20 мая
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Политика

Количество пленных растет, курс рубля становится рыночным, а про Зеленского выпускают комиксы. Что еще произошло 19 мая

Что произошло 19 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 19 мая

  • Минобороны РФ, утренний брифинг 19 мая:

— За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке;

— ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ и 104-й бригады территориальной обороны, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 и дивизион ЗРК «Бук-М1»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации потери ВСУ: более 340 бойцов и 62 единицы военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы;

— Средствами ПВО уничтожены 15 беспилотников. Кроме того, перехвачены 12 снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Германия не будет делать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
  • Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «оспариваемым территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.
  • Минобороны РФ не считает буквы Z и V официальными воинскими символами, они «не несут специальной нагрузки».
  • Президент США Джо Байден заявил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерия, радары и «другая техника, уже эффективно используемая на поле боя». Стоимость нового пакета составит $100 млн. Кроме того 19 мая Сенат США одобрил рекордную помощь Украине в $40 млрд.

Экономика, что с ней происходит

  • Нынешний курс рубля является рыночным, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Инфляция в РФ по итогам года не превысит 15%, полагает он.
  • Банк России разрешил банкам продавать гражданам любую наличную иностранную валюту кроме долларов США и евро. Правило вступает в силу с 20 мая.
  • Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия, заявил в постпред России в ООН Василий Небензя. По его словам, с августа до конца этого года Россия может предложить для экспорта 25 млн т зерна, во второй половине года — 22 млн т калийных удобрений.
Калийные удобрения.
Калийные удобрения.
www.fertilizerdaily.ru/
  • Примерно половина из 54 компаний-импортеров российского газа, которые будут платить за него в рублях, уже открыли счета в «Газпромбанке», сообщил вице-премьер Александр Новак.
  • РФ восстанавливает экспорт нефти, страна увеличила поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил Александр Новак.
  • Власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов, сообщает Bloomberg.
  • Индийская государственная ONGC хочет купить долю Shell в проекте «Сахалин-2» и долю ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», пишет индийская Economic Times.
  • НОВАТЭК пока не меняет планов по вводу «Арктик СПГ— 2», несмотря на санкции, сообщил владелец НОВАТЭК Леонид Михельсон.
  • РЖД не планирует сокращение штата в связи с санкциями, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
  • Украина арестовала российские и белорусские активы на общую сумму более $1 млрд, сообщило издание «Вести».
  • Британия заморозила активы «Аэрофлота», АК «Россия» и «Уральских авиалиний».
  • Прекращение доступа к норвежскому лососю после начала военной операции на Украине вынудило белорусского производителя «Санта Бремор» приостановить поставки семги под брендом «Русское море».
  • Входящий в «ИКС Холдинг» вендор вычислительной техники Yadro займется разработкой и производством базовых станций LTE и 5G, выяснил «Коммерсант». Исходно речь шла об СП с Nokia, но из-за санкций оно стало невозможным.
  • Сбербанк, несмотря на санкции, рассчитывает сохранить международное присутствие, изучает возможности в странах Ближнего Востока и Персидского залива.
  • X5 Group прорабатывает возможность оплаты импортных поставок в рублях и других национальных валютах, с рядом поставщиков из Китая, Турции и некоторых стран СНГ такой порядок уже действует.
  • Mcdonald’s продаст свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, он будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщила компания. Говор владеет компанией «ГиД», которая управляет 25-ю ресторанами McDonald’s в разных городах: Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.

Политика: встречи и обсуждения

  • Москва не ставила переговоры с Киевом на паузу, и она готова вернуться к ним, если такую готовность выразит Киев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко: «Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно. Главное, чтобы было, что обсуждать».
  • Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны противостоять политике силы и блоковому противостоянию.
  • Укрепления рубля соответствует сильному платежному балансу, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

— Я говорил про сильный платежный баланс. Сделаю небольшое отступление. Вот вопрос—- почему рубль укрепляется? Многие говорят -— что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс бы в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия, — заявил Орешкин. В четверг днем курс доллара опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 года, евро в моменте падал также ниже 62 руб. впервые с 16 мая 2017 года.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Реакция: люди, сообщества

  • Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол. Ранее политик не согласился с внесенным в конгресс законопроектом и заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств, направленных Украине.

— Мы не можем обанкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте. На фоне государственного долга в 120 процентов ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции и значительных перебоев в цепочке поставок Соединенные Штаты должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и лишь потом помогать другим государствам, — объяснил Пол.

  • В России 60% малых и средних компаний не считает нынешний кризис временем возможностей для своего бизнеса, следует из опроса. Но доля тех, кто не допускает закрытия бизнеса в этом году, выросла до максимума с начала пандемии, сообщает РБК со ссылкой на итоги апрельского исследование деловых настроений малого и среднего бизнеса.

— Средним предприятиям легче занять ниши, освободившиеся от приостановки деятельности или ухода иностранных компаний, за счет масштаба производства, говорится в материалах опроса. В то время как для микробизнеса ввиду дефицита ресурсов и меньшей гибкости работать на новых направлениях сложнее.

  • После концерта в Уфе силовики в течение часа беседовали с Юрием Шевчуком, после чего составили на него протокол о дискредитации армии.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Европарламент проголосовал за внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в санкционный список ЕС, сообщает Die Welt.
  • В Харькове в районе снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому.
  • Американская издательская студия комиксов TidalWave Productions сообщила о выпуске комикса про Владимира Зеленского на английском языке.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

  • USD 62,4₽
  • EUR 64,94₽

Прекрасной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 18 мая: сдача в плен в Мариуполе, массовый отъезд дипломатов и банкротство в Google.

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