Эшелон танков с Урала, поставки оружия из Европейского фонда мира и возвращение программистов. Что еще произошло 17 мая

Главное за 17 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции СТАРИЧИ Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров.

— ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30 механизированной бригады, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Потери ВСУ: более 470 бойцов и 68 единиц военной техники. Кроме того, в Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи «Град» и две радиолокационные станции;

— Средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотника. Также перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета.