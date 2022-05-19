Сдача в плен в Мариуполе, массовый отъезд дипломатов и банкротство в Google. Что еще произошло 18 мая

Главное за 18 мая

Минобороны РФ, утренний брифинг 18 мая:

— За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика «Азова» и украинских военнослужащих в Мариуполе, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска ДНР;

— ВКС России за сутки поразили два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар ДНР, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке. Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов. В результате ударов авиации потери ВСУ: более 270 бойцов и 54 единицы военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США. Уничтожена наведённая подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа;

— Средствами ПВО сбиты в воздухе два самолета Су-25 и МиГ-29, уничтожены 15 беспилотников. Перехвачены восемь снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3 139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов.