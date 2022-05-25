ЧП в Венгрии, YouTube хочет работать в России, а вот Nike, похоже, с нами прощается. Что еще произошло 24 мая

Главное за 24 мая
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Минобороны РФ, брифинг 24 мая:
— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады, а также шесть складов боеприпасов, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Потери ВСУ: более 210 бойцов и 31 единица военной техники. Также российской истребительной авиацией сбит украинский самолёт МиГ-29;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов;
— Средствами ПВО сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов.
- После прекращения поставок в ЛНР жизненно необходимых лекарств через ВОЗ и МККК без надлежащего лечения остаются 15 364 больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом, сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине, отправив туда свои войска, и готов только оказывать поддержку этой стране.
- Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
- Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов в ближайшее время провести обмен пленными с Россией. По его словам, этот процесс необходимо активизировать и к нему следует привлечь как можно больше государств.
- Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал, что силы ДНР не заходили и не планируют заходить в Авдеевку — они намерены перекрыть логистические пути украинских сил там и начать переговоры. Проблема Авдеевки в том, что там расположен «Коксохим» — одно из крупнейших химических производств в Европе.
- Правительство Венгрии вводит в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине, заявил премьер Виктор Орбан, передает Reuters.
Экономика, что с ней происходит
- Саудовская Аравия продолжит поддерживать «глубокие торговые связи» и с Россией, и с Украиной и не станет поддерживать «односторонние санкции» западных стран, заявил министр экономики и планирования королевства Фейсал Ибрагим в интервью газете Nikkei.
- Минфин США сообщил, что не станет продлевать лицензию, по которой держатели российских гособлигаций могли получать выплаты от России в долларах.
- Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке без России. «Зерновой ОПЕК», по замыслу украинских политиков, может использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков.
- В апреле портфель средств населения в банках без учета эскроу-счетов вырос на 1,3 трлн руб. Приток последнего месяца компенсировал отток в феврале и марте.
- Казахстан готов содействовать релокации в страну иностранных компаний на фоне их ухода с рынка России, сообщил глава национальной компании Kazakh Invest Меиржан Юсупов.
- Греческие газовые компании перешли на новый порядок оплаты Газпрому за газ.
- 62 млн баррелей российской нефти Urals, находящихся на танкерах, не могут найти покупателей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков Vortexa.
- Российские частные медицинские лаборатории ищут альтернативных поставщиков реагентов из-за задержек или прекращения поставок от ряда зарубежных производителей, сообщает ТАСС.
- Дефицит гречки на Украине возник из-за прекращения торговли с Россией, которая поставляла 50% этой крупы. Это приводит к ее резкому подорожанию.
- Сейчас купить гречку в украинских магазинах можно по цене от 70 гривен (135,52 руб.) до 125 гривен (242 руб.) за килограмм.
- Кабмин РФ планирует разрешить торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка, или с их представителями. Это следует из заявления премьер-министра Михаила Мишустина.
- Минтранс Белоруссии сообщил о планах ввести в эксплуатацию российские самолеты, в частности, Ил 96−400Т.
- Производство на АвтоВАЗе запустят в начале июня и «постепенно восстановят в полном объеме», рассказал президент компании Максим Соколов, вступивший в должность с 23 мая.
- Власти Германии готовят законопроект на случай, если импорт газа преждевременно сократится, пишет газета «Вельт». Такая мера позволит использовать мощность угольных электростанций в большем объеме.
- Из-за ухода зарубежных вендоров и нарушения логистики с начала года в России не состоялось 9,5 тыс. госзакупок в области технологий на 27 млрд руб., сообщает «Коммерсант».
- МТС запустила продажу уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине.
- Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» запустила собственный маркетплейс на базе существующего онлайн-магазина — одной из первых среди бьюти-ритейлеров.
- Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное сообщение с югом России на период отпусков из-за закрытия аэропортов в регионе. По его словам, на данный момент РЖД не хватает мощностей из-за возросшего спроса.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий внешнее управление объявившими об уходе из России компаниями.
Политика: встречи и обсуждения
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Владимир Путин перед началом совещания о развитии отдельных направлений транспортного комплекса заявил, что Россия расширит взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы в торговых отношениях с ней.
— Желание ряда стран закрыться от России показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфрастуктуры, важно форсировать новое строительство дорог, — заявил президент.
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Министр обороны Сергей Шойгу повторил, что российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а для выхода жителей из окруженных населенных пунктов создаются гуманитарные коридоры.
— Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
- Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком» и взрывным ростом крайнего национализма, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
- Россия намерена выйти из Болонского процесса и будет разрабатывать собственную систему высшего образования, заявил «Коммерсанту» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
— К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — сказал Фальков.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл выразил уверенность в том, что церковный раскол на Украине удастся преодолеть. В проповеди после службы по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия он упомянул, что ежедневно молится о том, чтобы «силы зла не поколебали единство нашей церкви» и способность сопротивляться «самым опасным внешним давлениям».
- YouTube считает важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации и поэтому намерен продолжать работу в России, заявила гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
— Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости, — сказала Воджицки, сообщает ТАСС.
Информация, которую вы могли пропустить
- УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов. На нем написано слово «мир» на русском и английском языках. Финал пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа. На поле выйдут английский клуб «Ливерпуль» и испанский «Реал». Изначально матч должен был принять Санкт-Петербург, но из-за украинского кризиса руководство УЕФА приняло решение перенести финал во Францию.
- Председателем совета директоров VK избран пресс-секретарь председателя правления компании Газпром Сергей Куприянов. В совет директоров вошла исполнительный вице-президент «Газпромбанка» Мария Зыбина.
- Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя обуви и одежды. Такое решение объясняется тем, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, пишут «Ведомости».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 56,97₽
- EUR 58,87₽
Удачной среды и хорошего настроения! Вот что произошло 23 мая: 6,5 миллионов беженцев, шефство над Донецком и Луганском, и пиковое укрепление рубля.