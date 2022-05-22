Блокада турок в порту Одессы, 700 тысяч украинцев под ружьем и тихий, но рекордный закуп нефти Китаем. Что еще произошло 21 мая

Главное за 21 мая

Брифинг Минобороны РФ 21 мая:

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе;

— На «Одесском припортовом заводе» ВКС России уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами. Потери ВСУ: более 270 бойцов и 52 единицы военной техники. Истребительная авиация в ходе воздушного боя сбила Су-25;

— Средствами ПВО сбит ещё один самолет Су-25. Также сбиты в воздухе 14 беспилотников. Кроме того, сбиты восемь реактивных снарядов системы «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета.