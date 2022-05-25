25 мая
﻿
Политика

ЧП в Венгрии, YouTube хочет работать в России, а вот Nike, похоже, с нами прощается. Что еще произошло 24 мая

Что произошло 24 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 24 мая

  • Минобороны РФ, брифинг 24 мая:

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады, а также шесть складов боеприпасов, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Потери ВСУ: более 210 бойцов и 31 единица военной техники. Также российской истребительной авиацией сбит украинский самолёт МиГ-29;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов;

— Средствами ПВО сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • После прекращения поставок в ЛНР жизненно необходимых лекарств через ВОЗ и МККК без надлежащего лечения остаются 15 364 больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом, сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине, отправив туда свои войска, и готов только оказывать поддержку этой стране.
  • Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
  • Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов в ближайшее время провести обмен пленными с Россией. По его словам, этот процесс необходимо активизировать и к нему следует привлечь как можно больше государств.
  • Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал, что силы ДНР не заходили и не планируют заходить в Авдеевку — они намерены перекрыть логистические пути украинских сил там и начать переговоры. Проблема Авдеевки в том, что там расположен «Коксохим» — одно из крупнейших химических производств в Европе.
  • Правительство Венгрии вводит в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине, заявил премьер Виктор Орбан, передает Reuters.
Виктор Орбан.
Виктор Орбан.
СС0

Экономика, что с ней происходит

  • Саудовская Аравия продолжит поддерживать «глубокие торговые связи» и с Россией, и с Украиной и не станет поддерживать «односторонние санкции» западных стран, заявил министр экономики и планирования королевства Фейсал Ибрагим в интервью газете Nikkei.
  • Минфин США сообщил, что не станет продлевать лицензию, по которой держатели российских гособлигаций могли получать выплаты от России в долларах.
  • Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке без России. «Зерновой ОПЕК», по замыслу украинских политиков, может использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков.
  • В апреле портфель средств населения в банках без учета эскроу-счетов вырос на 1,3 трлн руб. Приток последнего месяца компенсировал отток в феврале и марте.
  • Казахстан готов содействовать релокации в страну иностранных компаний на фоне их ухода с рынка России, сообщил глава национальной компании Kazakh Invest Меиржан Юсупов.
  • Греческие газовые компании перешли на новый порядок оплаты Газпрому за газ.
  • 62 млн баррелей российской нефти Urals, находящихся на танкерах, не могут найти покупателей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Vortexa.
  • Российские частные медицинские лаборатории ищут альтернативных поставщиков реагентов из-за задержек или прекращения поставок от ряда зарубежных производителей, сообщает ТАСС.
  • Дефицит гречки на Украине возник из-за прекращения торговли с Россией, которая поставляла 50% этой крупы. Это приводит к ее резкому подорожанию.
Гречка. Гречневая крупа.
Гречка. Гречневая крупа.
СС0
  • Сейчас купить гречку в украинских магазинах можно по цене от 70 гривен (135,52 руб.) до 125 гривен (242 руб.) за килограмм.
  • Кабмин РФ планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их представителями. Это следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина.
  • Минтранс Белоруссии сообщил о планах ввести в эксплуатацию российские самолеты, в частности, Ил 96−400Т.
Самолет.
Самолет.
СС0
  • Производство на АвтоВАЗе запустят в начале июня и «постепенно восстановят в полном объеме», рассказал президент компании Максим Соколов, вступивший в должность с 23 мая.
  • Власти Германии готовят законопроект на случай, если импорт газа преждевременно сократится, пишет газета «Вельт». Такая мера позволит использовать мощность угольных электростанций в большем объеме.
  • Из-за ухода зарубежных вендоров и нарушения логистики с начала года в России не состоялось 9,5 тыс. госзакупок в области технологий на 27 млрд руб., сообщает «Коммерсант».
  • МТС запустила продажу уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине.
  • Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» запустила собственный маркетплейс на базе существующего онлайн-магазина — одной из первых среди бьюти-ритейлеров.
  • Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное сообщение с югом России на период отпусков из-за закрытия аэропортов в регионе. По его словам, на данный момент РЖД не хватает мощностей из-за возросшего спроса.
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий внешнее управление объявившими об уходе из России компаниями.

Политика: встречи и обсуждения

  • Владимир Путин перед началом совещания о развитии отдельных направлений транспортного комплекса заявил, что Россия расширит взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы в торговых отношениях с ней.

— Желание ряда стран закрыться от России показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфрастуктуры, важно форсировать новое строительство дорог, — заявил президент.

  • Министр обороны Сергей Шойгу повторил, что российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а для выхода жителей из окруженных населенных пунктов создаются гуманитарные коридоры.

— Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

  • Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком» и взрывным ростом крайнего национализма, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
  • Россия намерена выйти из Болонского процесса и будет разрабатывать собственную систему высшего образования, заявил «Коммерсанту» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

— К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — сказал Фальков.

Валерий Фальков.
Валерий Фальков.
government.ru

Реакция: люди, сообщества

  • Патриарх Кирилл выразил уверенность в том, что церковный раскол на Украине удастся преодолеть. В проповеди после службы по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия он упомянул, что ежедневно молится о том, чтобы «силы зла не поколебали единство нашей церкви» и способность сопротивляться «самым опасным внешним давлениям».
  • YouTube считает важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации и поэтому намерен продолжать работу в России, заявила гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости, — сказала Воджицки, сообщает ТАСС.

Информация, которую вы могли пропустить

  • УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов. На нем написано слово «мир» на русском и английском языках. Финал пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа. На поле выйдут английский клуб «Ливерпуль» и испанский «Реал». Изначально матч должен был принять Санкт-Петербург, но из-за украинского кризиса руководство УЕФА приняло решение перенести финал во Францию.
  • Председателем совета директоров VK избран пресс-секретарь председателя правления компании Газпром Сергей Куприянов. В совет директоров вошла исполнительный вице-президент «Газпромбанка» Мария Зыбина.
  • Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя обуви и одежды. Такое решение объясняется тем, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, пишут «Ведомости».
Nike, логотип.
Nike, логотип.
www.nike.com/ru/

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

  • USD 56,97₽
  • EUR 58,87₽

Удачной среды и хорошего настроения! Вот что произошло 23 мая: 6,5 миллионов беженцев, шефство над Донецком и Луганском, и пиковое укрепление рубля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость