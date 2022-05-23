Военное положение вместо переговоров, Европа истощает запасы оружия, и пиво с «привкусом безопасности». Что еще произошло 22 мая

Главное за 22 мая

Брифинг Минобороны РФ 22 мая:

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами. Потери ВСУ: более 210 бойцов и 38 единиц военной техники;

— Средствами ПВО сбиты в воздухе 11 беспилотников. Перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета.