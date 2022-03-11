Зампредседателя Совбеза РФ передал привет McDonald’s и напомнил о котлетах и булках

Политик указал, что Россия справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий.
«Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — отметил он.
По словам Медведева, вернуться в Россию иностранным компаниям будет непросто, пишет Lenta.ru.
«Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения», — напомнил он.
Замглавы Совбеза добавил, что решение иностранного бизнеса уйти из России связано с политикой.
«Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут», — написал Медведев, подчеркнув, что Москва ответит жестко и принципиально.
Накануне стало известно, что американская компания Burger King прекратила поддержку российской сети ресторанов на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок. Также американская компания не будет утверждать решения об инвестициях и расширении в России, сообщает «Интерфакс».
Сеть Burger King объединяет в России 800 предприятий быстрого обслуживания. Однако собственных ресторанов в России у компании нет. Мастер-франчайзи Burger King на российском рынке является ООО «Бургер Рус».
Между тем российский миллиардер — глава «Норникеля» Владимир Потанин — не поддержал идею о национализации бегущего из России бизнеса.
Это, как считает Потанин, вернет страну в 1917 год.
Последствием такого шага станет «глобальное недоверие к России со стороны инвесторов», которое «мы будем испытывать много десятилетий», полагает российский бизнесмен.
Президент РФ Владимир Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях.