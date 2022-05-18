Эшелон танков с Урала, поставки оружия из Европейского фонда мира и возвращение программистов. Что еще произошло 17 мая

Главное за 17 мая
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Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции СТАРИЧИ Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров.
— ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30 механизированной бригады, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Потери ВСУ: более 470 бойцов и 68 единиц военной техники. Кроме того, в Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран.
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи «Град» и две радиолокационные станции;
— Средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотника. Также перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета.
- 16 мая началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, официально сообщило Минобороны РФ.
- 16 мая, сообщило Минобороны РФ, с 10.00 до 11.00 ВСУ из реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Средствами ПВО перехвачены все 10 реактивных снарядов. В Минобороны почеркнули, что российских войск в Херсоне нет. Удар, утверждают в Миноборны, умышленно наносился по мирному населению в отместку за поддержку Российской Федерации.
- «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон танков Т-90М «Прорыв», сообщает РИА Новости. При отправке эшелона боевые машины освятили и вложили внутрь рисунки и письма детей танкостроителей, а также православные иконы.
- Киев подтвердил, что процесс мирных переговоров с Россией фактически остановлен. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ранее о прекращении переговоров с Украиной сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, обвинивший Киев в «фактическом выходе» из переговорного процесса.
- Германия за последние две недели поставила Украине 2 450 ручных противотанковых гранатометов и 4 600 противотанковых мин, гранатометы закуплены у германского производителя, а мины взяты из запасов Бундесвера, сообщает Der Spiegel.
- Главы МИД ЕС утвердили выделение Украине еще €500 млн на закупки оружия из Европейского фонда мира.
- Кроме дорог и мостов Россия займется восстановлением экономики Херсонской области в целом, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин.
Экономика, что с ней происходит
- Главы МИД ЕС вновь не смогли согласовать шестой пакет санкций против России заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
- Минэкономики озвучило сценарии развития экономики России на ближайшие годы. Полноценный рост вернется с 2024 года, считает ведомство. Но при сохраняющемся спаде ВВП в 2023 году доходы населения начнут расти раньше.
- Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум Кредит», продадут его и другие финансовые активы в России, говорится в сообщении компании. Соглашение о сделке пописано с группой частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который сейчас также занимает пост председателя совета директоров СПБ Биржи.
- США намерены увеличить штрафы для компаний, которые нарушают правила экспорта продукции в такие страны, как Россия и Китай, сообщает Bloomberg.
- Цена на пшеницу достигла абсолютного рекорда на рынке Европы — 438,25 евро за тонну, сообщил «Коммерсант».
- Российские нефтекомпании, несмотря на санкции ЕС, смогли на 4% увеличить нефтепереработку после значительного падения этого показателя в апреле.
- Французский энергетический гигант Engie ведет с «Газпромом» переговоры об изменении схемы оплаты российского газа.
- Итальянская Eni официально сообщила, что начала процедуру открытия двойного счета в «Газпромбанке» для оплаты российского газа в рублях
- «Совкомфлот», против которого введены санкции США, ЕС и Великобритании, сократил флот до 111 судов, в том числе продав 14 собственных судов и тем самым снизив свою кредиторскую задолженность с $3 млрд до $1,7 млрд.
- Россияне стали в апреле лидерами по приобретению недвижимости в Турции, они купили 1 152 объекта, значительно обойдя представителей других стран, сообщает «Коммерсант».
- Основные условия сделки с Renault по АвтоВАЗу: помощь в поставках комплектующих и возможность производить авто на действующей платформе, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Минпромторг рассчитывает на начало поставок новой импортозамещенной электронной продукции для машиностроения до конца года.
- ЦБ РФ повысил с $10 до $50 тыс. ежемесячный лимит для физлиц на перевод средств со счета в российском банке за рубеж.
- Ради перезапуска инвестиционного цикла Белый дом допустил беспошлинный ввоз в РФ оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации проектов в приоритетных отраслях с капиталовложениями не менее 250 млн руб.
- Из-за низкого спроса со стороны россиян на отдых в Крыму этим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов, принимающих туристов в пик сезона.
- Около 80% покинувших страну россиян из-за спецоперации вернулись в страну. Как сообщает глава Минцифры Максут Шадаев, речь идет о россиянах, которые вернулись после 15 мая. Он также отметил, что «значимую" часть составляют IT-специалисты.
Политика: встречи и обсуждения
- В новых условиях Россия должна заниматься не просто добычей нефти, но и развивать проекты, связанные с ее глубокой переработкой и технологиями нефтесервиса, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
— По его словам, в результате «сумбурных действий» партнеров европейской экономике наносится ущерб, при этом растет выручка российского нефтегазового сектора. Однако, как отметил Путин, это не должно расхолаживать российские компании.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «нацистские преступники», взятые в плен во время боевых действий на Украине, «не должны подлежать обмену». Он также поручил подготовить протокольное поручение, чтобы запретить такой обмен. «Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — сказал он на заседании Госдумы.
- Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью журналистам заявил, что «политически открыт для идеи конфискации иностранных активов российского Центробанка».
— Мы уже ведем обсуждение в «Большой семерке» и ЕС, и предложения уже рассматриваются. В случае с частными активами мы должны изучить, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами, — цитирует его слова Handelsblatt.
- Олаф Шольц и Владимир Зеленский по итогам переговоров заявили, что мирное урегулирование возможно только при отводе войск РФ, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «отмену» русской культуры в западных странах «апогеем ненависти». «Отмена русской культуры на Западе стала свидетельством печального нравственного состояния общества», — заявил глава РЦП, выступая в Совете Федерации.
- Результат исследования среди трех тысяч респондентов из материкового Китая продемонстрировал, что отношение улучшилось за последние три года. Позитивно воспринимают Россию почти 80 процентов участников.
— Китайцы назвали Россию самой близкой для них страной и заявили, что относятся к ней лучше, чем к другим государствам и доверяют президенту. Социологический опрос провел Центральноевропейским институт азиатских исследований, сообщает интернет-издание Asia Times.
Информация, которую вы могли пропустить
- Закрытие YouTube в России не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
- «ВКонтакте» запустила в отдельном приложении VK Мессенджер, сообщили в пресс-службе соцсети. В мессенджере можно будет общаться с друзьями из соцсети и контактами из телефонной книги.
- Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Грузию, ДНР и ЛНР через автомобильные пункты пропуска. Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 63,54₽
- EUR 66,36₽
Прекрасного рабочего дня! Вот что произошло 16 мая: 300 «азовцев», нам не покажут Олимпиады, и «Москвич» возвращается.