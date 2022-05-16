Несостоявшийся подрыв химзавода, за газ заплатят по-русски, и Cool Cola от «Очаково». Что еще произошло 15 мая

Что произошло 15 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 15 мая Минобороны РФ: — ВКС России в течение ночи 15 мая поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов; — Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки комплекса С-300 и радиолокационный пост; — Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. Потери ВСУ: до 150 бойцов и 26 единиц техники; — Средствами ПВО в течение ночи 15 мая сбиты 15 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачена тактическая ракета «Точка-У» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники. Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Украинские войска при отступлении заминировали химзавод «Заря» в Рубежном 49 тоннами взрывчатки , подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал , который должен был произвести взрыв , сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Заря» в Рубежном 49 тоннами взрывчатки подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал который должен был произвести взрыв сообщили в Народной милиции ЛНР. Владимир Зеленский подписал закон , который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о «пророссийской позиции». Фракция признанной «пророссийской» партии в Верховной раде будет распущена , ее имущество и активы могут конфисковать в пользу государства.

который расширяет в стране политических партий положением о «пророссийской позиции». Фракция признанной «пророссийской» партии в Верховной раде будет распущена ее имущество и активы могут конфисковать в пользу государства. Около 12 тыс. человек прибыли за сутки в Ростовскую область из Донбасса , проинформировало региональное погрануправление ФСБ.

Экономика , что с ней происходит

В интервью The Economist глава Минфина Украины Сергея Марченко заявил , что в случае продолжения российской спецоперации страна будет вынуждена поднять налоги и провести национализацию .

что в случае продолжения российской спецоперации страна будет вынуждена . Украина потеряла половину мощностей по экспорту стали и чугуна , а также утратила возможность перерабатывать железную руду , сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

по экспорту стали и чугуна а также утратила возможность перерабатывать железную руду сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава. Цены на бензин в США обновили исторические максимумы , следует из данных Американской автомобильной ассоциации. По ее оценкам , галлон бензина ( 3,785 литра) подорожал до $4,452 , дизельного топлива — до $5,565. Год назад было $3,039 и $3,160.

обновили исторические максимумы следует из данных Американской автомобильной ассоциации. По ее оценкам галлон бензина 3,785 литра) подорожал до $4,452 дизельного топлива — до $5,565. Год назад было $3,039 и $3,160. США уже перенаправили значительные объемы своего СПГ в Европу и привержены продолжению таких поставок до конца года , заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.

значительные объемы своего СПГ в Европу и привержены продолжению таких поставок до конца года заявил Госсекретарь Энтони Блинкен. Последствия прекращения поставок российского газа в ФРГ сейчас были бы катастрофическими для экономики Германии. Такое мнение высказал глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в опубликованном интервью газете Bild am Sonntag .

для экономики Германии. Такое мнение высказал глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в опубликованном интервью газете . Евросоюз фактически разрешил платить за российский газ по предложенной Россией схеме , которую раньше называл нарушением санкций , передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Белорусские товары , товары из Беларуси. wikipedia.org

Власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько , сколько смогут , заявил президент страны Александр Вучич в эфире канала TV Prva.

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что у страны остался , а растительного масла — на шесть месяцев. Уровень магазинных краж в России в феврале-апреле вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , сообщает РБК. Среди категорий украденных товаров выделяют кондитерские изделия ( 19% от всех магазинных краж), колбасы ( 16%), алкоголь ( 14%), сыры ( 13%), а также кофе и какао ( 7%).

в России в феврале-апреле вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сообщает РБК. Среди категорий украденных товаров выделяют кондитерские изделия 19% от всех магазинных краж), колбасы 16%), алкоголь 14%), сыры 13%), а также кофе и какао 7%). Группа компаний «КуйбышевАзот» в рамках импортозамещения выстроило единственную в России технологическую цепочку от производства полиамида в Тольятти и полиамидных нитей в Курске до выпуска готовых тканей в Балашове Саратовской области , сообщает ТАСС.

Политика: встречи и обсуждения

Для полноты картины происходящего вокруг Украины недоставало ее победы в песенном конкурсе «Евровидение», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

— Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес", — заметила она с иронией. Отметим, что максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Благодаря зрителям группа получила еще 439 баллов.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об инициативах, направленных на защиту граждан и экономики России от последствий западных санкций. По его словам, их обязательно рассмотрят до конца весенней сессии.

— Он отметил также инициативу о внешнем управлении иностранными компаниями, которые покинули российский рынок в ответ на военную операцию российских войск на Украине. «Мера даст возможность сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда», — сообщил председатель Госдумы.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавугошлу заявил, что большинство жителей страны просят власти заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за поддержки ими Рабочей партии Курдистана.

Реакция: люди , сообщества

В пресс-службе Международной шахматной федерации заявили , что FIDE разрешит российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

Дина Беленькая , шахматистка из России. wikipedia.org/

Власти и неравнодушные жители города Волновахи восстановили советский памятник воинам-освободителям , а также мемориал жертвам фашизма , сообщает ТАСС.

Информация , которую вы могли пропустить

Российские магазины продолжают наполняться всякого рода аналогами классических напитков. В частности , продукция комбината «Очаково» появилась на полках с названиями Cool Cola , Fancy и Street.

Cool Cola , «Очаково». ochakovo.ru/brand/coolcola/

Турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение компании по производству спортивной одежды , обуви и аксессуаров Reebok, приостановившее работу в стране , узнал «Коммерсант». FLO Retailing развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. По словам собеседника газеты , близкого к FLO , сделка закрыта , турецкой компании досталось более 100 точек продаж Reebok. Новый владелец собирается переименовать магазины , сохранив бренд Reebok.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

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Продуктивного понедельника и хорошего настроения! Кстати, загляните, что произошло 14 мая: Семерка призывает Китай, Финляндия собирается в НАТО, а Киев отменяет Пушкина и побеждает на Евровидении.