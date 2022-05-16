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Экономика

McDonald’s возобновит работу в России под новым брендом в июне

McDonald’s окончательно объявил об уходе с российского рынка, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

McDonald's.
McDonald's.
CC0

Более 30 лет корпорация работала в РФ, но теперь это «нецелесообразно и не соответствует ценностям» компании. Инициирован процесс продажи бизнеса местным покупателям.

Новым владельцам будет запрещено использовать свой логотип, название и фирменное меню, уточняет РБК. Компания сохраняет за собой свои товарные знаки в России.

Также уточняется, что сеть ресторанов после продажи будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне.

Как уже сообщалось, рестораны в Сибири, в том числе в Барнауле, находятся под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» и они работают в штатном режиме.

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