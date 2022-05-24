6,5 миллионов беженцев, шефство над Донецком и Луганском, и пиковое укрепление рубля. Что еще произошло 23 мая

Главное за 23 мая

Минобороны РФ, брифинг 23 мая:

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска;

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов. Также уничтожен зенитный комплекс «Оса-АКМ»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов. В результате ударов авиации потери ВСУ: более 230 бойцов и 33 единицы военной техники;

— Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25. Также сбито 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены: две баллистические ракеты «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета.