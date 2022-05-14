Украина хотела бы поставить миллион под ружье, министры обороны поговорили, а Алина Кабаева попала под санкции. Что еще произошло 13 мая

Главное за 13 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск;

— ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов. Потери ВСУ более 300 бойцов и 37 единиц военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также уничтожены две установки «Град» и радиолокационная станция. В течение дня 13 мая поражены три командных пункта ВСУ, и еще 52 района сосредоточения живой силы и военной техники;

— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения. В течение дня также было поражено: 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях;

— Средствами ПВО сбит самолет Су-27. Кроме того, в воздухе сбиты 18 украинских беспилотников, перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов.