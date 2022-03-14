14 марта
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Экономика

«Макдоналдс» продолжит работать до остановки производственных процессов

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подтвердила приостановку работы в России с 14 марта. Там также объяснили появление работающих точек после закрытия, сообщает ТАСС.

Фастфуд. McDonald’s.
Фастфуд. McDonald’s.
CC0

Ранее Baza со ссылкой на источник сообщала, что все рестораны сети закроются 14 марта. Отмечалось, что в компании решили продолжить выплату зарплат всем работникам и не разрывать контракты с арендодателями помещений.

В сети ресторанов заявили, что продолжение работы части предприятий связано с постепенной остановкой производственных процессов — «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.

По данным источника, рестораны сети быстрого питания могут возобновить работу через полтора месяца.

В Сибири

Между тем рестораны быстрого питания McDonald’s в Сибири продолжают свою работу в обычном режиме. Сеть ресторанов в этом регионе находится под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД».

«Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет», — сообщила «Интерфаксу» директор по маркетингу «ГиДа» Олеся Самчелеева.

В общей сложности ООО «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также на Алтае и в Алтайском и Красноярском краях, пишет Ъ.

Что произошло

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта.

Причиной была названа ситуация на Украине.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ передал привет McDonald’s и напомнил о котлетах и булках.

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