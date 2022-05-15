15 мая
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Политика

Семерка призывает Китай, Финляндия собирается в НАТО, а Киев отменяет Пушкина и побеждает на Евровидении. Что еще произошло 14 мая

Что произошло 14 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 14 мая

  • Минобороны РФ:

— ВКС России за ночь 14 мая поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов. Потери ВСУ составили до 100 человек и 23 единицы военной техники. В течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и еще два склада боеприпасов;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ночью нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. За день поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 90 бойцов и 18 единиц военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Днем поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы «Смерч»;

— Средствами ПВО в течение ночи и дня уничтожены 19 беспилотников. Кроме того, перехвачены шесть снарядов системы залпового огня «Смерч» и баллистическая ракета «Точка-У»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев из 600 человек.
  • Минобороны сообщило об уничтожении понтонной переправы и подразделений ВСУ при попытке перейти реку Северский Донец. В ведомстве заявили, что украинские войска засек беспилотник, затем по ним открыли огонь из артиллерии, в результате чего переправа была разрушена.

Экономика, что с ней происходит

  • Администрация президента США призвала зарубежные банки не помогать России с обходом санкций, пригрозив в противном случае лишить их доступа к американской финансовой системе, пишет The New York Times.
  • США переживает самый сложный энергетический кризис за последние 50 лет, при этом у администрации президента Джо Байдена нет стратегии для улучшения ситуации. Об этом заявил глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News, сообщает РБК.
  • Московская биржа может запустить торги новыми валютами, в том числе арабским дирхамом, рассказали источники РБК.
  • Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете.
  • Санкции против РФ не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны, говорится в заявлении глав МИД стран G7, распространенном в субботу.
  • Правительство Индии поздним вечером в пятницу издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщает «Интерфакс».
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0
  • Минтранс предложил компенсировать инвесторам транспортно-логистических центров часть затрат по инвестиционным кредитам посредством субсидий из бюджета.
  • Глава МИД ФРГ считает, что передать замороженные в Германии российские активы Украине, как того настойчиво требует Киев, непросто.
  • Предприятия в условиях санкций заключили контракты на 7,4 млрд рублей за два месяца работы Центра импортозамещения в Татарстане, сообщает ТАСС.
  • Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» прекратила в субботу поставки электроэнергии в Финляндию. Согласно распространенной ранее информации, остановка поставок обусловлена неоплатой поставленной электроэнергии.
  • Посевные площади хмеля в Чувашии в этом году будут увеличены почти в 10 раз на 1 тыс. га. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава республики Олег Николаев. В республике производится 90% хмеля, выращиваемого в России.
Хмель.
Хмель.
СС0
  • Россия должна переформатировать или создать заново цепочку движения товаров и услуг в страны Африки. Об этом заявил в субботу вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.
  • Компания Татнефть продала свой шинный бизнес. Она производила шины марок Kama и Kama Euro. Покупателем стало АО Татнефтехиминвест-холдинг, не связанный с Татнефтью.

Политика: встречи и обсуждения

  • Запад ведет против России гибридную войну, длительность которой трудно прогнозировать, считает глава МИД России Сергей Лавров. Последствия этой войны ощутят «все без исключения», отметил он.

— По его словам, сейчас страны Запада переживают «абсолютно пещерный, русофобский всплеск», из-за которого оказались отброшены все нормы, действовавшие ранее. «Применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — сказал министр.

  • Страны G7 приняли заявление по Украине. В нем сказано, что они не признают изменения границ Украины и будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока это необходимо, и продолжать оказывать экономическое давление на Россию с помощью санкций. «Семерка» призывает Китай не оказывать России военную помощь, а также не подрывать санкции, введенные против Москвы. Она намерена активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей.
  • Президент Финляндии Ниинисте в ходе телефонного разговора с российским коллегой сообщил Владимиру Путину, что в ближайшие дни страна примет решение о членстве в НАТО.

— Вступление страны в НАТО может негативно сказаться на отношениях с Россией, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», говорится в сообщении Кремля.

Саули Ниинисте.
Саули Ниинисте.
wikipedia.org/

Реакция: люди, сообщества

  • Французская таможня конфисковала деньги, собранные для детей Донбасса, рассказал РИА Новости глава французской гуманитарной ассоциации Эммануэль Леруа. Пожертвования с собирали от простых французов — врачей, учителей, рабочих, чтобы закупать медикаменты, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса. Но в этот раз таможня задержала активистов в аэропорту «Шарль де Голль» и удерживала почти 10 часов в помещении.
  • Власти Киева изменили название арки Дружбы народов, теперь она называется аркой Свободы украинского народа, сообщил мэр Виталий Кличко. Всего власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией, сообщил Кличко.

— Он отметил, что сейчас есть запрос на то, чтобы убрать с карты Киева названия, связанные с Россией, однако власти слышат и критику со стороны киевлян. Чтобы не принимать поспешных решений власти будут привлекать к этому процессу экспертов.

  • Предприниматель из Челябинска Юрий Гагарин представлен к Ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка ДНР. Историю бывшего морпеха и бизнесмена рассказал стране URA.RU.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Многие события, которые происходят сегодня, невозможно объяснить здравым смыслом. С нашей точки зрения, к таким относятся снос памятников Пушкину. Почему это происходит объяснили на этой неделе в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. Это пропагандистский центр, который занимается, как сказано, «противодействием гибридной агрессии со стороны России». Вот какие этот центр приводит аргументы:

— Памятники российским писателям — часть колониальной политики России, навязывание чужих культурных и языковых норм;

— Пушкин был большим поклонником Петра Первого, который «присвоил себе тысячелетнее духовное наследие Киевской Руси»;

— Негативно отзывался о гетмане Мазепе в поэме «Полтава»: «Что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу»;

— Обвинял Украину в том, что она зависит от Польши и просто отказывал ей в самостоятельности, называя ее Малороссией;

— В целом обладал имперским мышлением.

  • Победителем «Евровидения-2022» стала группа Kalush Orchestra из Украины, которая исполнила песню Stefania о матери одного из участников. Музыканты совместили национальные мотивы и рэп. Основатель группы Олег Псюк после выступления призвал «помочь украинскому Мариуполю, помочь „Азовстали“». Организаторы «Евровидения» не посчитали это заявление политическим.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 63,78₽
  • EUR 65,79₽

Хорошего вам воскресенья! Загляните, что произошло 13 мая: Украина хотела бы поставить миллион под ружье, министры обороны поговорили, а Алина Кабаева попала под санкции.

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