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Жизнь

Шойгу доложил Путину о полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя

Территория завода «Азовсталь» полностью освобождена, сообщили в Минобороны РФ.

Сдача в плен боевиков с завода «Азовсталь».
Сдача в плен боевиков с завода «Азовсталь».
Кадр видео Минобороны РФ

Подземные сооружения предприятия перешли под полный контроль российской армии.

Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» * (запрещенная в России организация) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

20 мая сдалась последняя группа (531 человек).

«Так называемый „командир“ нацистов „Азова“ из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — отметили в военном ведомстве.


О завершении операции и полном освобождении комбината и Мариуполя министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

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