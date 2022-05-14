14 мая
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Политика

Украина хотела бы поставить миллион под ружье, министры обороны поговорили, а Алина Кабаева попала под санкции. Что еще произошло 13 мая

Что произошло 13 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 13 мая

  • Минобороны РФ:

— Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск;

— ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка ЛНР уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов. Потери ВСУ более 300 бойцов и 37 единиц военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также уничтожены две установки «Град» и радиолокационная станция. В течение дня 13 мая поражены три командных пункта ВСУ, и еще 52 района сосредоточения живой силы и военной техники;

— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения. В течение дня также было поражено: 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях;

— Средствами ПВО сбит самолет Су-27. Кроме того, в воздухе сбиты 18 украинских беспилотников, перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. Переговоры двух министров стали первыми с начала российской спецоперации на Украине.
  • Страны G7 планируют предоставить финансовую поддержку Украине в размере около €30 млрд, сообщает Spiegel. Об этом решении планируют объявить на встрече министров финансов стран G7 в Германии на следующей неделе. Сумма рассчитана исходя из того, что боевые действия на Украине закончатся в течение года.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях сообщил, что власти Украины рассчитывают вооружить и обеспечить всем необходимым для участия в боевых действиях 1 млн человек.
  • Более 18 тысяч беженцев из Донбасса пересекли за минувшие сутки границу РФ в пунктах пропуска в Ростовской области, сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.
  • Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала войны. Такие цифры приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
  • Свыше 310 автоколонн МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину уже почти 19,5 тыс тонн гуманитарных грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Экономика, что с ней происходит

  • Шестой пакет санкций и нефтяное эмбарго против России обсудят 16 мая главы МИД стран ЕС, переговоры послов закончились неудачей, сообщил Жозеп Боррель.
  • Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров, таких как 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.
  • Цены на нефть растут на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки из России.
  • Потребительские цены во Франции в апреле выросли на 5,4% в годовом выражении, максимальными темпами с начала расчета этого показателя (с 1985 года).
  • С начала спецоперации украинская экономика потеряла около 4,8 млн рабочих мест, подсчитали в Международной организации труда. Потеря составила около 30% от всех рабочих мест.
  • Крупнейший китайский производитель микропроцессоров Semiconductor Manufacturing International Corp зафиксировал рекордную выручку в первом квартале на фоне подъема спроса на продукцию в связи с мировым дефицитом полупроводников. Выручка в январе-марте составила $1,8 млрд, что на 16,6% выше, чем в предыдущем квартале и почти на 67% лучше, чем годом ранее.
  • Страховая группа Allianz опровергает появившуюся в СМИ информацию о полном уходе с российского страхового рынка, говорится в пресс-релизе группы.
Allianz.
Allianz.
CC0
  • Маркетплейс Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта.
  • Американская компания — производитель бумаги Sylvamo объявила об уходе из России. Ей принадлежит бренд офисной бумаги SvetoCopy и Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области.
  • Финский производитель продуктов питания Raisio, который выпускал под брендом Nordic выпускаются хлопья, крупы, галеты и каши, закрыл ранее анонсированную сделку по продаже бизнеса в России компании «Копэкер Агро».
  • Руководство Nissan исходит их того, что российский завод компании в Санкт-Петербурге, остановленный в начале марта, не сможет выпускать автомобили в течение года, заявил гендиректор компании Макото Учида.
Завод Nissan в России.
Завод Nissan в России.
russia.nissannews.com/

Политика: встречи и обсуждения

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонной беседы призвал президента Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине, к улучшению гуманитарной ситуации в зоне конфликта и к прогрессу в поисках путей дипломатического урегулирования конфликта, сообщил офис канцлера.

— Российский президент, ранее сообщили в Кремле, подробно объяснил канцлеру Германии логику и задачи спецоперации по защите Донбасса и рассказал, что делается для обеспечения безопасности мирного населения. Он также указал Шольцу, что боевики, «исповедующие нацистскую идеологию», используют «бесчеловечные террористические методы» и что двусторонние переговоры по сути «заблокированы Киевом».

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает агентство «Анадолу». По словам Эрдогана, Турция «не настроена позитивно» по этому вопросу, поскольку члены «Рабочей партии Курдистана» действуют в этих скандинавских странах". Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.
  • Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

— Эта идеология легла в основу представления об «особой исторической роли» русского народа, считает он. Моравецкий полагает, что идеология «русского мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью», что представляет угрозу для россиян и всех европейских стран. «Недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию».

— Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ответила на это, что заявление премьера Польши «это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасённых советским солдатом. Это преступление».

Реакция: люди, сообщества

  • Оказывается, каждый шестой McDonald’s продолжает кормить россиян бургерами и картошкой фри — 133 ресторана сети работают по франшизе.
McDonalds
McDonalds
sanktpeterburg.101mcdonalds.ru
  • Об ожесточенном противостоянии в цифровом пространстве заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — приводит пресс-служба заявление топ-менеджера.
  • Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых антироссийских санкциях. Очередные ограничения затронут бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, двух двоюродных братьев — Игоря и Романа Путиных, других родственников и «друзей президента». Под санкции также попала Алина Кабаева и ее бабушка Анна Зацепилина.
Алина Кабаева.
Алина Кабаева.
из открытых источников в интернете
  • В топ-10 самых скачиваемых приложений для платформы iOS в пятницу попало созданное мошенниками приложение, имитирующее сервис Сбербанка.
  • RuTube планирует в полном объеме запустить свою работу к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщили РИА Новости.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 63,78₽
  • EUR 65,79₽

Отличных выходных! Загляните, что произошло 12 мая: заблокированная помощь США, угроза мировой рецессии, и рубль становится лучшей валютой.

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