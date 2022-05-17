300 «азовцев», нам не покажут Олимпиады, и «Москвич» возвращается. Что еще произошло 16 мая

Главное за 16 мая
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Минобороны РФ:
— ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72 механизированной бригады, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения. Потери ВСУ: свыше 360 бойцов и 78 единиц военной техники;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях;
— Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два самолета Су-25 и один Су-24 воздушных сил Украины, а также десять украинских беспилотников, перехвачены 18 снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Сдавшихся украинских военных в понедельник вывезли с «Азовстали». Для их эвакуации Минобороны РФ открыло гуманитарный коридор. После переговоров с «Азовстали» на 10 автобусах вывезли около 300 человек, 50 из них ранены. Тяжелораненых эвакуировали в Новоазовск (контролируется ДНР), остальных — в Оленевку (Крым). В Киеве рассчитывают вернуть пленных путем обмена.
- Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает непосредственной угрозы заявил Владимир Путин, поскольку у России «нет проблем» с этими странами.
- В украинском городе Рубежное погибли семь американских граждан, воевавших на стороне ВСУ в составе спецназа, заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
- Свыше 6,2 млн человек покинули Украину с 24 февраля, они направились преимущественно в Польшу, Румынию и Россию, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Экономика, что с ней происходит
- На Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности, говорится на сайте программы развития ООН.
- Глава Министерства агрополитики Украины Сольский заявил, что в стране нарастает нехватка топлива.
- Китай считает необоснованным призыв Большой семерки к Пекину не нарушать режим антироссийских санкций, заявили в МИД страны.
- ЦБ РФ сообщил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-апрель составило $95,8 млрд. Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-апреле вырос до $106,5 млрд.
- Иран подготовил и передал России «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли, рассказал РИА Новости иранский посол в Москве Джалали.
- Компенсация от ЕС в €15−18 млрд могла бы стать решением для Венгрии в случае введения запрета на импорт нефти из РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
- Власти России упростили правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков и смартфонов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
- Правительство РФ собирается обнулить импортные пошлины на технологическое оборудование.
- Росздравнадзор заверил, что дефицит импортной рентгеновской пленки в ряде регионов будет ликвидирован. В компаниях Sony и Agfa заверили, что поставки товара в Россию возобновятся.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать ОАО «РЖД» оборудование компании Siemens Mobility GmbH, необходимое для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов «Сапсан».
- Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» продает активы в России, но продолжит работу в стране под новым брендом. Первое открытие может состояться уже в июне.
- Финская компания Stora Enso продает свои предприятия по производству упаковки в России.
- Gett разослал таксопаркам в России письмо о том, что прекращает работу в стране 31 мая.
- Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщили в пресс-службе Минпромторга. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех».
- Сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ.
- Завод «Рено Россия», расположенный в столице, перейдет на баланс города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На нем будут производить автомобили под брендом «Москвич».
- Автомобиль Renault Duster может производиться на заводе в Тольятти под брендом Lada, соответствующая договоренность достигнута, сообщили в Минпромторге РФ.
- Альтернативными поставщиками комплектующих для российского автопрома могут стать китайские, турецкие и иранские компании.
Политика: встречи и обсуждения
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В Москве открылся саммит ОДКБ с участием глав государств — участников организации. Вот некоторые высказывания лидеров:
— Владимир Путин обратил внимание на вседозволенность неонацистов на Украине, которая поощряется на государственном уровне, чего не происходит ни в одной другой стране мира. «Давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе», — сказал он.
— Александр Лукашенко заявил, что «адских» санкций Запада можно было бы избежать, если бы страны ОДКБ выступили против них единым фронтом.
— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать сотрудничество с ООН и подключиться к ее миротворческой деятельности. «Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира».
— Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался по поводу очередной волны санкций. По его словам, текущая обстановка создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности.
— В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах, — заявил он.
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Турция не согласится на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое агентство Anadolu. «Мы не можем сказать „да“ присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — сказал Эрдоган. Он отметил, что эти страны заявляли о нежелании выдавать Турции террористов.
Реакция: люди, сообщества
- Приток средств физических лиц на вклады в Сбербанке в апреле превысил 500 миллиардов рублей. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, в апреле на счета в Сбербанке внесли на 20 миллиардов рублей больше, чем сняли в феврале-марте.
- Россия и Беларусь не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов. Обе страны не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
Информация, которую вы могли пропустить
- АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play, для скачивания приложений на смартфоны.
- VK подала в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений, который будет называться RuStore.
- Глава правительства Михаил Мишустин исключил Римаса Туминаса из числа лауреатов премии за вклад в культуру за 2021 год. Театральный режиссер ранее уволился из театра Вахтангова и покинул Россию.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 63,44₽
- EUR 65,82₽
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