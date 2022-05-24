6,5 миллионов беженцев, шефство над Донецком и Луганском, и пиковое укрепление рубля. Что еще произошло 23 мая

Главное за 23 мая
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Минобороны РФ, брифинг 23 мая:
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска;
— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов. Также уничтожен зенитный комплекс «Оса-АКМ»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов. В результате ударов авиации потери ВСУ: более 230 бойцов и 33 единицы военной техники;
— Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25. Также сбито 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены: две баллистические ракеты «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Российские саперы за двое суток уничтожили 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали».
- Власти Москвы возьмут шефство над Донецком и Луганском, сообщают источники РБК. Российская столица из своего бюджета профинансирует восстановление инфраструктуры этих городов.
- Правительство России увеличило с 1,8 млрд руб. до 3,3 млрд руб. объем средств, заложенных на единовременные выплаты жителям Донбасса, эвакуированным в РФ.
- Россия получила и изучает предложенные властями Италии план действий для мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает «Интерфакс».
- Москва готова вернуться за стол переговоров при конструктивной позиции Киева, заявил замглавы МИД РФ. Он допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с «Азовстали».
- Украину покинули более 6,5 млн беженцев, сообщило Управление верховного комиссара ООН по беженцам. Более 1,4 млн беженцев с Украины и из Донбасса пересекли границу с Россией, сообщило РИА Новости.
- С начала российской спецоперации на Украине погибли 3 811 мирных жителей, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это 1429 мужчин, 937 женщин и более 250 детей.
Экономика, что с ней происходит
- Международный валютный фонд сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. Это произошло из-за пандемии коронавируса, военной операции России на Украине и угрозы изменения климата из-за глобального потепления. В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.
- Укрепление рубля достигло пиковых значений, заявили в Минэкономразвития. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ.
- Правительственная комиссия решила снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров. Теперь они обязаны продавать 50% валюты вместо 80%.
- Банк России возобновил закупки валюты, сообщают «Ведомости». ЦБ опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.
- Литва, Словакия, Латвия и Эстония просят Евросоюз начать подготовку новых санкций против России. Они призывают к конфискации российских активов, замороженных ЕС, для восстановления Украины. С соответствующим обращением они обратятся сегодня, 24 мая, следует из письма, о котором сообщает Reuters.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине.
- Власти Польши разорвали межправительственное соглашение с РФ о поставках газа от 1993 года. Соглашение должно было действовать до конца 2022 года. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу, поскольку страна отказалась платить за него в рублях по новым условиям.
- Глава Минпромторга Мантуров призвал страны БРИКС создавать совместно с РФ производства по переработке нефти и газа для снижения зависимости от «ненадежных партнеров».
- Министерство цифрового развития России до 1 августа намерено разработать план замены зарубежных компьютерных программ для госорганов на отечественные.
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится 1,5−2 года — в этот период будет спад ВВП, затем начнется рост.
- Биржевые цены на бензин в России в мае упали до минимальных значений для этого сезона с 2016 года. АИ-92 подешевел на бирже с начала года на почти 30%, до 37 тыс. руб. за тонну. АИ-95 также торгуется до 41,3 тыс. руб. за тонну.
- Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на первой строчке расположился Казахстан, а на третьей — Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости. В Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля. за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.
- Несмотря на ожидаемый в РФ в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются и дальше жестко контролировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС, опасаясь реэкспорта. Против выступает Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж.
- Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес, сообщает «Коммерсант». Работающие по франшизе партнеры американской компании на этом фоне смогут наладить параллельный импорт Levi’s в страну, считают эксперты.
- РФ и Турция начинают новую фазу переговоров о замене брендов, покидающих Россию, на турецкие, сообщает газета Hurriyet.
- Сеть кофеен Starbucks официально подтвердила, что уходит из России. Она пообещала в течение полугода платить зарплату сотрудникам из России. В компании работает 2 тыс. человек.
Политика: встречи и обсуждения
- Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — могут выработать решение для мирного урегулирования ситуации на Украине.
- Александр Лукашенко направил послание генсеку ООН, в котором перечислил шаги для прекращения конфликта на Украине и для недопущения его перерастания в глобальную войну — в первую очередь воздержаться от поставок вооружений, информационных войн и провокаций. Он ждет от генсека ООН содержательных контактов со всеми вовлеченными в украинский конфликт сторонами.
- Джо Байден и Фумио Кисида назвали действия РФ на Украине самым серьезным текущим вызовом мировому порядку, указано в совместном заявлении.
- В Вашингтоне открылась вторая встреча контактной группы, в которую входят представители 44 стран-доноров, НАТО и Евросоюза. Обсуждаются вопросы расширения помощи Украине. Первая встреча группы прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Реакция: люди, сообщества
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Для восстановления Украины необходимо разработать международную программу помощи, подобную «плану Маршалла», важную роль в финансировании должен сыграть и частный бизнес, заявил президент Всемирного экономического форума в Давосе Борге Бренде.
— Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины, — сказал он, уточнив, что речь идет об инфраструктуре: школах, электроснабжении, мостах и дорогах. Как подчеркнул президент ВЭФ, «нам нужен план Маршалла для Украины».
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в сложившейся ситуации конечной целью должен быть нейтральный статус Украины. Политик считает, что процесс урегулирования на Украине должно быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российский бизнесмен Петр Авен, проживающий в Великобритании, обвиняется в нарушении санкций, в отношении него открыто уголовное дело. Из-за санкций господин Авен не может тратить более £2,5 тыс. в месяц, однако британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам, сообщает ТАСС.
- Курильские острова не имеют русских названий, и это вызывает сомнение в том, что они принадлежат России, Дмитрий Рогозин. Он предложил дать Курильским островам названия в честь знаменитых кораблей и событий времен русско-японской войны.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 58,21₽
- EUR 60,39₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 22 мая: военное положение вместо переговоров, Европа истощает запасы оружия, и пиво с «привкусом безопасности».