Шойгу доложил Путину о полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя

Подземные сооружения предприятия перешли под полный контроль российской армии.
Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» * (запрещенная в России организация) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.
20 мая сдалась последняя группа (531 человек).
«Так называемый „командир“ нацистов „Азова“ из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — отметили в военном ведомстве.
О завершении операции и полном освобождении комбината и Мариуполя министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.