.
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Счетная палата не видит способов избежать спада экономики России в этом году, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. При этом он добавил, что Счетной палате пока не удалось достаточно глубоко проанализировать происходящие процессы, работа в этом направлении только началась. По мнению Кудрина, сейчас власти могут существенно смягчить падение уровня жизни или реального дохода граждан.
Информация, которую вы могли пропустить
- Минцифры России заявило, что лишит аккредитации IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством, такие компании не смогут получить льготы.
- США призывают не устраивать отключения интернета в России, чтобы у россиян оставался свободный доступ к информации, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. В тоже время Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов, узнал РБК. На сетях крупнейших операторов это оборудование пока продолжает работать.
- Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. По словам адвоката, решение может быть связано с постами Наргиз в соцсетях, где она высказывалась в поддержку в адрес Украины.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 56,3₽
- EUR 57,92₽
Хорошего дня! Вот что произошло 24 мая: ЧП в Венгрии, YouTube хочет работать в России, а вот Nike, похоже, с нами прощается.