Количество пленных растет, курс рубля становится рыночным, а про Зеленского выпускают комиксы. Что еще произошло 19 мая

Главное за 19 мая

Минобороны РФ, утренний брифинг 19 мая:

— За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке;

— ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ и 104-й бригады территориальной обороны, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 и дивизион ЗРК «Бук-М1»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации потери ВСУ: более 340 бойцов и 62 единицы военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы;

— Средствами ПВО уничтожены 15 беспилотников. Кроме того, перехвачены 12 снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.