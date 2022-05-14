Украина хотела бы поставить миллион под ружье, министры обороны поговорили, а Алина Кабаева попала под санкции. Что еще произошло 13 мая

Главное за 13 мая
- Минобороны РФ:
— Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск;
— ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов. Потери ВСУ более 300 бойцов и 37 единиц военной техники;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также уничтожены две установки «Град» и радиолокационная станция. В течение дня 13 мая поражены три командных пункта ВСУ, и еще 52 района сосредоточения живой силы и военной техники;
— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения. В течение дня также было поражено: 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях;
— Средствами ПВО сбит самолет Су-27. Кроме того, в воздухе сбиты 18 украинских беспилотников, перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. Переговоры двух министров стали первыми с начала российской спецоперации на Украине.
- Страны G7 планируют предоставить финансовую поддержку Украине в размере около €30 млрд, сообщает Spiegel. Об этом решении планируют объявить на встрече министров финансов стран G7 в Германии на следующей неделе. Сумма рассчитана исходя из того, что боевые действия на Украине закончатся в течение года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях сообщил, что власти Украины рассчитывают вооружить и обеспечить всем необходимым для участия в боевых действиях 1 млн человек.
- Более 18 тысяч беженцев из Донбасса пересекли за минувшие сутки границу РФ в пунктах пропуска в Ростовской области, сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.
- Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала войны. Такие цифры приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
- Свыше 310 автоколонн МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину уже почти 19,5 тыс тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Экономика, что с ней происходит
- Шестой пакет санкций и нефтяное эмбарго против России обсудят 16 мая главы МИД стран ЕС, переговоры послов закончились неудачей, сообщил Жозеп Боррель.
- Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, таких как 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.
- Цены на нефть растут на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки из России.
- Потребительские цены во Франции в апреле выросли на 5,4% в годовом выражении, максимальными темпами с начала расчета этого показателя (с 1985 года).
- С начала спецоперации украинская экономика потеряла около 4,8 млн рабочих мест, подсчитали в Международной организации труда. Потеря составила около 30% от всех рабочих мест.
- Крупнейший китайский производитель микропроцессоров Semiconductor Manufacturing International Corp зафиксировал рекордную выручку в первом квартале на фоне подъема спроса на продукцию в связи с мировым дефицитом полупроводников. Выручка в январе-марте составила $1,8 млрд, что на 16,6% выше, чем в предыдущем квартале и почти на 67% лучше, чем годом ранее.
- Страховая группа Allianz опровергает появившуюся в СМИ информацию о полном уходе с российского страхового рынка, говорится в пресс-релизе группы.
- Маркетплейс Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта.
- Американская компания — производитель бумаги Sylvamo объявила об уходе из России. Ей принадлежит бренд офисной бумаги SvetoCopy и Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области.
- Финский производитель продуктов питания Raisio, который выпускал под брендом Nordic выпускаются хлопья, крупы, галеты и каши, закрыл ранее анонсированную сделку по продаже бизнеса в России компании «Копэкер Агро».
- Руководство Nissan исходит их того, что российский завод компании в Санкт-Петербурге, остановленный в начале марта, не сможет выпускать автомобили в течение года, заявил гендиректор компании Макото Учида.
Политика: встречи и обсуждения
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонной беседы призвал президента Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине, к улучшению гуманитарной ситуации в зоне конфликта и к прогрессу в поисках путей дипломатического урегулирования конфликта, сообщил офис канцлера.
— Российский президент, ранее сообщили в Кремле, подробно объяснил канцлеру Германии логику и задачи спецоперации по защите Донбасса и рассказал, что делается для обеспечения безопасности мирного населения. Он также указал Шольцу, что боевики, «исповедующие нацистскую идеологию», используют «бесчеловечные террористические методы» и что двусторонние переговоры по сути «заблокированы Киевом».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает агентство «Анадолу». По словам Эрдогана, Турция «не настроена позитивно» по этому вопросу, поскольку члены «Рабочей партии Курдистана» действуют в этих скандинавских странах". Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.
- Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
— Эта идеология легла в основу представления об «особой исторической роли» русского народа, считает он. Моравецкий полагает, что идеология «русского мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью», что представляет угрозу для россиян и всех европейских стран. «Недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию».
— Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ответила на это, что заявление премьера Польши «это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасённых советским солдатом. Это преступление».
Реакция: люди, сообщества
- Оказывается, каждый шестой McDonald’s продолжает кормить россиян бургерами и картошкой фри — 133 ресторана сети работают по франшизе.
- Об ожесточенном противостоянии в цифровом пространстве заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — приводит пресс-служба заявление топ-менеджера.
- Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге.
Информация, которую вы могли пропустить
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых антироссийских санкциях. Очередные ограничения затронут бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных, других родственников и «друзей президента». Под санкции также попала Алина Кабаева и ее бабушка Анна Зацепилина.
- В топ-10 самых скачиваемых приложений для платформы iOS в пятницу попало созданное мошенниками приложение, имитирующее сервис Сбербанка.
- RuTube планирует в полном объеме запустить свою работу к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщили РИА Новости.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 63,78₽
- EUR 65,79₽
Отличных выходных! Загляните, что произошло 12 мая: заблокированная помощь США, угроза мировой рецессии, и рубль становится лучшей валютой.