Российский миллиардер не поддержал идею о национализации бегущего из России бизнеса

Глава «Норникеля» Владимир Потанин призвал власти осторожно подходить к вопросу о конфискации активов уходящих из России компаний.

Это, как считает Потанин, вернет страну в 1917 год, пишет «Интерфакс».

Последствием такого шага станет «глобальное недоверие к России со стороны инвесторов», которое «мы будем испытывать много десятилетий», полагает российский бизнесмен.

Он призвал российские власти сохранить возможность возвращения в Россию для зарубежного бизнеса, поскольку многие уходят сейчас «вследствие беспрецедентного давления на них».

Между тем в России уже подготовлен список претендентов на национализацию. Это около 60 компаний, среди которых Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, пишет bfm.ru. К работе над списком подключат также Минпромторг, Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Список будет пополняться — как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся.

О том, что готовятся меры по банкротству и национализации имущества компаний, уходящих из страны, сообщил и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.