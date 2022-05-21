Конец «Азова» в Мариуполе, возрождение челночного бизнеса, и от «Путинки» до «Силы V правде». Что еще произошло 20 мая

Главное за 20 мая
- Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Всего сдалось 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира «Азова» из-за «ненависти мариупольцев и желания расправы над ним» вывезли с территории комбината в бронеавтомобиле. 20 мая в плен сдалась последняя группировка — 531 человек.
- Минобороны РФ, брифинг 20 мая:
— ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего. Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета комплекса С-300;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 280 бойцов и 59 единиц военной техники;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов;
— Средствами ПВО сбиты в воздухе 10 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены 17 украинских снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет.
- По словам главы Минобороны, Россия до конца 2022 года сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у границ.
- С начала военных действий на Украине более 1,377 млн человек эвакуированы в Россию.
- С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 3 811 мирных жителей, 4 278 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это данные на 19 мая. В числе погибших — 255 детей.
- Правительство России создало специальный штаб по восстановлению занятых территорий Украины и республик Донбасса, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о близости к завершению освобождения ЛНР.
Экономика, что с ней происходит
- Китай предложил начать процесс расширения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР). Аргентина заявила, что готова к «более тесной координации» с организацией.
- Страны «Большой семерки» договорились о создании альянса глобальной продовольственной безопасности для противостояния угрозе кризиса.
- Германия и Италия разрешили импортерам открывать рублевые счета для покупки газа, сообщает Reuters.
- На фоне резкого роста цен на газ Россия может получить рекордные $100 млрд экспортных доходов от Европы в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом.
- «Газпром экспорт» уведомил энергетическую компания Gasum, что поставки российского газа в Финляндию прекратятся с 7:00 21 мая.
- ЛУКОЙЛ может начать поставки топлива на заправки Shell, которые он приобретает у британской компании, в конце мая — начале июня, пишет «Коммерсант».
- Вашингтон может временно снять санкции с калийных удобрений из Белоруссии, если та позволит экспортировать украинское зерно в Латвию.
- Владимир Путин поручил правительству принять на металлопродукцию на внутреннем рынке и подумать об оптимизации налоговой нагрузки на отечественных металлургов и угольщиков
- Путин поручил оспорить санкции в ВТО и актуализировать стратегию участия в организации.
- Россия будет создавать благоприятные условия для оставшихся в стране японских компаний, заявили в МИД.
- Правительство во второй раз выделило субсидии 11 аэропортам на юге России, полеты в которые запрещены с 24 февраля, сумма поддержки вновь составила более 1,5 млрд руб.
- Как выяснил «Коммерсант», общая стоимость строительства завода по производству литий-ионных батарей «Росатома» в Калининграде превысит 26 млрд руб.
- Доля российских вин на отечественном рынке в 2022 году может вырасти до 70% против 60% годом ранее, сообщили в Роскачестве.
- Правительство РФ выделило еще 49,6 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ.
- Главный акционер Avito компания Prosus заявила, что решила выйти из российского бизнеса, ищет покупателя.
- Сбербанк продал активы, из которых была сформирована его экосистема («СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud и ЦРТ) малоизвестному АО «Новые возможности». Хотя в самом Сбербанке называют сделку «рыночной», эксперты уверены, что ее цель — защита активов и экосистема сохранится фактически в прежнем виде, сообщает «Коммерсант».
- Американский производитель алюминиевых полуфабрикатов Arconic Corporation объявил, что продаст свой завод в Самаре и ожидает списать в результате убыток в размере $500 млн.
- Магазины, принадлежавшие ритейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму, говорится в сообщении компании.
- Челночный бизнес вновь получил развитие в Стамбуле, по итогам года объемы торговли одеждой и товарам широкого потребления могут составить $3 млрд, сообщил глава турецкого Общества промышленников и предпринимателей.
Политика: встречи и обсуждения
- Сергей Лавров обвинил западные страны в создании продовольственного кризиса, который, по словам главы МИД РФ, «создан исключительно их стараниями».
— Западные страны в очередной раз пытались все свалить с больной головы на здоровую и пытались утверждать, будто бы кризис, который, по большому счету, создан исключительно их стараниями, имеет корни только в кризисе, который сейчас наблюдается вокруг Украины, — сказал министр иностранных дел РФ.
- Владимир Путин заявил, что киберагрессия против России провалилась. Однако он указал, что продолжаются попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры. В этой связи, как отметил президент, необходимо разработать стратегию государственной политики в области защиты информации. «Здесь не должно быть слабых мест», — сказал Путин.
- Европа должна убедить украинские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Вчера же министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу разработанный Римом план по мирному урегулированию конфликта на Украине.
— По его словам, план предусматривает «скоординированные действия на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса.
Реакция: люди, сообщества
- Президент МОК Томас Бах объяснил на 139-й сессии МОК в Лозанне, почему пришлось рекомендовать не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.
— Почему мы отреагировали на события на Украине иначе, чем на многие другие конфликты по всему миру? На это есть два ответа. Во-первых, это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Во-вторых, далекоидущие политические, социальные и экономические последствия делают эти события поворотным моментом в мировой истории, — сказал Бах.
- Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация сообщили, что лишают Уимблдонский турнир рейтинговых очков в этом году. Официальное решение по этому поводу объявлено ровно через месяц после заявления организаторов Уимблдона о наложении запрета на участие игроков из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
- Представители российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, объединяющую тех, кто выступает «против отмены русской культуры». Ее возглавит Николай Басков. На пресс-конференции по поводу создания ассоциации также были Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.
Информация, которую вы могли пропустить
- Зеленский был назван самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала Time. На втором месте оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а замыкает тройку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
- Производитель водки «Путинка» подал заявки на регистрацию торговых знаков с неофициальной символикой военной операции России на Украине. Если ведомство одобрит заявки «Байкал-Инвеста», то водка выйдет с лозунгами «Z своих не бросаем» и «Сила V правде». Сейчас варианты оформления находятся на экспертизе.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 58,89₽
- EUR 60,9₽
Отличных выходных! Вот что произошло 19 мая: количество пленных растет, курс рубля становится рыночным, а про Зеленского выпускают комиксы.