Блокада турок в порту Одессы, 700 тысяч украинцев под ружьем и тихий, но рекордный закуп нефти Китаем. Что еще произошло 21 мая

Главное за 21 мая
- Брифинг Минобороны РФ 21 мая:
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе;
— На «Одесском припортовом заводе» ВКС России уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами. Потери ВСУ: более 270 бойцов и 52 единицы военной техники. Истребительная авиация в ходе воздушного боя сбила Су-25;
— Средствами ПВО сбит ещё один самолет Су-25. Также сбиты в воздухе 14 беспилотников. Кроме того, сбиты восемь реактивных снарядов системы «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Численность группировки войск США в Европе достигла 100 тыс. человек на фоне российской спецоперации, ожидается, что они сохранят присутствие в регионе, пишет CNN.
- В боевых действиях на стороне Украины участвуют 700 тыс. человек, сообщил президент Владимир Зеленский. По его мнению, победы в конфликте можно добиться только в бою, но «концовка точно будет в дипломатии».
- Глава Крыма Сергей Аксенов предложил направить пленных украинских военнослужащих восстанавливать разрушенные ими города Донбасса.
- Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, использует их как живой щит, сообщает газета Aydınlık.
- Задачи по обмену пленными и телами погибших будут решены в ближайшее время, заявил прибывший в субботу в Донецк Леонид Слуцкий.
- За день из Донбасса и Украины эвакуированы почти 19 тыс. человек, сообщило Минобороны РФ. Всего с начала военной операции из ДНР, ЛНР и Украины в Россию вывезены более 1,3 млн человек, в том числе свыше 2 млн детей.
Экономика, что с ней происходит
- Reuters сообщил о «тихом», но рекордном росте закупок российской нефти китайскими компаниями. В мае Китай получит по морю в среднем 1,1 млн баррелей в сутки (против 800 тысяч б/с в среднем за 2021 год). Это примерно 10% от среднесуточной добычи нефти в России в прошлом году.
— В закупках лидируют крупные китайские госкомпании — Unipec, трейдер Sinopec, и Zhenhua Oil, подразделение оборонного холдинга Norinco. Танкерные перевозки обеспечивает гонконгская Livna Shipping.
- Треть государств ЕС столкнулась с сильным ростом инфляции, сильнее всего это затронуло страны Балтии и Восточной Европы. Как пишет Financial Times, ключевым, но не единственным фактором стала зависимость от российских энергоносителей.
- «Газпром» остановил экспорт газа в Финляндию, передает Reuters.
- Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти.
- Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против «необдуманных санкций» в отношении России. По его словам, они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и невиданной массовой миграции.
- Защита граждан от роста цен на товары и услуги станет основной задачей работы нового правительства Франции. Об этом заявил в субботу министр экономики, финансов промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр.
- Россия готова обсуждать с властями Таиланда возможность локализации в РФ производства автомобильных запчастей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Кроме того, обе страны заинтересованы в возобновлении прямых рейсов.
- Сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале отметил, что о реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда можно будет по биржевому курсу купить наличную валюту.
- Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо опасается «продовольственной войны с непредвиденными последствиями» из-за нарушения поставок украинского зерна.
- Популярность электронных чеков, на которые магазины стали вынужденно переходить из-за перебоев с кассовой лентой, выросла среди покупателей. Эксперты отмечают, что потребители из-за падения доходов стали активно интересоваться способами получения дополнительной выгоды.
- Бывший министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что стал главой «АвтоВАЗа», сообщает ТАСС.
- Совет Госдумы 23 мая рассмотрит 10 законопроектов, находящихся в приоритетной повестке. В их числе — упрощение параллельного импорта.
- «Роскосмос» мог бы наладить производство на украинских предприятиях на контролируемых Россией территориях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
- Наиболее качественными на российском рынке среди товаров, замещающих импортные аналоги, являются продукты питания. Значительный процент брака и фальсификата выявлен среди продукции легкой промышленности, сообщил ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.
- Магазины французского бренда L’Occitane возобновят работу в России под названием Л’Окситан.
Политика: встречи и обсуждения
- МИД России опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Среди прочих в него вошел президент США Джо Байден, ряд министров, а также члены Конгресса.
— Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский «черный список, — заявили в министерстве.
- Делегация России покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке во время выступления представителя США. Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, сообщает ТАСС.
- Санкции, введенные против России, являются стимулом к поиску новых логистических коридоров. Об этом заявил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев в субботу в ходе рабочего визита в Астраханскую область.
— Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. Существует такой известный — международный транспортный коридор «Север — Юг». <…> В связи с тем, что мы рассматриваем это направление, эти порты, подходы к портам, мосты, дороги, там не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться, — сказал Савельев.
— Международный транспортный коридор «Север — Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.
Реакция: люди, сообщества
- Четверть российских предпринимателей диверсифицировали свой ассортимент, чтобы заполнить товарные ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов с отечественного рынка. Об этом говорится в результатах опроса аналитической службы Wildberries, проведенного среди более 5 000 российских предпринимателей из 81 региона страны.
- Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре пройти в итальянском городе Гориция, исключил трех скрипачек из России, рассказала РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян.
Информация, которую вы могли пропустить
- На красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля женщина сняла платье, показав разукрашенное в цвета украинского флага тело, и начала бегать по проходу, выкрикивая антивоенные лозунги, передает NDTV.
- Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,593 за один галлон (3,785 литра) марки Regular, что соответствует бензину АИ-92 в РФ. Самые высокие цены на бензин — в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 6,064 доллара.
- Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard. Расплатиться «пластиком» белорусского банка на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей, заявили в Приорбанке.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 58,89₽
- EUR 60,9₽
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