Сдача в плен в Мариуполе, массовый отъезд дипломатов и банкротство в Google. Что еще произошло 18 мая

Главное за 18 мая
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Минобороны РФ, утренний брифинг 18 мая:
— За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика «Азова» и украинских военнослужащих в Мариуполе, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска ДНР;
— ВКС России за сутки поразили два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар ДНР, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке. Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов. В результате ударов авиации потери ВСУ: более 270 бойцов и 54 единицы военной техники;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США. Уничтожена наведённая подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа;
— Средствами ПВО сбиты в воздухе два самолета Су-25 и МиГ-29, уничтожены 15 беспилотников. Перехвачены восемь снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3 139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Послы Финляндии и Швеции официально подали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции, сообщает Financial Times.
- МИД России объявил персонами нон грата 34 сотрудника французских дипмиссий, 24 итальянских дипломатов и 27 дипломатов Испании.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни в восстановлении города.
Экономика, что с ней происходит
- Всемирный банк дополнительно выделит $12 млрд на поддержку проектов в области укрепления продовольственной безопасности.
- Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро, сообщает РБК.
- ЕС хочет направить активы попавших под санкции россиян на восстановление Украины, сообщил Bloomberg.
- Евросоюз планирует к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45% и сократить энергопотребление на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов.
- Глава Еврокомиссии предлагает выделить Украине до €9 млрд макрофинансовой помощи в 2022 году. Еврокомиссия предлагает план для реконструкции Украины, нацеленный, в частности, на реформы в стране.
- Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась выше $2900 за тонну впервые с 6 мая, свидетельствуют данные торгов.
- Правительство разрешило 17 компаниям продолжить программы депозитарных расписок на иностранных биржах, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу, сможет заплатить в рублях, если будут закрыты западные структуры.
- Французская банковская группа Societe Generale продала «Росбанк» и страховой бизнес в России «Интерросу» Владимира Потанина.
- Более 100 самолетов крупнейшей в мире лизинговой компании AerCap остались в России на фоне санкций, следует из отчета компании.
- В июне PepsiCo начнет поставки новых лимонадов в торговые сети, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании. Речь идет о локальных брендах, разработанных специально для России на замену Pepsi, Mirinda и 7Up.
- На заводе в Москве будет выпускаться электромобиль «Москвич», заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
- «Мазда Соллерс» из-за дефицита автокомпонентов продлевает сотрудникам отпуск, сообщили РИА Новости.
Политика: встречи и обсуждения
- Еврокомиссар Паоло Джентилони в эфире телеканала Rai News 24 сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован. «Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал он.
- «Единая Россия» не согласна с идеей ряда партий об отказе от выборов в сентябре этого года в связи с военной спецоперацией, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
— Во-первых, источником власти в России является народ. Это записано в нашей Конституции. И это тот случай, когда это не просто буква, а дух закона. Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает ее сильнее, — говорится в заявлении Турчака на сайте «ЕР».
- США не могут конфисковать активы Банка России и направить их на восстановление Украины, это невозможно с юридической точки зрения, заявила журналистам в Бонне глава американского Минфина Джанет Йеллен.
— Я думаю, вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости, — сказала Йеллен. Однако в США конфискация активов в настоящее время является незаконной, подчеркнула она.
Реакция: люди, сообщества
- Международная федерация баскетбола (FIBA) подтвердила решения не допускать российские команды и официальных лиц к участию в соревнованиях FIBA. Среди прочего женская и мужская сборные России не примут участия в Кубке мира, а также чемпионатах мира.
- «Поезд помощи Донбассу» отправился к месту назначения. Из 63 вагонов два скомплектованы в Алтайском крае. Жители региона собрали 40 тонн продуктов питания и средств гигиены и 60 тонн голухинского цемента. Всего собрано более 2400 т гуманитарной помощи.
— Это продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, строительные материалы и оборудование, генераторы, удобрения и многое другое для восстановления мирной жизни.
Информация, которую вы могли пропустить
- Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Также страны подписали документ об увеличении числа рейсов как со стороны России, так и Турции.
- Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.
- Российская структура Google инициирует свое банкротство. Google до 19 марта должен был выплатить назначенный российским судом оборотный штраф более 7,2 млрд рублей, однако не выполнил требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 63,56₽
- EUR 66,61₽
Хорошего четверга! Кстати, загляните, что произошло 17 мая: эшелон танков с Урала, поставки оружия из Европейского фонда мира и возвращение программистов.