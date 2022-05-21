Конец «Азова» в Мариуполе, возрождение челночного бизнеса, и от «Путинки» до «Силы V правде». Что еще произошло 20 мая

Главное за 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Всего сдалось 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира «Азова» из-за «ненависти мариупольцев и желания расправы над ним» вывезли с территории комбината в бронеавтомобиле. 20 мая в плен сдалась последняя группировка — 531 человек.

Выход последних бойцов с «Азовстали». Минобороны РФ.

Минобороны РФ , брифинг 20 мая:

— ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего. Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета комплекса С-300;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 280 бойцов и 59 единиц военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов;

— Средствами ПВО сбиты в воздухе 10 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены 17 украинских снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет.