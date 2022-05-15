Семерка призывает Китай, Финляндия собирается в НАТО, а Киев отменяет Пушкина и побеждает на Евровидении. Что еще произошло 14 мая

Что произошло 14 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 14 мая Минобороны РФ: — ВКС России за ночь 14 мая поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов. Потери ВСУ составили до 100 человек и 23 единицы военной техники. В течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и еще два склада боеприпасов; — Оперативно-тактической и армейской авиацией ночью нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. За день поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 90 бойцов и 18 единиц военной техники; — Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Днем поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы «Смерч»; — Средствами ПВО в течение ночи и дня уничтожены 19 беспилотников. Кроме того, перехвачены шесть снарядов системы залпового огня «Смерч» и баллистическая ракета «Точка-У»; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев из 600 человек.

из 600 человек. Минобороны сообщило об уничтожении понтонной переправы и подразделений ВСУ при попытке перейти реку Северский Донец. В ведомстве заявили , что украинские войска засек беспилотник , затем по ним открыли огонь из артиллерии , в результате чего переправа была разрушена.

Экономика , что с ней происходит

Администрация президента США призвала зарубежные банки не помогать России с обходом санкций , пригрозив в противном случае лишить их доступа к американской финансовой системе , пишет The New York Times.

с обходом санкций пригрозив в противном случае лишить их доступа к американской финансовой системе пишет The New York Times. США переживает самый сложный энергетический кризис за последние 50 лет , при этом у администрации президента Джо Байдена нет стратегии для улучшения ситуации. Об этом заявил глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News , сообщает РБК.

при этом у администрации президента Джо Байдена нет стратегии для улучшения ситуации. Об этом заявил глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News сообщает РБК. Московская биржа может запустить торги новыми валютами , в том числе арабским дирхамом , рассказали источники РБК.

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Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

Минтранс предложил компенсировать инвесторам транспортно-логистических центров часть затрат по инвестиционным кредитам посредством субсидий из бюджета.

транспортно-логистических центров часть затрат по инвестиционным кредитам посредством субсидий из бюджета. Глава МИД ФРГ считает , что передать замороженные в Германии российские активы Украине , как того настойчиво требует Киев , непросто .

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за два месяца работы Центра импортозамещения в Татарстане сообщает ТАСС. Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» прекратила в субботу поставки электроэнергии в Финляндию . Согласно распространенной ранее информации , остановка поставок обусловлена неоплатой поставленной электроэнергии.

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Хмель. СС0

Россия должна переформатировать или создать заново цепочку движения товаров и услуг в страны Африки . Об этом заявил в субботу вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

. Об этом заявил в субботу вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. Компания Татнефть продала свой шинный бизнес. Она производила шины марок Kama и Kama Euro. Покупателем стало АО Татнефтехиминвест-холдинг , не связанный с Татнефтью.

Политика: встречи и обсуждения

Запад ведет против России гибридную войну , длительность которой трудно прогнозировать , считает глава МИД России Сергей Лавров. Последствия этой войны ощутят «все без исключения», отметил он.

— По его словам, сейчас страны Запада переживают «абсолютно пещерный, русофобский всплеск», из-за которого оказались отброшены все нормы, действовавшие ранее. «Применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж», — сказал министр.

Страны G7 приняли заявление по Украине. В нем сказано , что они не признают изменения границ Украины и будут поставлять Украине оружие до тех пор , пока это необходимо , и продолжать оказывать экономическое давление на Россию с помощью санкций. «Семерка» призывает Китай не оказывать России военную помощь , а также не подрывать санкции , введенные против Москвы. Она намерена активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

не признают изменения границ Украины и будут поставлять Украине оружие до тех пор пока это необходимо и продолжать оказывать экономическое давление на Россию с помощью санкций. «Семерка» призывает Китай не оказывать России военную помощь а также не подрывать санкции введенные против Москвы. Она намерена активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей. Президент Финляндии Ниинисте в ходе телефонного разговора с российским коллегой сообщил Владимиру Путину, что в ближайшие дни страна примет решение о членстве в НАТО.

— Вступление страны в НАТО может негативно сказаться на отношениях с Россией, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», говорится в сообщении Кремля.

Саули Ниинисте. wikipedia.org/

Реакция: люди , сообщества

Французская таможня конфисковала деньги , собранные для детей Донбасса , рассказал РИА Новости глава французской гуманитарной ассоциации Эммануэль Леруа. Пожертвования с собирали от простых французов — врачей , учителей , рабочих , чтобы закупать медикаменты , одежду , игрушки для детских клиник Донбасса. Но в этот раз таможня задержала активистов в аэропорту «Шарль де Голль» и удерживала почти 10 часов в помещении.

собранные для детей Донбасса рассказал РИА Новости Эммануэль Леруа. Пожертвования с собирали от простых французов — врачей учителей рабочих чтобы закупать медикаменты одежду игрушки для детских клиник Донбасса. Но в этот раз таможня задержала активистов в аэропорту «Шарль де Голль» и удерживала почти 10 часов в помещении. Власти Киева изменили название арки Дружбы народов , теперь она называется аркой Свободы украинского народа , сообщил мэр Виталий Кличко. Всего власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников , связанных с Россией , сообщил Кличко.

— Он отметил, что сейчас есть запрос на то, чтобы убрать с карты Киева названия, связанные с Россией, однако власти слышат и критику со стороны киевлян. Чтобы не принимать поспешных решений власти будут привлекать к этому процессу экспертов.

Предприниматель из Челябинска Юрий Гагарин представлен к Ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка ДНР. Историю бывшего морпеха и бизнесмена рассказал стране URA.RU.

Информация , которую вы могли пропустить

Многие события , которые происходят сегодня , невозможно объяснить здравым смыслом. С нашей точки зрения , к таким относятся снос памятников Пушкину. Почему это происходит объяснили на этой неделе в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. Это пропагандистский центр , который занимается , как сказано , «противодействием гибридной агрессии со стороны России». Вот какие этот центр приводит аргументы:

— Памятники российским писателям — часть колониальной политики России, навязывание чужих культурных и языковых норм;

— Пушкин был большим поклонником Петра Первого, который «присвоил себе тысячелетнее духовное наследие Киевской Руси»;

— Негативно отзывался о гетмане Мазепе в поэме «Полтава»: «Что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу»;

— Обвинял Украину в том, что она зависит от Польши и просто отказывал ей в самостоятельности, называя ее Малороссией;

— В целом обладал имперским мышлением.

Победителем «Евровидения-2022» стала группа Kalush Orchestra из Украины , которая исполнила песню Stefania о матери одного из участников. Музыканты совместили национальные мотивы и рэп. Основатель группы Олег Псюк после выступления призвал «помочь украинскому Мариуполю , помочь „Азовстали“». Организаторы «Евровидения» не посчитали это заявление политическим.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

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Хорошего вам воскресенья! Загляните, что произошло 13 мая: Украина хотела бы поставить миллион под ружье, министры обороны поговорили, а Алина Кабаева попала под санкции.