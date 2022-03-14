«Макдоналдс» продолжит работать до остановки производственных процессов

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подтвердила приостановку работы в России с 14 марта. Там также объяснили появление работающих точек после закрытия, сообщает ТАСС .

Ранее Baza со ссылкой на источник сообщала, что все рестораны сети закроются 14 марта. Отмечалось, что в компании решили продолжить выплату зарплат всем работникам и не разрывать контракты с арендодателями помещений.

В сети ресторанов заявили, что продолжение работы части предприятий связано с постепенной остановкой производственных процессов — «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.

По данным источника, рестораны сети быстрого питания могут возобновить работу через полтора месяца.

В Сибири

Между тем рестораны быстрого питания McDonald’s в Сибири продолжают свою работу в обычном режиме. Сеть ресторанов в этом регионе находится под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД».

«Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет», — сообщила «Интерфаксу» директор по маркетингу «ГиДа» Олеся Самчелеева.

В общей сложности ООО «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также на Алтае и в Алтайском и Красноярском краях, пишет Ъ.

Что произошло

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта.

Причиной была названа ситуация на Украине.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ передал привет McDonald’s и напомнил о котлетах и булках.