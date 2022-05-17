300 «азовцев», нам не покажут Олимпиады, и «Москвич» возвращается. Что еще произошло 16 мая

Что произошло 16 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 16 мая Минобороны РФ: — ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72 механизированной бригады, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения. Потери ВСУ: свыше 360 бойцов и 78 единиц военной техники; — Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего; — Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях; — Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два самолета Су-25 и один Су-24 воздушных сил Украины, а также десять украинских беспилотников, перехвачены 18 снарядов системы залпового огня «Смерч»; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов. Сдавшихся украинских военных в понедельник вывезли с «Азовстали». Для их эвакуации Минобороны РФ открыло гуманитарный коридор. После переговоров с «Азовстали» на 10 автобусах вывезли около 300 человек , 50 из них ранены. Тяжелораненых эвакуировали в Новоазовск ( контролируется ДНР), остальных — в Оленевку ( Крым). В Киеве рассчитывают вернуть пленных путем обмена.

, 50 из них ранены. Тяжелораненых эвакуировали в Новоазовск контролируется ДНР), остальных — в Оленевку Крым). В Киеве рассчитывают вернуть пленных путем обмена. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает непосредственной угрозы заявил Владимир Путин , поскольку у России «нет проблем» с этими странами.

заявил Владимир Путин поскольку у России «нет проблем» с этими странами. В украинском городе Рубежное погибли семь американских граждан, воевавших на стороне ВСУ в составе спецназа , заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Свыше 6,2 млн человек покинули Украину с 24 февраля , они направились преимущественно в Польшу , Румынию и Россию , сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Экономика , что с ней происходит

На Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности , говорится на сайте программы развития ООН.

, говорится на сайте программы развития ООН. Глава Министерства агрополитики Украины Сольский заявил , что в стране нарастает нехватка топлива .

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призыв Большой семерки к Пекину не нарушать режим антироссийских санкций заявили в МИД страны. ЦБ РФ сообщил , что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-апрель составило $95,8 млрд . Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-апреле вырос до $106,5 млрд.

что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-апрель составило . Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-апреле вырос до Иран подготовил и передал России «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли , рассказал РИА Новости иранский посол в Москве Джалали.

в нефтегазовой отрасли рассказал РИА Новости иранский посол в Москве Джалали. Компенсация от ЕС в €15−18 млрд могла бы стать решением для Венгрии в случае введения запрета на импорт нефти из РФ , заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Ноутбук , грузовик , ввоз техники. СС0

Правительство РФ собирается обнулить импортные пошлины на технологическое оборудование.

на технологическое оборудование. Росздравнадзор заверил , что дефицит импортной рентгеновской пленки в ряде регионов будет ликвидирован. В компаниях Sony и Agfa заверили , что поставки товара в Россию возобновятся.

что дефицит импортной рентгеновской пленки в ряде регионов будет ликвидирован. В компаниях заверили что поставки товара в Россию возобновятся. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать ОАО «РЖД» оборудование компании Siemens Mobility GmbH , необходимое для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов «Сапсан» .

необходимое для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов . Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» продает активы в России , но продолжит работу в стране под новым брендом. Первое открытие может состояться уже в июне.

продает активы в России но продолжит работу в стране под новым брендом. Первое открытие может состояться уже в июне. Финская компания Stora Enso продает свои предприятия по производству упаковки в России.

продает свои предприятия по производству упаковки в России. Gett разослал таксопаркам в России письмо о том , что прекращает работу в стране 31 мая.

Автомобиль. Такси. pixabay.com.

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщили в пресс-службе Минпромторга. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех».

переходят в государственную собственность, сообщили в пресс-службе Минпромторга. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех». Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ.

автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ. Завод «Рено Россия», расположенный в столице , перейдет на баланс города , сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На нем будут производить автомобили под брендом «Москвич».

перейдет на баланс города сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На нем будут производить Автомобиль Renault Duster может производиться на заводе в Тольятти под брендом Lada , соответствующая договоренность достигнута , сообщили в Минпромторге РФ.

Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ. Из открытых источников.

Альтернативными поставщиками комплектующих для российского автопрома могут стать китайские , турецкие и иранские компании.

Политика: встречи и обсуждения

В Москве открылся саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации. Вот некоторые высказывания лидеров:

— Владимир Путин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира. «Давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе», — сказал он.

— Александр Лукашенко заявил, что «адских» санкций Запада можно было бы избежать, если бы страны ОДКБ выступили против них единым фронтом.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности. «Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира».

— Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.

— В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах, — заявил он.

Турция не согласится на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое агентство Anadolu. «Мы не можем сказать „да“ присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — сказал Эрдоган. Он отметил, что эти страны заявляли о нежелании выдавать Турции террористов.

Реакция: люди , сообщества

Приток средств физических лиц на вклады в Сбербанке в апреле превысил 500 миллиардов рублей. Об этом , сообщает «Интерфакс», объявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам , в апреле на счета в Сбербанке внесли на 20 миллиардов рублей больше , чем сняли в феврале-марте.

Россия и Беларусь не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов. Обе страны не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Информация , которую вы могли пропустить

АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play , для скачивания приложений на смартфоны.

VK подала в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений , который будет называться RuStore .

который будет называться . Глава правительства Михаил Мишустин исключил Римаса Туминаса из числа лауреатов премии за вклад в культуру за 2021 год. Театральный режиссер ранее уволился из театра Вахтангова и покинул Россию.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

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