Несостоявшийся подрыв химзавода, за газ заплатят по-русски, и Cool Cola от «Очаково». Что еще произошло 15 мая

Главное за 15 мая
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Минобороны РФ:
— ВКС России в течение ночи 15 мая поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки комплекса С-300 и радиолокационный пост;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. Потери ВСУ: до 150 бойцов и 26 единиц техники;
— Средствами ПВО в течение ночи 15 мая сбиты 15 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачена тактическая ракета «Точка-У» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.
- Украинские войска при отступлении заминировали химзавод «Заря» в Рубежном 49 тоннами взрывчатки, подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв, сообщили в Народной милиции ЛНР.
- Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о «пророссийской позиции». Фракция признанной «пророссийской» партии в Верховной раде будет распущена, ее имущество и активы могут конфисковать в пользу государства.
- Около 12 тыс. человек прибыли за сутки в Ростовскую область из Донбасса, проинформировало региональное погрануправление ФСБ.
Экономика, что с ней происходит
- В интервью The Economist глава Минфина Украины Сергея Марченко заявил, что в случае продолжения российской спецоперации страна будет вынуждена поднять налоги и провести национализацию.
- Украина потеряла половину мощностей по экспорту стали и чугуна, а также утратила возможность перерабатывать железную руду, сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава.
- Цены на бензин в США обновили исторические максимумы, следует из данных Американской автомобильной ассоциации. По ее оценкам, галлон бензина (3,785 литра) подорожал до $4,452, дизельного топлива — до $5,565. Год назад было $3,039 и $3,160.
- США уже перенаправили значительные объемы своего СПГ в Европу и привержены продолжению таких поставок до конца года, заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.
- Последствия прекращения поставок российского газа в ФРГ сейчас были бы катастрофическими для экономики Германии. Такое мнение высказал глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в опубликованном интервью газете Bild am Sonntag.
- Евросоюз фактически разрешил платить за российский газ по предложенной Россией схеме, которую раньше называл нарушением санкций, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
- Санкции Запада заблокировали экспорт белорусских товаров в Северную Америку и ЕС на $16−18 млрд, заявил премьер республики Роман Головченко. По его словам, Белоруссия не собирается терять эти поставки и перенаправит их объемы на рынки Ближнего Востока, Азии и Африки.
- Власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут, заявил президент страны Александр Вучич в эфире канала TV Prva.
- Правительство РФ вводит лицензирование экспорта свинца и его лома до 15 ноября.
- В ДНР национализируют объекты водо- и энергоснабжения и железнодорожную инфраструктуру на занятых территориях.
- Западные банки обсуждают со своими национальными регуляторами возможность продажи бизнеса в РФ физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции, а также рассматривают вариант обмена активами
- Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что у страны остался запас зерна на четыре месяца, а растительного масла — на шесть месяцев.
- Уровень магазинных краж в России в феврале-апреле вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК. Среди категорий украденных товаров выделяют кондитерские изделия (19% от всех магазинных краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).
- Группа компаний «КуйбышевАзот» в рамках импортозамещения выстроило единственную в России технологическую цепочку от производства полиамида в Тольятти и полиамидных нитей в Курске до выпуска готовых тканей в Балашове Саратовской области, сообщает ТАСС.
Политика: встречи и обсуждения
- Для полноты картины происходящего вокруг Украины недоставало ее победы в песенном конкурсе «Евровидение», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.
— Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес", — заметила она с иронией. Отметим, что максимальное количество баллов Украина получила от жюри Польши, Молдавии, Латвии, Румынии, Литвы. По результатам голосования жюри Украина набрала 192 балла. Благодаря зрителям группа получила еще 439 баллов.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об инициативах, направленных на защиту граждан и экономики России от последствий западных санкций. По его словам, их обязательно рассмотрят до конца весенней сессии.
— Он отметил также инициативу о внешнем управлении иностранными компаниями, которые покинули российский рынок в ответ на военную операцию российских войск на Украине. «Мера даст возможность сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда», — сообщил председатель Госдумы.
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Глава турецкого МИД Мевлют Чавугошлу заявил, что большинство жителей страны просят власти заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за поддержки ими Рабочей партии Курдистана.
Реакция: люди, сообщества
- В пресс-службе Международной шахматной федерации заявили, что FIDE разрешит российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.
- Власти и неравнодушные жители города Волновахи восстановили советский памятник воинам-освободителям, а также мемориал жертвам фашизма, сообщает ТАСС.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российские магазины продолжают наполняться всякого рода аналогами классических напитков. В частности, продукция комбината «Очаково» появилась на полках с названиями Cool Cola, Fancy и Street.
- Турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok, приостановившее работу в стране, узнал «Коммерсант». FLO Retailing развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. По словам собеседника газеты, близкого к FLO, сделка закрыта, турецкой компании досталось более 100 точек продаж Reebok. Новый владелец собирается переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 63,78₽
- EUR 65,79₽
Продуктивного понедельника и хорошего настроения! Кстати, загляните, что произошло 14 мая: Семерка призывает Китай, Финляндия собирается в НАТО, а Киев отменяет Пушкина и побеждает на Евровидении.