Военное положение вместо переговоров, Европа истощает запасы оружия, и пиво с «привкусом безопасности». Что еще произошло 22 мая

Главное за 22 мая
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Брифинг Минобороны РФ 22 мая:
— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами. Потери ВСУ: более 210 бойцов и 38 единиц военной техники;
— Средствами ПВО сбиты в воздухе 11 беспилотников. Перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Верховная рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 23 августа.
- Процесс возможного вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
- Власти Мариуполя наладили движение общественного транспорта, восстановили работу четырех больниц и трех автозаправок, сообщил мэр города Константин Иващенко.
- Более 11,5 тыс. беженцев с территории Донбасса прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании «Еврохим», после того как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.
- Министерство экономики и защиты климата Германии предложило постепенно ликвидировать газовую сеть. Планы Минэкономики, однако, подверглись критике. Глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг счел нецелесообразным демонтаж сетей.
- Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что он против привлечения личных активов россиян для покрытия расходов, связанных с восстановлением Украины. Господин Линднер предложил убедить частных лиц, включая олигархов, «внести свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе».
- Литва больше не импортирует российскую электроэнергию, сообщило Минэнерго страны.
- На представителя LPP Group в России (Cropp, House, Sinsay и Reserved) подали иск на 191 млн рублей — за почти двухмесячный простой их магазинов в московских ТЦ.
- Финальное заявление министров экономик АТЭС по итогам встречи в Бангкоке не было принято, сообщил представитель российской делегации. США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС, сообщил журналистам представитель российской делегации.
- На фоне постепенного восстановления активности застройщиков и резкого снижения спроса со стороны покупателей средняя стоимость первичной недвижимости в крупнейших городах за месяц немного снизилась, пишет «Коммерсант».
- Турция активно использует существующие маршруты и прорабатывает новые для поставки продукции российского АПК, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
- «АвтоВАЗ» планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster, сообщил «Интерфаксу» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Ситуация на Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 22 по 26 мая. Впервые за многие годы форум в этом году пройдет без российского участия, указывают швейцарские СМИ.
- Доля британских семей, которые сталкиваются с феноменом так называемой топливной бедности (fuel poverty), может к октябрю увеличиться вдвое — с 20% до 40%. С таким прогнозом в эфире вещательной корпорации Би-би-си выступил в воскресенье генеральный директор британского отделения крупнейшего германского энергетического концерна E. ON UK Майкл Льюис.
Политика: встречи и обсуждения
- Украина могла бы остаться «в том виде, в котором была» при условии федерализации и полном соблюдении прав национальных общин, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
— Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в 10 статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным, — подчеркнул постпред.
- Владимир Мединский заявил, что Россия «никогда не отказывалась от переговоров» с Украиной, их замораживание — «полностью инициатива Украины».
— Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему, — сказал он.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: «Новая обстановка в области безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы. Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков».
Реакция: люди, сообщества
- Евросоюзу не удастся найти замену России в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективе. Об этом в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте газеты Financial Times, заявил экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов, предупредивший, что введение нефтяного эмбарго против РФ станет «наихудшим возможным сценарием» для обеих сторон.
- Украинский режиссер Сергей Лозница на вручении награды France Culture на Каннском кинофестивале выступил с речью о русском языке и культуре, призывы бойкота которой стали звучать после начала войны. По мнению режиссера, призывы к «отмене» культуры равнозначны отмене языка и не только противоречат европейским ценностям, но лишены логики и смысла.
- «Ролан Гаррос», один из четырех турниров серии Большого шлема, в 121-й раз стартовал в Париже. Этот турнир, в отличие от Уимблдона, допустил наших теннисистов до участия. В мужской сетке сыграют шесть россиян, в женской — восемь.
- Вопрос лишения России членства в Международной федерации хоккея (IIHF) отсутствует в повестке предстоящего ежегодного конгресса. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье президент федерации Люк Тардиф. «Вопроса лишения России членства IIHF нет в повестке. В то же время будут обсуждаться другие решения по России и Белоруссии», — сказал Тардиф.
Информация, которую вы могли пропустить
- Верховная Рада проголосовала за выход Киева из Соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, заявил один из украинских депутатов.
- Пивоварня в Финляндии выпустила пиво с отсылкой к НАТО, чтобы отметить заявку страны на вступление в альянс, сообщает Associated Press. Пиво OTAN от Olaf Brewing имеет синюю этикетку с мультяшной версией пьющего пиво средневекового рыцаря в доспехах, украшенных символом НАТО (компасом). Генеральный директор Петтери Вантинен пивоварни описал новое пиво как имеющее «привкус безопасности с оттенком свободы», сообщает «Интерфакс».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 58,89₽
- EUR 60,9₽
Удачного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 21 мая: блокада турок в порту Одессы, 700 тысяч украинцев под ружьем и тихий, но рекордный закуп нефти Китаем.