ЧП в Венгрии, YouTube хочет работать в России, а вот Nike, похоже, с нами прощается. Что еще произошло 24 мая

Главное за 24 мая

Минобороны РФ, брифинг 24 мая:

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады, а также шесть складов боеприпасов, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Потери ВСУ: более 210 бойцов и 31 единица военной техники. Также российской истребительной авиацией сбит украинский самолёт МиГ-29;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов;

— Средствами ПВО сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов.

После прекращения поставок в ЛНР жизненно необходимых лекарств через ВОЗ и МККК без надлежащего лечения остаются 15 364 больных диабетом , туберкулезом , ВИЧ и СПИДом , сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко.

через ВОЗ и МККК без надлежащего лечения остаются 15 364 больных диабетом туберкулезом ВИЧ и СПИДом сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине , отправив туда свои войска , и готов только оказывать поддержку этой стране.

что становиться стороной конфликта на Украине отправив туда свои войска и готов только оказывать поддержку этой стране. Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики , сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. Владимир Зеленский сообщил , что Киев готов в ближайшее время провести обмен пленными с Россией. По его словам , этот процесс необходимо активизировать и к нему следует привлечь как можно больше государств.

что Киев готов в ближайшее время провести с Россией. По его словам этот процесс необходимо активизировать и к нему следует привлечь как можно больше государств. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал , что силы ДНР не заходили и не планируют заходить в Авдеевку — они намерены перекрыть логистические пути украинских сил там и начать переговоры. Проблема Авдеевки в том , что там расположен «Коксохим» — одно из крупнейших химических производств в Европе.

что силы ДНР не заходили и — они намерены перекрыть логистические пути украинских сил там и начать переговоры. Проблема Авдеевки в том что там расположен «Коксохим» — одно из крупнейших химических производств в Европе. Правительство Венгрии вводит в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине , заявил премьер Виктор Орбан , передает Reuters.