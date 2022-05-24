24 мая
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Политика

6,5 миллионов беженцев, шефство над Донецком и Луганском, и пиковое укрепление рубля. Что еще произошло 23 мая

Что произошло 23 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 23 мая

  • Минобороны РФ, брифинг 23 мая:

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска;

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов. Также уничтожен зенитный комплекс «Оса-АКМ»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов. В результате ударов авиации потери ВСУ: более 230 бойцов и 33 единицы военной техники;

— Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25. Также сбито 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены: две баллистические ракеты «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Российские саперы за двое суток уничтожили 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали».
  • Власти Москвы возьмут шефство над Донецком и Луганском, сообщают источники РБК. Российская столица из своего бюджета профинансирует восстановление инфраструктуры этих городов.
  • Правительство России увеличило с 1,8 млрд руб. до 3,3 млрд руб. объем средств, заложенных на единовременные выплаты жителям Донбасса, эвакуированным в РФ.
  • Россия получила и изучает предложенные властями Италии план действий для мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «Интерфакс».
  • Москва готова вернуться за стол переговоров при конструктивной позиции Киева, заявил замглавы МИД РФ. Он допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с «Азовстали».
  • Украину покинули более 6,5 млн беженцев, сообщило Управление верховного комиссара ООН по беженцам. Более 1,4 млн беженцев с Украины и из Донбасса пересекли границу с Россией, сообщило РИА Новости.
  • С начала российской спецоперации на Украине погибли 3 811 мирных жителей, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это 1429 мужчин, 937 женщин и более 250 детей.

Экономика, что с ней происходит

  • Международный валютный фонд сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. Это произошло из-за пандемии коронавируса, военной операции России на Украине и угрозы изменения климата из-за глобального потепления. В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.
  • Укрепление рубля достигло пиковых значений, заявили в Минэкономразвития. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ.
  • Правительственная комиссия решила снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров. Теперь они обязаны продавать 50% валюты вместо 80%.
  • Банк России возобновил закупки валюты, сообщают «Ведомости». ЦБ опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.
  • Литва, Словакия, Латвия и Эстония просят Евросоюз начать подготовку новых санкций против России. Они призывают к конфискации российских активов, замороженных ЕС, для восстановления Украины. С соответствующим обращением они обратятся сегодня, 24 мая, следует из письма, о котором сообщает Reuters.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине.
  • Власти Польши разорвали межправительственное соглашение с РФ о поставках газа от 1993 года. Соглашение должно было действовать до конца 2022 года. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, поскольку страна отказалась платить за него в рублях по новым условиям.
  • Глава Минпромторга Мантуров призвал страны БРИКС создавать совместно с РФ производства по переработке нефти и газа для снижения зависимости от «ненадежных партнеров».
  • Министерство цифрового развития России до 1 августа намерено разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные.
  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится 1,5−2 года — в этот период будет спад ВВП, затем начнется рост.
  • Биржевые цены на бензин в России в мае упали до минимальных значений для этого сезона с 2016 года. АИ-92 подешевел на бирже с начала года на почти 30%, до 37 тыс. руб. за тонну. АИ-95 также торгуется до 41,3 тыс. руб. за тонну.
Бензин. АИ-92.
Бензин. АИ-92.
depositphotos/blinow61
  • Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на первой строчке расположился Казахстан, а на третьей — Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости. В Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля. за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.
  • Несмотря на ожидаемый в РФ в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются и дальше жестко контролировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС, опасаясь реэкспорта. Против выступает Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж.
  • Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес, сообщает «Коммерсант». Работающие по франшизе партнеры американской компании на этом фоне смогут наладить параллельный импорт Levi’s в страну, считают эксперты.
  • РФ и Турция начинают новую фазу переговоров о замене брендов, покидающих Россию, на турецкие, сообщает газета Hurriyet.
  • Сеть кофеен Starbucks официально подтвердила, что уходит из России. Она пообещала в течение полугода платить зарплату сотрудникам из России. В компании работает 2 тыс. человек.
&quot;Starbucks&quot;.
«Starbucks».
vk.com/starbucksbarnaul

Политика: встречи и обсуждения

  • Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — могут выработать решение для мирного урегулирования ситуации на Украине.
  • Александр Лукашенко направил послание генсеку ООН, в котором перечислил шаги для прекращения конфликта на Украине и для недопущения его перерастания в глобальную войну — в первую очередь воздержаться от поставок вооружений, информационных войн и провокаций. Он ждет от генсека ООН содержательных контактов со всеми вовлеченными в украинский конфликт сторонами.
Выдержка из письма Лукашенко.
Выдержка из письма Лукашенко.
t.me/rian_ru
  • Джо Байден и Фумио Кисида назвали действия РФ на Украине самым серьезным текущим вызовом мировому порядку, указано в совместном заявлении.
  • В Вашингтоне открылась вторая встреча контактной группы, в которую входят представители 44 стран-доноров, НАТО и Евросоюза. Обсуждаются вопросы расширения помощи Украине. Первая встреча группы прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Реакция: люди, сообщества

  • Для восстановления Украины необходимо разработать международную программу помощи, подобную «плану Маршалла», важную роль в финансировании должен сыграть и частный бизнес, заявил президент Всемирного экономического форума в Давосе Борге Бренде.

— Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины, — сказал он, уточнив, что речь идет об инфраструктуре: школах, электроснабжении, мостах и дорогах. Как подчеркнул президент ВЭФ, «нам нужен план Маршалла для Украины».

  • Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в сложившейся ситуации конечной целью должен быть нейтральный статус Украины. Политик считает, что процесс урегулирования на Украине должно быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Российский бизнесмен Петр Авен, проживающий в Великобритании, обвиняется в нарушении санкций, в отношении него открыто уголовное дело. Из-за санкций господин Авен не может тратить более £2,5 тыс. в месяц, однако британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам, сообщает ТАСС.
  • Курильские острова не имеют русских названий, и это вызывает сомнение в том, что они принадлежат России, Дмитрий Рогозин. Он предложил дать Курильским островам названия в честь знаменитых кораблей и событий времен русско-японской войны.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

  • USD 58,21₽
  • EUR 60,39₽

Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 22 мая: военное положение вместо переговоров, Европа истощает запасы оружия, и пиво с «привкусом безопасности».

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