21 мая
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Политика

Конец «Азова» в Мариуполе, возрождение челночного бизнеса, и от «Путинки» до «Силы V правде». Что еще произошло 20 мая

Что произошло 20 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 20 мая

  • Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Всего сдалось 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира «Азова» из-за «ненависти мариупольцев и желания расправы над ним» вывезли с территории комбината в бронеавтомобиле. 20 мая в плен сдалась последняя группировка — 531 человек.
Выход последних бойцов с &quot;Азовстали&quot;.
Выход последних бойцов с «Азовстали».
Минобороны РФ.
  • Минобороны РФ, брифинг 20 мая:

— ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего. Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета комплекса С-300;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 280 бойцов и 59 единиц военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов;

— Средствами ПВО сбиты в воздухе 10 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены 17 украинских снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет.

  • По словам главы Минобороны, Россия до конца 2022 года сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у границ.
  • С начала военных действий на Украине более 1,377 млн человек эвакуированы в Россию.
  • С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 3 811 мирных жителей, 4 278 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это данные на 19 мая. В числе погибших — 255 детей.
  • Правительство России создало специальный штаб по восстановлению занятых территорий Украины и республик Донбасса, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
  • Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о близости к завершению освобождения ЛНР.

Экономика, что с ней происходит

  • Китай предложил начать процесс расширения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР). Аргентина заявила, что готова к «более тесной координации» с организацией.
  • Страны «Большой семерки» договорились о создании альянса глобальной продовольственной безопасности для противостояния угрозе кризиса.
  • Германия и Италия разрешили импортерам открывать рублевые счета для покупки газа, сообщает Reuters.
  • На фоне резкого роста цен на газ Россия может получить рекордные $100 млрд экспортных доходов от Европы в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом.
  • «Газпром экспорт» уведомил энергетическую компания Gasum, что поставки российского газа в Финляндию прекратятся с 7:00 21 мая.
  • ЛУКОЙЛ может начать поставки топлива на заправки Shell, которые он приобретает у британской компании, в конце мая — начале июня, пишет «Коммерсант».
ЛУКОЙЛ может начать поставки топлива на заправки Shell.
ЛУКОЙЛ может начать поставки топлива на заправки Shell.
СС0, altapress.ru.
  • Вашингтон может временно снять санкции с калийных удобрений из Белоруссии, если та позволит экспортировать украинское зерно в Латвию.
  • Владимир Путин поручил правительству принять на металлопродукцию на внутреннем рынке и подумать об оптимизации налоговой нагрузки на отечественных металлургов и угольщиков
  • Путин поручил оспорить санкции в ВТО и актуализировать стратегию участия в организации.
  • Россия будет создавать благоприятные условия для оставшихся в стране японских компаний, заявили в МИД.
  • Правительство во второй раз выделило субсидии 11 аэропортам на юге России, полеты в которые запрещены с 24 февраля, сумма поддержки вновь составила более 1,5 млрд руб.
  • Как выяснил «Коммерсант», общая стоимость строительства завода по производству литий-ионных батарей «Росатома» в Калининграде превысит 26 млрд руб.
  • Доля российских вин на отечественном рынке в 2022 году может вырасти до 70% против 60% годом ранее, сообщили в Роскачестве.
  • Правительство РФ выделило еще 49,6 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ.
  • Главный акционер Avito компания Prosus заявила, что решила выйти из российского бизнеса, ищет покупателя.
  • Сбербанк продал активы, из которых была сформирована его экосистема («СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud и ЦРТ) малоизвестному АО «Новые возможности». Хотя в самом Сбербанке называют сделку «рыночной», эксперты уверены, что ее цель — защита активов и экосистема сохранится фактически в прежнем виде, сообщает «Коммерсант».
  • Американский производитель алюминиевых полуфабрикатов Arconic Corporation объявил, что продаст свой завод в Самаре и ожидает списать в результате убыток в размере $500 млн.
  • Магазины, принадлежавшие ритейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму, говорится в сообщении компании.
LPP.
LPP.
allretail.ua/ru/
  • Челночный бизнес вновь получил развитие в Стамбуле, по итогам года объемы торговли одеждой и товарам широкого потребления могут составить $3 млрд, сообщил глава турецкого Общества промышленников и предпринимателей.

Политика: встречи и обсуждения

  • Сергей Лавров обвинил западные страны в создании продовольственного кризиса, который, по словам главы МИД РФ, «создан исключительно их стараниями».

— Западные страны в очередной раз пытались все свалить с больной головы на здоровую и пытались утверждать, будто бы кризис, который, по большому счету, создан исключительно их стараниями, имеет корни только в кризисе, который сейчас наблюдается вокруг Украины, — сказал министр иностранных дел РФ.

  • Владимир Путин заявил, что киберагрессия против России провалилась. Однако он указал, что продолжаются попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры. В этой связи, как отметил президент, необходимо разработать стратегию государственной политики в области защиты информации. «Здесь не должно быть слабых мест», — сказал Путин.
  • Европа должна убедить украинские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Вчера же министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу разработанный Римом план по мирному урегулированию конфликта на Украине.

— По его словам, план предусматривает «скоординированные действия на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса.

Реакция: люди, сообщества

  • Президент МОК Томас Бах объяснил на 139-й сессии МОК в Лозанне, почему пришлось рекомендовать не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

— Почему мы отреагировали на события на Украине иначе, чем на многие другие конфликты по всему миру? На это есть два ответа. Во-первых, это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Во-вторых, далекоидущие политические, социальные и экономические последствия делают эти события поворотным моментом в мировой истории, — сказал Бах.

  • Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация сообщили, что лишают Уимблдонский турнир рейтинговых очков в этом году. Официальное решение по этому поводу объявлено ровно через месяц после заявления организаторов Уимблдона о наложении запрета на участие игроков из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
  • Представители российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, объединяющую тех, кто выступает «против отмены русской культуры». Ее возглавит Николай Басков. На пресс-конференции по поводу создания ассоциации также были Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Зеленский был назван самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала Time. На втором месте оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а замыкает тройку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
  • Производитель водки «Путинка» подал заявки на регистрацию торговых знаков с неофициальной символикой военной операции России на Украине. Если ведомство одобрит заявки «Байкал-Инвеста», то водка выйдет с лозунгами «Z своих не бросаем» и «Сила V правде». Сейчас варианты оформления находятся на экспертизе.
Логотипы.
Логотипы.
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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 58,89₽
  • EUR 60,9₽

Отличных выходных! Вот что произошло 19 мая: количество пленных растет, курс рубля становится рыночным, а про Зеленского выпускают комиксы.

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